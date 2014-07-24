Яйцо со словом "Аллах" снесла курица в Астане в Ночь Предопределения

В Ночь Предопределения – священную ночь Қадыр түні в Астане курица снесла яйцо с арабской вязью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал muslim.kz.

"У одного из учеников мечети Хазрет Султан – Нурсултана Нурболова – курица снесла необычное яйцо. На яйце отчетливо читается надпись "Аллах" на арабском языке. Поистине в этом есть знамение для размышляющих", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июля мусульмане всего мира встречали священную ночь Қадыр түні.