Закон Республики Казахстан О кредитной рейтинговой деятельности

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

методология – внутренний документ кредитного рейтингового агентства, определяющий принципы и формы анализа количественных и качественных факторов, применения моделей, ключевых рейтинговых предположений, на основании которых принимается решение о рейтинговом действии; контроль – возможность определять решения кредитного рейтингового агентства, возникающая при наличии одного из следующих условий:

прямое или косвенное владение одним лицом самостоятельно либо совместно с одним или несколькими лицами более пятьюдесятью процентами долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций кредитного рейтингового агентства либо наличие возможности самостоятельно голосовать более пятьюдесятью процентами акций кредитного рейтингового агентства;

наличие возможности у одного лица самостоятельно избирать не менее половины состава органа управления или исполнительного органа кредитного рейтингового агентства;

включение финансовой отчетности кредитного рейтингового агентства в финансовую отчетность юридического лица в соответствии с аудиторским отчетом;

наличие возможности одного лица самостоятельно либо совместно

с одним или несколькими лицами определять решения кредитного рейтингового агентства в силу договора (подтверждающих документов)



или иным образом в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа;

суверенный кредитный рейтинг – кредитный рейтинг, объектом которого являются государства, союз государств, международная финансовая организация и (или) их отдельные финансовые обязательства или финансовые инструменты; значительное влияние – полномочие акционера кредитного рейтингового агентства участвовать в принятии решений по финансовой

и операционной политике кредитного рейтингового агентства,

но не контролировать или совместно с лицами не контролировать эту политику; непубличный рейтинг – рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством и не раскрытый публично для неограниченного круга лиц; ведущий рейтинговый аналитик – рейтинговый аналитик, основные обязанности которого включают в себя взаимодействие с рейтингуемым лицом в отношении конкретного рейтинга, подготовку документов и предложений для рейтингового комитета в отношении такого рейтинга; рейтинг соответствия принципам исламского финансирования – рейтинг, присваиваемый в соответствии с применимыми международн о признанными стандартами в области исламских финансов; рейтинг корпоративного управления – результат анализа кредитным рейтинговым агентством качества корпоративного управления рейтингуемого лица, выраженный путем отнесения к определенной рейтинговой категории; кредитный рейтинг – результат анализа кредитным рейтинговым агентством способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая устойчивость)

и (или) кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов, выраженный путем отнесения к определенной рейтинговой категории; кредитное рейтинговое агентство – юридическое лицо, осуществляющее кредитную рейтинговую деятельность; кредитная рейтинговая деятельность – профессиональная деятельность кредитного рейтингового агентства по осуществлению рейтинговых действий в отношении кредитных и иных рейтингов на основе анализа информации в соответствии с применяемой методологией, а также

по проведению иных оценок; казахстанское рейтинговое агентство – кредитное рейтинговое агентство, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, одним из учредителей которого является Национальный Банк Республики Казахстан, осуществляющее кредитную рейтинговую деятельность в соответствии с настоящим Законом и учредительными документами;

безупречная деловая репутация – профессионализм и добросовестность лица, подтверждаемые в том числе отсутствием фактов:

совершения указанным лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к применению

к банку режима урегулирования;

неснятой или непогашенной судимости указанного лица, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении к лицу уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

наличия отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового уничтожения,

на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;

14) рейтинг устойчивого развития – результат анализа кредитным рейтинговым агентством подверженности объекта рейтинга рискам в области экологического и социального воздействия, а также качества управления, выраженного путем отнесения к определенной рейтинговой категории;

15) рейтингуемое лицо – юридическое лицо, государство, которым присваивается рейтинг кредитным рейтинговым агентством;

16) прогноз по рейтингу – результат анализа кредитным рейтинговым агентством ожидаемого изменения рейтинга;

17) объект рейтинга – рейтингуемое лицо и (или) его финансовые обязательства, а также финансовые инструменты;

18) рейтинговое действие – действие, осуществляемое в процессе присвоения, подтверждения, пересмотра, отзыва рейтинга и (или) прогноза

по рейтингу;

19) рейтинговый комитет – коллегиальный орган, не являющийся структурным подразделением кредитного рейтингового агентства, сформированный исключительно из рейтинговых аналитиков кредитного рейтингового агентства;

20) пользователь рейтинга – лицо, использующее рейтинг и связанную с ним информацию;

21) рейтинговая категория – обозначенный в виде буквенного, числового и (или) иного специального символа (специальных символов) элемент рейтинговой шкалы;

22) рейтинговый аналитик – физическое лицо, осуществляющее аналитические функции, необходимые для осуществления рейтинговых действий, и являющееся работником кредитного рейтингового агентства;

23) рейтинговая шкала – система рейтинговых категорий, применяемая рейтинговым агентством для классификации уровней рейтинга;

24) незапрошенный рейтинг – рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством по собственной инициативе или инициативе третьей стороны без заключения договора с рейтингуемым лицом;

25) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

26) международное рейтинговое агентство – кредитное рейтинговое агентство и (или) его дочерние организации и (или) филиалы, осуществляющие кредитную рейтинговую деятельность и имеющие признание со стороны финансовых регуляторов стран Организации экономического сотрудничества и развития и уполномоченного органа;

27) иностранное рейтинговое агентство – кредитное рейтинговое агентство, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, осуществляющее кредитную рейтинговую деятельность, имеющее признание финансового регулятора этого иностранного государства и уполномоченного органа, не являющееся международным рейтинговым агентством.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан

о кредитной рейтинговой деятельности

1. Законодательство Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных договорных обязательств Республики Казахстан.

2. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» распространяется на казахстанское рейтинговое агентство в части,

не урегулированной настоящим Законом.

3. Порядок действия на территории Республики Казахстан международных договоров определяется законами.

