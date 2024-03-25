Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов

Президент
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Их тексты публикуются в печати, передает Kazpravda.kz

Изображение: t.me/aqorda_resmi

В частности, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования».

Закон направлен на совершенствование трансфертного ценообразования в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями.

Законом пересмотрены механизмы определения рыночной цены, введен контроль по трансфертному ценообразованию на товарных биржах, расширены критерии для признания участников сделки взаимосвязанными, а также введена обязанность участников сделок с взаимосвязанными лицами-нерезидентами по представлению местной отчетности.

Целью принятых поправок является определение справедливой рыночной цены и предотвращение потерь поступлений в государственный бюджет, снижение административных издержек проверяющих органов и налогоплательщиков при проведении контроля по вопросам трансфертного ценообразования.

Также президент подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков».

Тексты Законов публикуется в печати.

#Токаев #закон #подписание

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