Задержан подозреваемый в избиении водителя скорой помощи

Он прятался на зимовке в Каркаралинском районе
Полицейские Карагандинской области при координации Генеральной прокуратуры задержали подозреваемого в избиении водителя скорой помощи, сообщает Kazpravda.kz.
- На одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от областного центра задержан 36-летний Дакебаев Нурболат Нурымович, нанесший умышленное причинение вреда здоровью водителю скорой помощи и объявленный в розыск, — сообщили в областном ДП.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела находится на контроле.
За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы до трех лет, отметили в полиции.
Напомним, МВД объявило в розыск подозреваемого в избиении водителя скорой медицинской помощи в Караганде. Разыскиваемый – 36-летний Нурболат Дакебаев. Ему не понравилось, как припарковалась машина и он избил водителя, который приехал на вызов к годовалому ребенку.
Депутат Мажилиса Ельнур Бейсенбаев на пленарном заседании потребовал провести открытый суд над правонарушителем.
По мнению парламентария, проступок Нурболата Дакебаева – это не просто преступление, а открытое сопротивление всему обществу, закону и порядку.