Статья 3. Основные цель, задачи и принципы

регулирования кредитной

рейтинговой деятельности

Основной целью регулирования кредитной рейтинговой деятельности является обеспечение защиты прав и законных интересов пользователей рейтингов, а также прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств, признаваемых для целей реализации задач государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций. Основными задачами регулирования кредитной рейтинговой деятельности являются:

установление правовых основ кредитной рейтинговой деятельности;

2) обеспечение прозрачности и независимости кредитной рейтинговой деятельности;

3) мониторинг и надзор за кредитной рейтинговой деятельностью;

4) повышение финансовой грамотности потребителей финансовых услуг и укрепление доверия к финансовому рынку Республики Казахстан.

3. Основными принципами регулирования кредитной рейтинговой деятельности являются:

1) качество и добросовестность кредитной рейтинговой деятельности;

2) независимость при осуществлении кредитной рейтинговой деятельности;

3) предотвращение конфликтов интересов при осуществлении кредитной рейтинговой деятельности;

4) прозрачность кредитной рейтинговой деятельности;

5) соблюдение конфиденциальности при осуществлении кредитной рейтинговой деятельности;

6) добровольность присвоения рейтингов при осуществлении кредитной рейтинговой деятельности.

Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ

РЕЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 4. Виды кредитных рейтинговых агентств

В Республике Казахстан действуют следующие виды кредитных рейтинговых агентств:

1) казахстанское рейтинговое агентство;

2) международное рейтинговое агентство;

3) иностранное рейтинговое агентство.

Статья 5. Запрет на неуполномоченную деятельность

1. Кредитную рейтинговую деятельность в Республике Казахстан вправе осуществлять исключительно кредитные рейтинговые агентства.

2. Ни одно юридическое лицо, созданное или признанное

не в соответствии с настоящим Законом, не вправе именоваться кредитным рейтинговым агентством.

Статья 6. Порядок признания международных рейтинговых

агентств и иностранных рейтинговых агентств

Признание международных рейтинговых агентств и иностранных рейтинговых агентств осуществляется уполномоченным органом в порядке, предусмотренном настоящим Законом. Основанием для признания международного рейтингового агентства является признание данного рейтингового агентства со стороны финансовых регуляторов пяти и более стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития.

3. Уполномоченный орган принимает решение о признании международного рейтингового агентства путем внесения в перечень кредитных рейтинговых агентств, утверждаемый нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Иностранное рейтинговое агентство направляет в уполномоченный орган заявление о признании с приложением документов, подтверждающих его соответствие критериям, установленным статьей 7 настоящего Закона.

5. Уполномоченный орган принимает решение о признании иностранного рейтингового агентства путем размещения информационного сообщения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

6. Уполномоченный орган принимает решение о признании или об отказе в признании иностранных рейтинговых агентств в течение шести месяцев со дня получения заявления.

7. Уполномоченный орган отказывает иностранным рейтинговым агентствам в признании по следующим основаниям:

1) непредоставление или предоставление неполного объема информации и (или) предоставление недостоверной информации

о соответствии иностранного рейтингового агентства установленным критериям и (или) требованиям законодательства Республики Казахстан

о кредитной рейтинговой деятельности;

2) несоответствие иностранного рейтингового агентства, акционеров, органов управления, методологий, работников или рейтинговых аналитиков установленным критериям и (или) требованиям законодательства Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности.

Отказ в признании не препятствует повторному обращению.

8. В случае выявления несоответствия требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами, уполномоченный орган осуществляет отзыв признания ранее признанных международных рейтинговых агентств и иностранных рейтинговых агентств.

Уполномоченный орган принимает решение об отзыве признания международного рейтингового агентства путем исключения из перечня рейтинговых агентств, утверждаемого нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Уполномоченный орган принимает решение об отзыве признания иностранного рейтингового агентства путем размещения информационного сообщения на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

9. Действие глав 2, 3, 4 и 5, за исключением настоящей статьи

и статей 4, 5, 9 и 11, а также пункта 4 статьи 12, пункта 9 статьи 23 и пункта 1 статьи 24 настоящего Закона, не распространяется на признанные международные рейтинговые агентства.

Действие глав 2, 3, 4 и 5, за исключением настоящей статьи и статей 4, 5, 7, 9 и 11, а также пункта 4 статьи 12, пункта 9 статьи 23 и пункта 1 статьи 24 настоящего Закона, не распространяется на признанные иностранные рейтинговые агентства.

10. Запрещается осуществление кредитной рейтинговой деятельности международными рейтинговыми агентствами и иностранными рейтинговыми агентствами на территории Республики Казахстан, не прошедшими процедуру признания в соответствии с настоящим Законом.

Статья 7. Критерии признания иностранных

рейтинговых агентств

Для целей признания иностранных рейтинговых агентств устанавливаются следующие критерии:

1) иностранное рейтинговое агентство подлежит регулированию

в стране происхождения, и рейтинги иностранного рейтингового агентства признаются в рамках пруденциального регулирования;

2) минимальный размер собственного капитала иностранного рейтингового агентства устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;

3) иностранное рейтинговое агентство соответствует критериям объективности и независимости, раскрытия информации, надежности рейтингов, устанавливаемым нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 8. Требования к осуществлению кредитной

рейтинговой деятельности

1. Кредитные рейтинговые агентства придерживаются основных принципов регулирования кредитной рейтинговой деятельности, указанных

в статье 3 настоящего Закона.

При этом работники кредитного рейтингового агентства должны соблюдать нормы кодекса поведения, утвержденного советом директоров кредитного рейтингового агентства.

2. Кредитные рейтинговые агентства обеспечивают принятие и соблюдение внутренних политик, процедур и средств внутреннего контроля, направленных на недопущение присвоения недостоверного кредитного рейтинга.

3. Не допускается задержка или отказ от осуществления и публикации рейтингового действия на основании потенциального влияния (экономического, политического или иного) такого действия на кредитное рейтинговое агентство, рейтингуемое лицо или любое другое лицо или организацию, имеющую прямое или косвенное отношение к рейтингуемому лицу, за исключением непубличного рейтинга.

4. Кредитное рейтинговое агентство обеспечивает наличие трудовых, материальных и финансовых ресурсов для осуществления кредитной рейтинговой деятельности.

