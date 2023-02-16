Warner Brothers приступили к разработке нового фильма о Гарри Поттере

Культура, В мире
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Есть надежда, что «Проклятое дитя» можно будет превратить в два фильма, отметил источник.

Фото: soyuz.ru

Киностудия Warner Brothers приступила к разработке нового фильма о Гарри Поттере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника газеты The Sun, в настоящее время Warner Bros. изучают, как вывести картину «Гарри Поттер и проклятое дитя» на большой экран.

Отмечается, что работа над продолжением франшизы о мальчике-волшебнике на какое-то время отошла на второй план из-за другого фильма о волшебной вселенной — «Фантастические твари».

При этом источник отметил, что все, кто работает над фильмами о мире Гарри Поттера, хотят, чтобы актер Дэниэл Рэдклифф вернулся к роли волшебника, однако сначала нужно согласовать план по количеству фильмов, сценарий и бюджет.

«На данный момент есть надежда, что «Проклятое дитя» можно будет превратить в два фильма», — добавил источник.

В целом франшиза о мальчике-волшебнике Гарри Поттере собрала в мировом прокате более 6,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее стало известно о планах Warner Bros. Discovery переснять фильмы о Гарри Поттере с новым актерским составом.

Отмечается, что компания планирует осуществить перезагрузку в течение ближайших трех-пяти лет.

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