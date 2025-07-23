Ядерное агентство США атаковали хакеры
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Национальное управление ядерной безопасности при США подверглось хакерской атаке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
В частности, злоумышленники пытались взломать программное обеспечение Microsoft SharePoint.
От действий хакеров также пострадали Министерство образования США, ряд ведомств на уровне штатов, а также системы, принадлежащие правительствам европейских и ближневосточных стран.
В результате инцидента никакая секретная информация раскрыта не была, отметил источник.