5. Присвоение кредитным рейтинговым агентством видов рейтингов осуществляется при условии наличия методологии, процедур, необходимой информации, опыта и знаний у работников, участвующих в кредитной рейтинговой деятельности, работников внутреннего контроля.

6. Запрещается оказывать влияние на кредитную рейтинговую деятельность и содержание методологий, применяемых кредитными рейтинговыми агентствами, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

7. Кредитное рейтинговое агентство при разработке и применении методологий вправе применять национальную и (или) международную рейтинговую шкалу.

Международная рейтинговая шкала является рейтинговой шкалой, обеспечивающей международное сопоставление кредитных рейтингов, присвоенных кредитными рейтинговыми агентствами.

Национальная рейтинговая шкала является рейтинговой шкалой, обеспечивающей сопоставление исключительно внутригосударственных кредитных рейтингов, присвоенных кредитными рейтинговыми агентствами.

Статья 9. Права и обязанности кредитного

рейтингового агентства

1. Кредитное рейтинговое агентство вправе:

1) заключать договоры с рейтингуемыми лицами на оказание услуг

по присвоению рейтингов и (или) прогнозов по рейтингам;

2) запрашивать у рейтингуемых лиц предоставление полной и достоверной информации для осуществления кредитной рейтинговой деятельности;

3) публиковать информацию о рейтингах и прогнозах по рейтингам

без согласия рейтингуемых лиц, если это предусмотрено договором,

за исключением непубличных и незапрошенных рейтингов;

4) отзывать и (или) приостановливать действие рейтинга при выявлении нарушений настоящего Закона до устранения нарушений;

5) отказывать в присвоении рейтингов до заключения договора

об оказании рейтинговых услуг;

6) присваивать незапрошенный рейтинг по собственной инициативе без заключения договора с рейтингуемым лицом, за исключением финансовых организаций, банковских и страховых холдингов, а также участников банковского конгломерата.

2. Кредитное рейтинговое агентство обязано:

1) вести перечень действующих, приостановленных рейтингов и прогнозов по рейтингам, а также отозванных рейтингов;

2) разрабатывать, принимать и актуализировать внутренние документы, процедуры и средства внутреннего контроля для обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности;

3) обеспечивать равенство всех пользователей рейтингов и прогнозов по рейтингам в доступе к информации о присвоенных рейтингах и рейтинговых действиях, за исключением непубличных рейтингов;

4) включать в раскрываемую информацию основания решения об отзыве и (или) приостановке действия кредитного рейтинга в случае его принятия;

5) обеспечивать хранение всех данных, использованных в кредитной рейтинговой деятельности, в соответствии с законами Республики Казахстан;

6) не допускать раскрытия конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

7) предотвращать несанкционированный и (или) непреднамеренный доступ, утечку в отношении конфиденциальной информации, коммерческой

и иной охраняемой законом тайны;

8) предоставлять в уполномоченный орган документы, информацию

и данные, связанные с его кредитной рейтинговой деятельностью, в том числе исторические данные, в порядке, составе и сроки, которые установлены уполномоченным органом;

9) соблюдать требования к руководящим работникам, установленные настоящим Законом.

3. Казахстанское рейтинговое агентство вправе получать по запросу информацию и данные у государственных органов, кредитного бюро и иных организаций, за исключением Национального Банка Республики Казахстан,

в том числе с согласия рейтингуемого лица, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

4. Кредитное рейтинговое агентство может иметь иные права

и исполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан и договорами, заключенными в соответствии с настоящим

Законом.

Статья 10. Права и обязанности рейтингуемых лиц

1. Права и обязанности рейтингуемых лиц регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан.

2. Рейтингуемое лицо вправе отказаться от публикации рейтинга.

В случае отказа рейтингуемого лица от публикации такой рейтинг является непубличным.

Статья 11. Требования к акционерам (учредителям)

казахстанского рейтингового агентства,

размеру и структуре капитала (собственности)

1. В состав акционеров (учредителей) казахстанского рейтингового агентства помимо Национального Банка Республики Казахстан могут входить международные финансовые организации и иные лица.

При этом международные финансовые организации и иные лица,

за исключением Национального Банка Республики Казахстан и его аффилированных лиц, а также международных рейтинговых агентств,

не могут самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами прямо или косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций казахстанского рейтингового агентства.

2. Уставный капитал казахстанского рейтингового агентства формируется посредством оплаты акций учредителями исключительно деньгами, за исключением международных рейтинговых агентств.

3. Международные рейтинговые агентства вправе осуществить оплату акций казахстанского рейтингового агентства иным имуществом. Оценка иного имущества устанавливается в соответствии с законами Республики Казахстан.

4. Создание, реорганизация и (или) ликвидация казахстанского рейтингового агентства осуществляются в соответствии с законами Республики Казахстан.

5. Минимальный размер уставного и собственного капитала казахстанского рейтингового агентства устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 12. Органы кредитного рейтингового агентства

Если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом кредитного рейтингового агентства, компетенция высшего органа, органа управления и исполнительного органа определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

2. Количество членов совета директоров казахстанского рейтингового агентства должно составлять не менее пяти человек.

Не менее половины состава совета директоров является независимыми директорами.

3. Независимые директора осуществляют контроль за:

1) поддержанием и развитием процедур по кредитной рейтинговой деятельности и методологий;

2) оценкой эффективности системы контроля качества кредитной рейтинговой деятельности;

3) оценкой эффективности мер и процедур, установленных для обеспечения предотвращения, выявления конфликта интересов, управления ими и раскрытия информации о них;

4) соблюдением требований настоящего Закона и принятых

в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также внутренних документов кредитного рейтингового агентства.

4. Обязанности, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 3 настоящей статьи, могут быть возложены помимо независимых директоров на членов совета директоров, представляющих международное или иностранное рейтинговое агентство, акционера казахстанского рейтингового агентства.

5. Совет директоров кредитного рейтингового агентства утверждает кодекс поведения, обеспечивает соблюдение его положений в деятельности кредитного рейтингового агентства, а также актуализирует его по мере необходимости.

