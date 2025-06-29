Прокуратурой области в рамках концепции «Закон и Порядок» в целях формирования правового сознания среди молодежи организован чемпионат по дзюдо среди юношей и девушек, передает Kazpravda.kz

Фото: прокуратура Павлодарской области

Мероприятие с участием более 300 молодых спортсменов открыл прокурор области Берик Жуйриктаев.

Проведение спортивных состязаний направлено на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры, а также укрепление у подрастающего поколения принципов законности и справедливости.

По итогам двух соревновательных дней определились победители, которые награждены ценными подарками, медалями и путевками на участие в республиканском турнире.