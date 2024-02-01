Задержан подозреваемый в избиении водителя скорой помощи

Он прятался на зимовке в Каркаралинском районе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские Карагандинской области при координации Генеральной прокуратуры задержали подозреваемого в избиении водителя скорой помощи, сообщает Kazpravda.kz.

- На одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от областного центра задержан 36-летний Дакебаев Нурболат Нурымович, нанесший умышленное причинение вреда здоровью водителю скорой помощи и объявленный в розыск, — сообщили в областном ДП.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела находится на контроле.

За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы до трех лет, отметили в полиции.

Напомним, МВД объявило в розыск подозреваемого в избиении водителя скорой медицинской помощи в Караганде. Разыскиваемый – 36-летний Нурболат Дакебаев. Ему не понравилось, как припарковалась машина и он избил водителя, который приехал на вызов к годовалому ребенку.

Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев на пленарном заседании потребовал провести открытый суд над правонарушителем.

По мнению парламентария, проступок Нурболата Дакебаева – это не просто преступление, а открытое сопротивление всему обществу, закону и порядку.