6. В состав комитетов совета директоров казахстанского рейтингового агентства, в функции которых входит рассмотрение вопросов, связанных

с методологией и (или) рейтинговыми действиями, не может быть избран представитель Национального Банка Республики Казахстан.

Статья 13. Требования к руководящим работникам

казахстанского рейтингового агентства

1. Руководящими работниками казахстанского рейтингового агентства являются:

1) руководитель и члены органа управления;

2) руководитель и члены исполнительного органа;

3) главный бухгалтер;

4) руководитель службы внутреннего контроля.

2. Не может занимать (не может быть назначено или избрано на) должность руководящего работника казахстанского рейтингового агентства лицо:

1) не имеющее высшего экономического, юридического, математического или технического образования;

2) не имеющее установленного настоящей статьей трудового стажа:

в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

и (или) в сфере регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций;

и (или) в сфере предоставления финансовых услуг;

и (или) в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций;

и (или) в сфере предоставления кредитных рейтинговых услуг;

и (или) в сфере разработки программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности финансовых организаций;

и (или) в иностранных юридических лицах, осуществляющих деятельность в сферах, перечисленных в настоящем подпункте;

3) не имеющее безупречной деловой репутации;

4) у которого было отозвано согласие на назначение или избрание

на должность руководящего работника и (или) которое было отстранено

от выполнения служебных обязанностей в данной и (или) в иной финансовой организации, банковском, страховом холдинге, данном и (или) ином филиале банка – нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение или избрание на должность руководящего работника;

5) совершившее коррупционное преступление либо подвергнутое административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи ходатайства о его согласовании на руководящую должность.

Казахстанское рейтинговое агентство при назначении или избрании руководящих работников самостоятельно проверяет их на соответствие требованиям настоящей статьи, в том числе с учетом информации, размещаемой на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

3. Для целей подпункта 3) пункта 2 настоящей статьи критериями отсутствия безупречной деловой репутации являются:

1) наличие неснятой или непогашенной судимости, наличие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского или страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

2) наличие сведений о том, что кандидат являлся (является) крупным участником финансовой организации (прямо или косвенно), не исполнившим принятые обязательства либо требования уполномоченного органа

по обеспечению финансовой устойчивости финансовой организации, банковского конгломерата, страховой группы;

3) наличие сведений о том, что кандидат, являясь руководящим работником финансовой организации или актуарием, неоднократно

(два и более раза) не выполнял требования мер надзорного реагирования, примененных уполномоченным органом в отношении финансовой организации или актуария;

4) наличие сведений о том, что кандидат являлся акционером (участником), должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в финансовой организации – нерезиденте Республики Казахстан, признанной неплатежеспособной;

5) нахождение лица в списке лиц, причастных к террористической деятельности, перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, и (или) в перечне организаций и лиц, связанных

с финансированием распространения оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии со статьями 12 и 12-1 Закона

Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

6) наличие сведений о том, что кандидат являлся руководящим работником финансовой организации, банковского или страхового холдинга, действия (бездействие) которого привели (привело) к нарушению (нарушениям) требований законодательства Республики Казахстан, явившемуся (явившимся) основанием для принятия уполномоченным органом или органом финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, решения

об отнесении банка (филиала банка – нерезидента Республики Казахстан)

к категории неплатежеспособных банков (филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан) или лишении лицензии финансовой организации, повлекшего их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда

о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан;

7) наличие сведений о том, что кандидат был отстранен от выполнения служебных обязанностей руководящего работника финансовой организации на основании меры надзорного реагирования, примененной уполномоченным органом;

8) наличие факта подписания кандидатом аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным;

9) наличие сведений о том, что кандидат, являясь актуарием, систематически (два и более раза) не извещал совет директоров страховой (перестраховочной) организации об установленных им фактах несоблюдения страховой (перестраховочной) организацией требований по формированию страховых резервов и рисках, которые могут привести к ухудшению финансовой устойчивости и платежеспособности страховой (перестраховочной) организации;

10) наличие сведений о том, что кандидат незаконно разглашал или передавал третьим лицам сведения, составляющие тайну страхования или иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну, сведения, полученные в ходе проведения актуарных расчетов и (или) осуществления деятельности в качестве независимого актуария;

11) наличие информации от органа надзора иностранного государства либо юридического лица, осуществляющего регулирование финансовых услуг и связанную с ними деятельность в Международном финансовом центре «Астана», об отсутствии у кандидата безупречной деловой репутации;

12) наличие факта предоставления кандидатом заведомо недостоверных сведений о его соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, которые повлияют на решение уполномоченного органа;

13) наличие факта расторжения с кандидатом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным подпунктами 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) и 25) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Республики Казахстан;

14) нахождение кандидата в едином реестре должников, который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (в случае, если задолженность превышает одну тысячу месячных расчетных показателей, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год).

4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, необходимо наличие трудового стажа для кандидатов на должности:

1) руководителя органа управления – не менее пяти лет;

2) руководителя исполнительного органа – не менее пяти лет,

в том числе не менее двух лет на руководящей должности;

3) члена органа управления – не менее двух лет;

4) члена исполнительного органа – не менее трех лет, в том числе

не менее двух лет на руководящей должности;

5) главного бухгалтера – не менее трех лет;

6) руководителя службы внутреннего контроля – не менее трех лет.

Для кандидатов на должности членов исполнительного органа кредитного рейтингового агентства, курирующих исключительно вопросы безопасности, административно-хозяйственные вопросы, вопросы цифровых технологий, наличие трудового стажа, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, не требуется.

В трудовой стаж, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с обеспечением ее безопасности, осуществлением административно-хозяйственной деятельности, развитием цифровых технологий (за исключением руководителя подразделения развития цифровых технологий), а также

в обществе взаимного страхования.

