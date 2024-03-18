Высказывание Токаева о казахском языке исказили в соцсетях

Общество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В TikTok появилась публикация, в которой утверждается, что президент РК Касым-Жомарт Токаев строго высказался о казахском языке на курултае в Атырау.

Фото: пресс-служба президента РК

Якобы он сказал, что в Казахстане все должны говорить только на казахском языке и русские тоже должны обязательно его выучить. Stopfake.kz разъяснил, что это фейк, передает Kazpravda.kz.

15 марта в Атырау глава государства Касым-Жомарт Токаев провел третье заседание Национального курултая. Вот что он сказал в ходе своего выступления о государственном языке:

- С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение.

На сегодня в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась. В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература.

Cуть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела...

Таким образом, приписываемая президенту Казахстана цитата, которая используется в распространяемом в соцсетях сообщении, является фальшивой, заключил Stopfake.

#Токаев #соцсети #фейк #казахский язык

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