За последние пять лет в Казахстане построено более тысячи школ

Фото: Минпросвещения

За последние пять лет построено 1120 школ более чем на 1 млн ученических мест. В результате количество трехсменных школ и дефицит ученических мест сократились в четыре раза, а число аварийных школ - вдвое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Одним из ключевых проектов стал национальный проект «Келешек мектептері». По стране построено 217 таких школ на 460 тыс. ученических мест, в том числе 84 - в сельской местности. В них предусмотрены STEM-лаборатории, кабинеты робототехники, коворкинги, хореографические и спортивные залы. Для учащихся младших и старших классов созданы отдельные блоки, а для детей с особыми образовательными потребностями - безбарьерная среда.

На развитие образовательной инфраструктуры также направляются средства, возвращенные государству в рамках возврата активов. Через созданный в 2023 году Фонд поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 90 объектов почти на 100 тыс. ученических мест. Из них 83 уже введены в эксплуатацию, еще семь планируется открыть до конца года.

Вместе со строительством новых школ обновляются и действующие. За последние пять лет модернизировано 5026 школ, около 4,5 тыс. организаций получили 7009 современных предметных кабинетов.

В ближайшие три года планируется реновация еще 1300 школ, из которых 820 расположены в сельской местности. Проект включает капитальное обновление зданий, оснащение предметных кабинетов, библиотек и столовых, реконструкцию спортивных залов, благоустройство территорий и усиление систем безопасности.

В 2026 году планируется построить еще 101 школу почти на 60 тыс. ученических мест. Основная задача - системно решить проблему дефицита и создать равные современные условия обучения для детей в городах и селах.