"Закон и Порядок": прокуратура Павлодарской области провела турнир по дзюдо

Закон и Порядок
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Прокуратурой области в рамках концепции «Закон и Порядок» в целях формирования правового сознания среди молодежи организован чемпионат по дзюдо среди юношей и девушек, передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура Павлодарской области

Мероприятие с участием более 300 молодых спортсменов открыл прокурор области Берик Жуйриктаев.

Проведение спортивных состязаний направлено на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры, а также укрепление у подрастающего поколения принципов законности и справедливости.

По итогам двух соревновательных дней определились победители, которые награждены ценными подарками, медалями  и путевками на участие в республиканском турнире.

#Павлодарская область #дзюдо #закон и порядок

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