5. Казахстанское рейтинговое агентство уведомляет уполномоченный орган:

1) о назначении или избрании на должность лиц, указанных

в подпунктах 1) и 3) пункта 1 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней, следующих за днем их назначения или избрания, с приложением подтверждающих документов;

2) об освобождении от должности или о прекращении полномочий лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 настоящей статьи, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

Уведомление должно содержать сведения, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным требованиям и требованиям

к безупречной деловой репутации, предъявляемым к кандидату

на соответствующую должность настоящим Законом.

6. Казахстанское рейтинговое агентство по требованию уполномоченного органа отстраняет от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в случае их несоответствия требованиям настоящей статьи.

Статья 14. Требования к органам внутреннего контроля,

управления рисками и иным органам

казахстанского рейтингового агентства

1. В целях осуществления контроля за соблюдением кредитным рейтинговым агентством и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности, а также внутренних документов кредитное рейтинговое агентство организует и обеспечивает функционирование органов внутреннего контроля в порядке, определенном внутренними документами кредитного рейтингового агентства.

2. Служба внутреннего контроля подотчетна совету директоров.

3. Руководитель службы внутреннего контроля (контролер) является работником кредитного рейтингового агентства и назначается советом директоров кредитного рейтингового агентства.

4. Служба внутреннего контроля проводит по итогам каждого завершенного года проверку соблюдения кредитным рейтинговым агентством и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности и внутренних документов,

по результатам которой подготавливает ежегодный отчет службы внутреннего контроля. Ежегодный отчет службы внутреннего контроля утверждается советом директоров кредитного рейтингового агентства.

5. Служба внутреннего контроля проводит ежегодную оценку эффективности применяемых правил и процедур, указанных в статьях 16, 17, 18 и 19 настоящего Закона, в порядке, предусмотренном внутренними документами кредитного рейтингового агентства.

6. В целях обеспечения функционирования системы управления рисками кредитное рейтинговое агентство организует и обеспечивает функционирование подразделения по управлению рисками. Подразделение

по управлению рисками является независимым от функции внутреннего аудита и подотчетно совету директоров кредитного рейтингового агентства.

7. Кредитное рейтинговое агентство организует в своей структуре подразделение, ответственное за рассмотрение обращений рейтингуемых лиц и пользователей рейтингов.

8. Кредитное рейтинговое агентство организует и обеспечивает функционирование подразделения, осуществляющего утверждение и пересмотр методологий.

Требования к составу подразделения, осуществляющего утверждение и пересмотр методологий, устанавливаются правилами осуществления кредитной рейтинговой деятельности, установленными уполномоченным органом.

9. Требования к знаниям и навыкам рейтинговых аналитиков определяются правилами осуществления кредитной рейтинговой деятельности, устанавливаемыми уполномоченным органом.

10. В случаях передачи кредитным рейтинговым агентством функций, указанных в настоящей статье, а также ведения бухгалтерии, управления персоналом в области цифровых технологий либо проведения аналитических работ в рамках кредитной рейтинговой деятельности, внешнего подряда (аутсорсинга) ответственность за соблюдение законодательства Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности несет кредитное рейтинговое агентство.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ

РЕЙТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 15. Виды рейтингов

1. Кредитное рейтинговое агентство присваивает следующие виды



рейтингов:

1) кредитный рейтинг;

2) рейтинг корпоративного управления;

3) рейтинг соответствия принципам исламского финансирования;

4) суверенный кредитный рейтинг;

5) рейтинг устойчивого развития;

6) иные виды рейтингов.

Порядок и условия присвоения кредитным рейтинговым агентством вышеуказанных рейтингов устанавливаются внутренними документами кредитного рейтингового агентства.

Требования настоящего Закона применяются в отношении опубликованных и непубличных рейтингов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Присвоение кредитным рейтинговым агентством незапрошенных рейтингов допускается только при наличии полного объема необходимой информации в соответствии с принятой методологией для определенного вида рейтинга. Допускается присвоение кредитным рейтинговым агентством незапрошенных рейтингов по инициативе третьей стороны при условии выполнения требований пункта 3 настоящей статьи .

В случае присвоения незапрошенного рейтинга без участия рейтингуемого лица такой рейтинг присваивается на основе анализа открытых источников.

Статья 16. Методологии присвоения рейтингов

1. Кредитное рейтинговое агентство осуществляет кредитную рейтинговую деятельность исключительно на основе принятой для определенного вида рейтинга версии методологии, соответствующей отраслевой специализации рейтингуемого лица.

2. Кредитное рейтинговое агентство не вправе отступать

от применяемой методологии, за исключением случаев, предусмотренных внутренними документами кредитного рейтингового агентства, в том числе, когда применяемая методология не учитывает профиль и особенности рейтингуемого лица, что может привести к искажению рейтинга или прогноза по рейтингу.

3. Кредитное рейтинговое агентство раскрывает применяемую методологию, а также все изменения, вносимые в методологию,

в соответствии со статьей 23 настоящего Закона.

4. Кредитное рейтинговое агентство разрабатывает и утверждает методологии по кредитным рейтингам, соответствующие следующим характеристикам:

1) содержат описания всех факторов кредитоспособности и их влияние на кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам;

2) предусматривают непрерывность их применения в рамках кредитной рейтинговой деятельности;

3) предусматривают возможность сопоставления кредитных рейтингов по различным видам объектов рейтингов;

4) предусматривают применение методологии, моделей и их условий как единого системного комплекса;

5) содержат основания для пересмотра методологии;

6) предусматривают возможность проверки достоверности кредитных рейтингов.

Методология по кредитным рейтингам обеспечивает возможность

ее проверки на основе исторических данных, условий, используемых

в методологии, фактической информации о неплатежах рейтингуемых лиц либо фактических показателей возвратности средств рейтингуемыми лицами.

5. Кредитное рейтинговое агентство публикует информацию о влиянии условий, используемых в применяемой методологии, на изменение рейтингов, присвоенных в соответствии с данной методологией.

6. Кредитное рейтинговое агентство осуществляет актуализацию методологий на регулярной основе в соответствии с внутренними документами, но не реже одного раза в год.

