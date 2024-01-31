Провести открытый суд над избившим водителя скорой помощи требует депутат

Фото: qamqor.gov.kz

По мнению мажилисмена, проступок правонарушителя Нурболата Дакебаева – это не просто преступление, а открытое сопротивление всему обществу, закону и порядку.

- Даже зная, что его снимают на видео, он продолжил размахивать кулаками и избивать до крови водителя скорой помощи во время исполнения им своих служебных обязанностей. Как можно назвать избиение медицинских работников, которые приходят на помощь годовалому ребенку, на глазах у очевидцев? Таких событий в стране достаточно. Несмотря на то, что депутатский корпус неоднократно предлагал утвердить специальный статус для защиты работников медицинской системы, правительство до сих пор не приняло решения (перевод с казахского языка – прим.авт)», - возмутился Бейсенбаев.

Депутат отметил, что подобные случаи свидетельствуют о беззащитности работников городских социальных служб.

- Кроме того, этот случай показал, что многие граждане даже не осознают своей ответственности перед законом, не считают нужным следовать принципам закона и порядка. В стране есть граждане, которые считают этику и совесть отсталостью. Это ни к чему хорошему не приведет. Мы видим последствия. Мы хотим строить справедливый Казахстан, в котором господствуют закон и порядок, защищены права каждого гражданина, где не опасаются за свою жизнь и здоровье, - сказал депутат.

В это связи он требует направить усилия на поимку совершившего преступление Дакебаева, провести открытый суд над ним, назначить жесткое наказание и информировать население через средства массовой информации о его ходе и итогах суда.

- Преступления, в последнее время угрожающие личности человека и даже разрушающие его жизнь, приобретают общественный характер. Поэтому необходимо формировать культуру абсолютной нетерпимости общества к любым преступлениям, - считает мажилисмен.

Напомним, что МВД объявило в розыск подозреваемого в избиении водителя скорой медицинской помощи в Караганде. Разыскиваемый – 36-летний Нурболат Дакебаев. Ему не понравилось, как припарковалась машина и он избил водителя, который приехал на вызов к годовалому ребенку.