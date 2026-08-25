Призеров Международной олимпиады по географии встретили в Астане

На олимпиаде сборная Казахстана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали, заняв второе место в общем командном зачёте. Все четыре участника команды стали призёрами.

Фото: акимат Астаны

В аэропорту Астаны встретили членов национальной сборной Казахстана, показавших высокий результат на Международной олимпиаде по географии IGeO 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Юных географов и их руководителей встретили вице-министр просвещения Сергей Компаниец, представители Республиканского научно-практического центра «Дарын», родители, педагоги и друзья.

На олимпиаде сборная Казахстана завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали, заняв второе место в общем командном зачёте. Все четыре участника команды стали призёрами.

Золотые медали завоевали Андрей Енбахтов и Бекбол Дарын. Андрей Енбахтов также стал абсолютным чемпионом олимпиады в личном зачёте.

Серебряными призёрами стали Амир Дарынов и Алан Козленко Руководителями сборной выступили Абай Дүйсен и Алмас Искендиров.