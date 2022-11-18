Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших

Происшествия , Здравоохранение
Елисеева Екатерина
корреспондент

Главный врач Аршалынской районной больницы Альбина Анюхина сообщила о состоянии пострадавших при взрыве котла школы в поселке Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

18 ноября около 12:15 часов в котельной школы имени Ташенова в поселке Аршалы произошел взрыв котла отопления. В Аршалынскую районную больницу скорая доставила троих пострадавших. 

"В 12:47 часов доставили пострадавшего Хамиотова 1990 года рождения с диагнозом "баротравма, термический ожог лица 2-3 степени до 5%. Ушибленная рана левого плеча и правого тазобедренного сустава", – сказала Анюхина. 

Второй пострадавший, Нуржанов 1983 года рождения, поступил в 12:47. 

"Диагноз – "баротравма. Ожог верхних дыхательных путей. Термический ожог 2-3 степени лица, волосистой части головы, нижней трети обеих предплечий и кистей, передней поверхности обоих бедер до 15%. Рваная рана угла правого глаза и подбородочной области", – дополнила врач. 

Состояние у обоих средней степени тяжести, они получают лечение в хирургическом отделении.

Третий травмированный был доставлен в 13:12, также с диагнозом "баротравма" и ожогом верхних дыхательных путей. 

"Термический ожог 2-3 степени до 40-50%: лица, волосистой части головы, обеих верхних конечностей, передней и задней поверхности туловища, обеих нижних конечностей. Множественные переломы костей левой стопы. Синдром длительного сдавления левой нижней конечности. Травматический шок 3 степени", – рассказала главврач. 

Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Ему проводят интенсивную терапию. Пациент проконсультирован реаниматологом областной клинической больницы Кокшетау. Была вызвана санавиация в составе травматолога. 

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