X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын» пройдет в Алматы

В этом году к участникам присоединились команды из Беларуси, Кыргызстана и России

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В Алматы пройдет X Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК

Торжественное открытие мероприятия, приуроченного к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Халық қаһарманы первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, состоится в Военном институте Сухопутных войск, носящем его имя.

Сбор пройдет с 16 по 22 июня на полигоне «Али». И если в прошлом году в нем принимали участие представители двух иностранных государств: Азербайджана и Узбекистана, то на этот раз к ним присоединились команды из Беларуси, Кыргызстана и России, отметили в министерстве.

Из регионов Казахстана на сбор приглашены воспитанники военно-патриотических клубов Вооруженных сил РК, других войск и воинских формирований, Военного колледжа Министерства обороны РК имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, республиканских школ «Жас улан», специализированного лицея «Арыстан», областных военных школ-интернатов – всего 750 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

Участники сбора будут состязаться в неполной разборке и сборке автомата АК-74, стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, подъеме туловища из положения лежа на спине, перетягивании каната, беге на 1 000 м и на 3 000 м, в военизированной эстафете и военно-полевой тактической игре «Күшіміз бірлікте». Будут также организованы интеллектуальная игра «Айбын дарыны» и творческий конкурс «Айбын жұлдызы».

Для участников военно-патриотического сбора подготовлена интересная программа, включающая концерты, лектории, спортивные игры, вечера у костра и демонстрацию фильмов о генерале армии Сагадате Нурмагамбетове. Кроме того, будет организована выставка военной техники, экипировки, спортинвентаря и стендов о деятельности клубов, добавили в Минобороны.