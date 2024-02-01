Задержан подозреваемый в избиении водителя скорой помощи

Спецоперации
150
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он прятался на зимовке в Каркаралинском районе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские Карагандинской области при координации Генеральной прокуратуры задержали подозреваемого в избиении водителя скорой помощи, сообщает Kazpravda.kz.

- На одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от областного центра задержан 36-летний Дакебаев Нурболат Нурымович, нанесший умышленное причинение вреда здоровью водителю скорой помощи и объявленный в розыск, — сообщили в областном ДП.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела находится на контроле.

За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы до трех лет, отметили в полиции.

Напомним, МВД объявило в розыск подозреваемого в избиении водителя скорой медицинской помощи в Караганде. Разыскиваемый – 36-летний Нурболат Дакебаев. Ему не понравилось, как припарковалась машина и он избил водителя, который приехал на вызов к годовалому ребенку.

Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев на пленарном заседании потребовал провести открытый суд над правонарушителем.

По мнению парламентария, проступок Нурболата Дакебаева – это не просто преступление, а открытое сопротивление всему обществу, закону и порядку.

#задержание #водитель #подозреваемый #избиение #скорая помощь

Популярное

Все
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
История нашего города
«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления
Охранная грамота
Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
Его звали Сакен-серi
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами
«Цифра» поможет при трудоустройстве
Last dance: сыграет ли Роналду против Месси в последний раз?
У каждого своя миссия
Мороз и лыжи – день чудесный!
Ради острых ощущений
Основа для замещения
Дорогой жизни
На струнах души
Весомый задел конкурентоспособности
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Вспомнить забытое старое…
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Двое актюбинцев вымогали у предпринимателя 35 млн тенге
Молодежные группировки задержали в Шымкенте и Павлодаре
Религиозных радикалов задержал КНБ
Рекордную партию синтетики изъяли из незаконного оборота в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]