7. При выявлении ошибок в применяемой методологии, которые повлияли или могут повлиять на рейтинги и (или) прогнозы по рейтингам, кредитное рейтинговое агентство принимает меры, указанные в подпунктах 2) и 3) пункта 9 настоящей статьи.

8. В случае, если выявленные ошибки оказывают влияние

на присвоенные рейтинги, кредитное рейтинговое агентство публикует информацию о таких ошибках на своем интернет-ресурсе.

9. В случаях, если планируемые изменения применяемой методологии являются существенными и оказывают или могут оказывать влияние

на рейтинги, кредитное рейтинговое агентство:

1) размещает на своем интернет-ресурсе информацию

о планируемых изменениях применяемой методологии с указанием причин

и последствий таких изменений, в том числе для рейтингов, присвоенных

в соответствии с данной методологией;

2) осуществляет оценку необходимости пересмотра всех рейтингов, присвоенных в соответствии с данной методологией, не позднее шести месяцев со дня изменения применяемой методологии;

3) осуществляет пересмотр рейтингов в срок не более шести месяцев

со дня изменения применяемой методологии, если по результатам оценки, предусмотренной подпунктом 2) настоящего пункта, выявлена необходимость их пересмотра.

Статья 17. Деятельность рейтинговых комитетов

кредитных рейтинговых агентств

1. Порядок принятия решений рейтинговыми комитетами устанавливается внутренними документами кредитного рейтингового агентства в соответствии с настоящим Законом и правилами осуществления кредитной рейтинговой деятельности.

2. Кредитное рейтинговое агентство в соответствии с внутренними документами формирует состав и численность рейтинговых комитетов в целях обеспечения соответствия совокупных знаний и опыта членов рейтингового комитета отраслевой специализации рейтингуемого лица, виду присваиваемого рейтинга и актуальной версии применяемой методологии.

3. Состав рейтингового комитета по кредитным рейтингам формируется не менее чем из пяти рейтинговых аналитиков, включая ведущего рейтингового аналитика для данного объекта рейтинга и председателя рейтингового комитета.

4. Право голоса на заседаниях рейтинговых комитетов имеют только рейтинговые аналитики, включая председателя рейтингового комитета. Порядок назначения председателя рейтингового комитета определяется внутренними документами кредитного рейтингового агентства.

5. При несогласии с решением рейтингового комитета любой его участник вправе подать мотивированную апелляцию, которая рассматривается на повторном заседании рейтингового комитета,

состав которого формируется из рейтинговых аналитиков, не участвовавших в предыдущем заседании рейтингового комитета.

6. Кредитное рейтинговое агентство осуществляет формирование и функционирование рейтинговых комитетов таким образом, чтобы обеспечить его независимость, а также исключить любое политическое и (или) экономическое влияние на его деятельность.

7. Рейтингуемое лицо имеет право обратиться к кредитному рейтинговому агентству в случае несогласия с присвоенным рейтингом и (или) прогнозом по рейтингу. Кредитное рейтинговое агентство рассматривает обращение в порядке и сроки, которые установлены внутренними документами кредитного рейтингового агентства.

В случае, если результаты рассмотрения обращения оказываются достаточными для повторного рассмотрения, решение рассматривается

на заседании рейтингового комитета, состав которого формируется

из рейтинговых аналитиков, не участвовавших в предыдущем заседании рейтингового комитета.

8. Уполномоченный орган устанавливает иные требования к порядку организации кредитной рейтинговой деятельности, принятия решения

о присвоении рейтинга, в том числе порядку работы рейтинговых комитетов,



включая минимальный состав рейтинговых комитетов для разных видов рейтингов, в нормативных правовых актах.

Статья 18. Требования к качеству информации

и мониторинга рейтингов

1. В случае, если кредитное рейтинговое агентство использует внешние источники информации либо информацию, предоставленную третьими лицами, при осуществлении кредитной рейтинговой деятельности кредитное рейтинговое агентство указывает источники таких данных, а также принимает меры для проверки добросовестности и надежности источника информации, методов сбора и обработки информации, которые были использованы.

Ответственность за достоверность информации, предоставленной рейтингуемым лицом, несет рейтингуемое лицо.

2. Кредитное рейтинговое агентство не вправе присваивать рейтинг

и вправе отозвать ранее присвоенный рейтинг в случае недостаточности

или недостоверности информации, полученной от рейтингуемого лица,

для присвоения рейтинга в соответствии с применяемой методологией.

3. Кредитное рейтинговое агентство обеспечивает своевременный пересмотр и постоянный мониторинг присвоенных рейтингов.

4. При осуществлении рейтинговых действий кредитное рейтинговое агентство учитывает всю имеющуюся в распоряжении кредитного рейтингового агентства информацию, имеющую значение в контексте кредитной рейтинговой деятельности.

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ

ИНТЕРЕСОВ

Статья 19. Общие требования к управлению

конфликтами интересов

1. Кредитное рейтинговое агентство обеспечивает принятие и соблюдение политик, процедур и средств внутреннего контроля, направленных на предотвращение влияния на рейтинги и прогнозы по рейтингам любого существующего или потенциального конфликта интересов кредитного рейтингового агентства, его акционеров, рейтинговых аналитиков, иных работников и лиц, оказывающих на него значительное влияние.

Кредитное рейтинговое агентство обеспечивает выявление, управление и раскрытие существующих или потенциальных конфликтов интересов

в случаях, когда такие конфликты интересов могут повлиять на анализ и суждения рейтинговых аналитиков.

2. Кредитное рейтинговое агентство через органы внутреннего контроля осуществляет контроль за применением утвержденных им правил

и процедур предотвращения, выявления, управления и раскрытия существующих или потенциальных конфликтов интересов в целях обеспечения независимости кредитной рейтинговой деятельности, рейтингов и рейтинговых аналитиков от акционеров и органов управления кредитного рейтингового агентства, а также подразделений и лиц, отвечающих

за коммерческую деятельность и развитие бизнеса (маркетинговая деятельность, связь с общественностью, заключение договоров об оказании услуг).

