Юная астанчанка представит Казахстан на песенном конкурсе в Италии

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Как пишет Qazaq Culture, в Актобе прошел республиканский этап XVI Sanremo Junior. По решению профессионального жюри, Казахстан будет представлять 12-летняя Рамина Сатыбалды из Астаны, сообщает Kazpravda.kz

В состав жюри вошли известные деятели культуры: народная артистка Казахстана, профессор Айман Мусахаджаева, заслуженные деятели РК Марат Айтимов и Светлана Айтбаева, известная вокалистка Диана Шарапова, атташе по культуре Посольства Италии в РК Сара Менегетти и художественный руководитель Sanremo Junior Казахстан Батыржан Смаков.

Во втором национальном конкурсе приняли участие 55 исполнителей из разных регионов Казахстана. Рамина Сатыбалды подготовила песню «Мұны неге білмейсің».

Как отмечают члены жюри, она представила продуманный сценический номер с грамотно подобранной аранжировкой и национальной хореографией.

Знаменитый XVI международный детский конкурс SANREMO JUNIOR пройдет 26 марта в городе Санремо, Италия, где выступят юные таланты из 26 стран от 6 до 15 лет.