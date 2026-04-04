Казахстан признан одной из самых безопасных стран мира

Республика Казахстан вошла в число самых безопасных государств мира по уровню терроризма. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса терроризма (GTI) за 2026 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Институт экономики и мира

В текущем году Казахстан сохраняет высокий уровень безопасности для своих граждан. По данным GTI, страна получила минимальный показатель – 0.000, что означает практически полный отсутствующий риск террористических инцидентов.

Помимо Казахстана, нулевой показатель также получили Кыргызстан, Туркменистан и Молдова.

Высокий уровень безопасности обеспечивается за счёт комплексной системы предупреждения угроз, работы силовых структур и международного сотрудничества. В стране применяются современные технологии мониторинга стратегически важных объектов – аэропортов, железнодорожных узлов и энергетических предприятий.

Силовые структуры регулярно проводят учения по быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации и совместные операции с соседними странами в рамках ШОС и ОДКБ.

Особое внимание уделяется профилактике радикализации. В школах и университетах реализуются программы по безопасности, а молодёжь обучают противодействию дезинформации и экстремистским идеям в цифровом пространстве.

Сегодня Казахстан остаётся одной из самых безопасных стран региона, и государство продолжает укреплять меры безопасности и повышать информированность населения.

