За последние пять лет в Казахстане построено более тысячи школ

Образование

В стране проводится системная работа по развитию школьной инфраструктуры

Фото: Минпросвещения

За последние пять лет построено 1120 школ более чем на 1 млн ученических мест. В результате количество трехсменных школ и дефицит ученических мест сократились в четыре раза, а число аварийных школ - вдвое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Одним из ключевых проектов стал национальный проект «Келешек мектептері». По стране построено 217 таких школ на 460 тыс. ученических мест, в том числе 84 - в сельской местности. В них предусмотрены STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, коворкинги, хореографические и спортивные залы. Для учащихся младших и старших классов созданы отдельные блоки, а для детей с особыми образовательными потребностями - безбарьерная среда.

На развитие образовательной инфраструктуры также направляются средства, возвращенные государству в рамках возврата активов. Через созданный в 2023 году Фонд поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 90 объектов почти на 100 тыс. ученических мест. Из них 83 уже введены в эксплуатацию, еще семь планируется открыть до конца года.

Вместе со строительством новых школ обновляются и действующие. За последние пять лет модернизировано 5026 школ, около 4,5 тыс. организаций получили 7009 современных предметных кабинетов.

В ближайшие три года планируется реновация еще 1300 школ, из которых 820 расположены в сельской местности. Проект включает капитальное обновление зданий, оснащение предметных кабинетов, библиотек и столовых, реконструкцию спортивных залов, благоустройство территорий и усиление систем безопасности.

В 2026 году планируется построить еще 101 школу почти на 60 тыс. ученических мест. Основная задача - системно решить проблему дефицита и создать равные современные условия обучения для детей в городах и селах.

#Казахстан #строительство #школы

Популярное

Все
На высоком профессиональном уровне
После ремонта – снова ремонт?
Дрон патрулирует Балхаш
Спрос превышает предложение
Предсказать землетрясение за сутки
Как привить культуру чтения детям?
Создают IT-сообщество
ИИ: от изучения – к практическому применению
Рыбные запасы увеличатся
Используется кластерный подход
С грядки – на прилавок
На стареньких авто – через полмира
Готовь рюкзак летом
В Аршалы снова празднуют новоселья
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Малахова Д. М.
Воплощение конституционного принципа равных возможностей
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сагимбаева Е. А.
Потенциал науки для сильных регионов
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сулейменова Т. М.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Ластаева А. Е.
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Перспективы медных переделов
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
На основе принципа «Закон и Порядок»
Высокий международный интерес
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Курсай. Двенадцать лет спустя
Глава МЧС доложил Токаеву о работе министерства
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
Учебные программы пересмотрели в Казахстане: какие предметы появятся в школах
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Казахстан вошел в число самых безопасных стран для туристов
В ритме вальса
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения

Читайте также

Призеров Международной олимпиады по географии встретили в А…
Системное решение проблем – главная цель реформ
Поддержать учеников
Готовь рюкзак летом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]