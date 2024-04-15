«Никакого урона имиджу Казахстана нет»: представитель МИД о деле Бишимбаева

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге ответил на вопрос журналистов о влиянии дела Бишимбаева на имидж Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео instagram.com/ayshatay?igsh=MWtkaWpuYXZ0ZXJqMQ==

Журналисты попросили официального представителя министерства прокомментировать серию митингов в Европе и Америке на фоне процесса над Бишимбаевым.

«Организуют, скорее всего, обычные граждане, которые остро переживают те процессы, которые у нас происходят. Сегодня глава государства подписал закон (о семейно-бытовом насилии. - Прим.). Я думаю, что никакого урона имиджу Казахстана нет. Как раз-таки по сравнению со многими региональными партнерами, мы идем далеко впереди. Это нормальное выражение гражданской позиции нашего населения за рубежом. Радует, что молодежь очень активно в этом участвует и проявляет свою позицию», -  ответил спикер.

Между тем мировые СМИ и блогеры-миллионники не оставили без внимания дело об убийстве Салтанат Нукеновой.

Так, о суде над Бишимбаевым писали  ReutersDeutsche WelleDelfi. Также российский адвокат Калой Ахильгов заявил, что с интересом наблюдает за тем, что происходит в судебной системе Казахстана. Известный блогер-миллионник, визажист Гоар Аветисян опубликовала видео в поддержку потерпевшей стороны. В поддержку Салтанат также высказалась Ксения Собчак. В Instagram опубликовано более 10 тысяч публикаций с хештегами #заСалтанат и #заСалтанатвесьмир. 

Ранее брат убитой Салтанат Нукеновой в своем Instagram провел прямой эфир, в котором обратился к активистам из таких стран, как Франция, Чехия, Грузия, США, Испания, Италия, где прошли митинги в поддержку родных Салтанат. Он поблагодарил их за  неравнодушие к исходу судебного процесса. 

 

#казахстан #МИД #уголовное дело #имидж #Бишимбаев

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