3. Размер вознаграждения рейтинговых аналитиков, в том числе председателей рейтинговых комитетов, работников службы внутреннего контроля, подразделения по управлению рисками, устанавливается

вне зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитного рейтингового агентства и (или) дохода, полученного кредитным рейтинговым агентством от рейтингуемого лица.

4. Размер и процедуры оплаты услуг кредитного рейтингового агентства определяются таким образом, чтобы не зависеть от уровня присвоенного рейтинга или прогноза по рейтингу, а также от согласия

или несогласия рейтингуемого лица с присвоенным рейтингом или прогнозом по рейтингу.

5. Кредитное рейтинговое агентство при осуществлении сделок

с активами в целях обеспечения своей деятельности, в том числе сделок

по передаче активов в пользование, обязано соблюдать требования пункта 1 настоящей статьи.

6. Кредитному рейтинговому агентству запрещается заниматься иными видами предпринимательской деятельности, а также оказывать консультационные услуги, за исключением следующих:

верификация финансовых инструментов на их соответствие принципам устойчивого развития и (или) финансирования;

присвоение оценок деятельности организаций, в том числе подтверждающих финансовые возможности и уровень управления рисками организации;

научные исследования и разработки, в том числе прикладные исследования;

исследования и разработки инструментов экономико-математического моделирования и макроэкономического прогнозирования;

прочая профессиональная, научная, аналитическая и техническая деятельность;

услуги по распространению данных, в том числе лицам, с которыми заключен договор об осуществлении рейтинговых действий;

создание, развитие и внедрение программного обеспечения для оценки кредитоспособности, анализа рисков и цифровизации процессов принятия решений в рамках деятельности, предусмотренной статьями 15 и 19 настоящего Закона.

Кредитное рейтинговое агентство оказывает вышеуказанные виды услуг при условии соблюдения требований пункта 1 настоящей статьи.

Статья 20. Перечень конфликтов интересов,

при которых запрещается присвоение рейтинга

1. Кредитное рейтинговое агентство не вправе присваивать рейтинг

или прогноз по рейтингу, а также незамедлительно публикует информацию

о влиянии или потенциальном влиянии на присвоенный рейтинг или прогноз по рейтингу при наличии следующих обстоятельств:

1) рейтингуемое лицо является лицом, оказывающим значительное влияние на деятельность кредитного рейтингового агентства;

2) лицо, связанное с лицом либо группой лиц, оказывающими значительное влияние на кредитное рейтинговое агентство, или являющееся аффилированным по отношению к ним лицом, осуществляет контроль

за деятельностью рейтингуемого лица или оказывает значительное влияние

на такое рейтингуемое лицо;

3) кредитное рейтинговое агентство является лицом, осуществляющим контроль за деятельностью рейтингуемого лица или оказывающим значительное влияние на него;

4) кредитное рейтинговое агентство, руководящие работники либо рейтинговые аналитики, участвующие в подготовке рейтинга и (или) прогноза по рейтингу рейтингуемого лица, а также их близкие родственники, супруги, родители и дети супруга (супруги) прямо или косвенно владеют финансовыми инструментами или иными активами рейтингуемого лица;

5) члены рейтингового комитета являются близкими родственниками, супругом (супругой) работника, а также близкими родственниками супруга (супруги) работника рейтингуемого лица или лица, осуществляющего над ним контроль или оказывающего на него значительное влияние;

6) акционер кредитного рейтингового агентства, владеющий десятью

и более процентами от общего количества размещенных акций кредитного рейтингового агентства, либо лицо, прямо или косвенно распоряжающееся десятью и более процентами от общего количества размещенных акций кредитного рейтингового агентства:

владеет десятью и более процентами голосов, приходящихся

на голосующие акции, составляющие уставный капитал рейтингуемого лица, либо имеет иной имущественный интерес в отношении рейтингуемого лица;

входит в состав органов управления рейтингуемого лица или лиц, осуществляющих над ним контроль или оказывающих на него значительное влияние;

7) рейтинговые аналитики, руководящие работники кредитного рейтингового агентства входят в состав органов управления рейтингуемого лица или лиц, осуществляющих над ним контроль или оказывающих

на него значительное влияние, либо связаны трудовыми отношениями

с рейтингуемым лицом или лицами, осуществляющими над ним контроль

или оказывающими на него значительное влияние;

8) рейтингуемое лицо является кредитором кредитного рейтингового агентства в объеме десяти и более процентов от балансовой стоимости активов кредитного рейтингового агентства или лицом, осуществляющим контроль над кредитором или оказывающим на него значительное влияние.

2. Кредитное рейтинговое агентство обязано выявлять факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

3. При обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и их публикации кредитное рейтинговое агентство определяет, имеются ли основания для пересмотра существующего рейтинга или прогноза по рейтингу, а также осуществляет соответствующие действия по отношению к рейтингу или прогнозу по рейтингу в случае наличия таких оснований

в порядке, предусмотренном внутренними документами кредитного рейтингового агентства.

4. Ограничения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не распространяются на депозиты банков второго уровня, диверсифицированные инструменты коллективного инвестирования и владение иными финансовыми инструментами, которое не обеспечивает возможность кредитному рейтинговому агентству или его работникам оказывать влияние

на деятельность финансовых институтов, предлагающих данные финансовые инструменты.

Кредитное рейтинговое агентство обеспечивает диверсификацию финансовых активов путем размещения активов в депозиты банков второго уровня, диверсифицированные инструменты коллективного инвестирования, финансовые инструменты и иное имущество таким образом, чтобы максимальная доля инвестирования их не превышала десяти процентов

в совокупном объеме финансовых активов в депозиты одного банка второго уровня и (или) эмитента финансовых инструментов, и (или) одной управляющей компании.

5. Работникам кредитного рейтингового агентства запрещается прямо или косвенно давать рекомендации рейтингуемым лицам и андеррайтерам рейтингуемого лица относительно их деятельности, которые могут повлиять на уровень рейтинга.

