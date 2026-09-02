Apple прекратила поддержку сразу трех моделей MacBook

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Эти устройства внесены в список устаревших, что означает прекращение производства оригинальных запчастей и невозможность ремонта в фирменных сервисных центрах.

Какие модели потеряли поддержку:

MacBook Pro 13" (2017) — версия с двумя портами Thunderbolt 3, последняя поддерживаемая ОС: macOS Ventura.

MacBook Air Retina (2018) — первый Air с Touch ID и Retina-дисплеем, обновляется до macOS Sonoma.

MacBook Pro 13" (2018) — модель с четырьмя портами Thunderbolt 3, оснащена дисплеем True Tone и клавиатурой «бабочка» 3-го поколения, поддерживает macOS Sequoia.

Apple делит старые устройства на две категории: винтажные (Vintage) — снятые с продажи более 5 лет назад. Их ремонт возможен при наличии деталей. И устаревшие (Obsolete) — снятые с продажи более 7 лет назад. Для них Apple прекращает производство запчастей и сервисное обслуживание. Владельцам приходится обращаться в сторонние сервисные центры.

Apple Stores и авторизованные сервисы больше не принимают эти модели и не предоставляют услуг по ремонту оборудования. Кроме того, оригинальные комплектующие больше не производятся. Исключение составляют батареи устройств: программа замены аккумуляторов действует до 10 лет после снятия модели с продажи, при наличии запасов. Наступает момент, когда замена дорогостоящих компонентов в сторонних сервисах может стоить дороже, чем покупка нового устройства.

Прекращение поддержки трех моделей MacBook — часть стратегии Apple по ускоренному переходу на собственные чипы. Владельцам устаревших ноутбуков стоит учитывать сложности с ремонтом и заранее планировать обновление техники.