Дональд Трамп анонсировал «спасение Голливуда»

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент США назвал Голливуд "полной катастрофой" и призвал вернуть ему величие

Фото: Shutterstock

Впервые за долгие годы политические противники сошлись во мнении: Голливуд нужно спасать, и делать это за счет федерального бюджета. Президент Дональд Трамп официально объявил о поддержке масштабной программы налоговых льгот для кино- и телеиндустрии, чем вызвал неожиданный отклик у своего заклятого врага, сенатора-демократа Адама Шиффа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

В своем фирменном стиле Трамп не стал вдаваться в цифры, но эмоционально описал ситуацию: "Голливуд - это полная катастрофа! Несмотря на громкое имя, там почти нет работы". Президент отметил, что производство фильмов и сериалов массово уходит в Канаду и другие страны, что наносит серьезный удар по экономике Калифорнии. По его словам, федеральные субсидии окупятся десятикратно за счет налоговых поступлений. В своей речи президент выразил уверенность в том, что федеральные стимулы помогут сделать "кино- и телеиндустрию ВЕЛИКОЙ, возможно, ВЕЛИЧАЙШЕЙ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ!"

По информации инсайдеров, ставка нового кредита может составить около 25 процентов, однако официальных данных пока нет. Куратором инициативы негласно назначен давний друг президента, актер Джон Войт, который безуспешно лоббировал эту идею еще с мая 2025 года.

Главной сенсацией дня стал пост сенатора Шиффа в соцсетях: "Я полностью согласен с президентом. Конгресс должен немедленно принять федеральный налоговый стимул для кино, чтобы вернуть высокооплачиваемые рабочие места, утерянные из-за конкуренции с другими странами. Давайте работать вместе - республиканцы и демократы".

К коалиции неожиданно присоединились и профсоюзы: Гильдия киноактеров, Гильдия режиссеров и Гильдия сценаристов, а также глава Motion Picture Association Чарльз Ривкин, который назвал предстоящий закон "историческим шагом для всех 50 штатов".

Однако аналитики призывают не торопиться с праздничными парадами. Обещание Трампа прозвучало на фоне принятия в Сенате Калифорнии закона о постпродакшн-стимулах и споров вокруг налоговых вычетов в рамках текущей сессии. Политологи отмечают, что риторика "бипартизма" усилилась как раз в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, и вопрос о том, будет ли реальный закон, а не просто громкое заявление, пока остается открытым.

#Трамп #спасение #Голливуд

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