Статья 21. Управление конфликтами интересов,

связанными с деятельностью

рейтинговых аналитиков

1. Рейтинговым аналитикам запрещается участвовать в рейтинговых действиях в отношении объекта рейтинга в случаях, если они:

1) в течение одного календарного года до даты осуществления рейтингового действия состояли в трудовых или деловых отношениях

с рейтингуемым лицом;

2) владеют прямо или косвенно ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, иным имуществом рейтингуемого лица или лиц, осуществляющих контроль над ним или оказывающих значительное влияние на такое лицо.

Указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта ограничения не распространяются на инструменты накопительного страхования, депозиты банков второго уровня и владение иными активами, которое не обеспечивает возможность аналитику оказывать влияние на деятельность финансовых институтов, предлагающих данные финансовые инструменты.

2. Рейтинговым аналитикам запрещается принимать участие

в обсуждении условий оплаты услуг кредитного рейтингового агентства

с рейтингуемым лицом, лицами, осуществляющими над ним контроль или оказывающими на него значительное влияние, андеррайтерами рейтингуемого лица, а также другими работниками кредитного рейтингового агентства

и иными лицами.

3. Кредитное рейтинговое агентство обеспечивает процедуру ротации (смену ведущих рейтинговых аналитиков, участвующих в подготовке рейтинга и (или) прогноза по рейтингу в отношении одного объекта рейтинга).

4. Смена ведущих рейтинговых аналитиков, участвующих в подготовке рейтинга, осуществляется не более чем через четыре года после первого участия в подготовке рейтинга в отношении одного объекта рейтинга. Ведущие рейтинговые аналитики, прекратившие участие в рейтинговых действиях, связанных с объектом рейтинга, в связи с ротацией, не вправе участвовать в рейтинговых действиях в отношении этого объекта рейтинга

в течение не менее чем двух лет с момента ротации.

5. Рейтинговым аналитикам запрещается владеть акциями кредитного рейтингового агентства.

6. Рейтинговым аналитикам запрещается принимать материальное вознаграждение или подарки от рейтингуемого лица, андеррайтера рейтингуемого лица и любых лиц, с которыми кредитное рейтинговое агентство состоит в деловых отношениях.

В случае получения кредитным рейтинговым агентством информации о том, что рейтинговый аналитик принимал материальное вознаграждение или подарки от лиц, указанных в части первой настоящего пункта, кредитное рейтинговое агентство в течение трех рабочих дней с момента получения указанной информации инициирует проверку действий рейтингового аналитика, которые могли повлиять на рейтинги или прогнозы по рейтингам. При обнаружении кредитным рейтинговым агентством оснований для пересмотра рейтинга или прогноза по рейтингу кредитное рейтинговое агентство должно осуществить соответствующие действия по отношению

к рейтингу или прогнозу по рейтингу в порядке, предусмотренном внутренними документами кредитного рейтингового агентства.

7. Рейтинговый аналитик не вправе занимать должности в органах управления рейтингуемого лица или лиц, осуществляющих над ним контроль или оказывающих на него значительное влияние, а также андеррайтера рейтингуемого лица в течение шести месяцев с момента осуществления последнего по срокам рейтингового действия в отношении объекта рейтинга, в котором он принимал участие в качестве ведущего рейтингового аналитика.

8. В случае, если рейтинговый аналитик увольняется и поступает на работу в рейтингуемое лицо, в присвоении рейтинга которого он принимал участие, кредитное рейтинговое агентство осуществляет ревизию результатов анализа рейтингового аналитика за два года, предшествовавших его увольнению. При выявлении по результатам такой ревизии существенных отклонений от применяемых процедур и методологий, которые искажают ранее принятое решение по рейтингу, кредитное рейтинговое агентство обязано пересмотреть рейтинг с указанием причины такого пересмотра.

9. В случае, если рейтинговый аналитик либо иной работник кредитного рейтингового агентства в ходе выполнения своих обязанностей обнаруживает, что другие работники кредитного рейтингового агентства нарушают требования и (или) ограничения, установленные законами Республики Казахстан, внутренними документами кредитного рейтингового агентства, включая внутренние правила, положения, кодекс поведения, данный рейтинговый аналитик или иной работник обязан сообщить о данном нарушении ответственному работнику службы внутреннего контроля. Внутренние процедуры кредитного рейтингового агентства предусматривают защиту рейтингового аналитика и иного работника от любых возможных последствий таких сообщений.

Статья 22. Управление отдельными видами

конфликтов интересов

1. Кредитное рейтинговое агентство осуществляет юридическое

и организационное отделение кредитной рейтинговой деятельности

по присвоению рейтингов от иных видов деятельности с целью минимизации возможных конфликтов интересов.

2. Независимый член совета директоров кредитного рейтингового агентства не может быть аффилированным лицом рейтингуемого лица.

3. Независимый член совета директоров кредитного рейтингового агентства может быть независимым директором не более пяти лет.

4. Работники подразделения, осуществляющего утверждение и пересмотр методологий, не могут являться членами органов управления кредитного рейтингового агентства, рейтинговыми аналитиками, а также лицами, отвечающими за коммерческую деятельность и развитие бизнеса (маркетинговую деятельность, связь с общественностью, заключение договоров об оказании рейтинговых услуг), а также имеющими доступ

к документации, связанной с такой деятельностью.

5. Не допускается участие в заседаниях рейтингового комитета работников, отвечающих за коммерческую деятельность и развитие бизнеса (маркетинговую деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации, заключение договоров об оказании рейтинговых услуг), а также имеющих доступ к документации, связанной с такой деятельностью.

6. При оказании кредитным рейтинговым агентством одному рейтингуемому лицу одновременно нескольких услуг такой факт раскрывается в сообщении, сопровождающем публикацию рейтинга и прогноза по рейтингам.

Глава 5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБРАЩЕНИЕ

С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Статья 23. Раскрытие информации о деятельности

кредитного рейтингового агентства

1. Раскрытие информации кредитными рейтинговыми агентствами осуществляется в полной и точной форме путем обеспечения ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, за исключением непубличных рейтингов.

2. Кредитное рейтинговое агентство осуществляет раскрытие информации о любых существенных изменениях в своих внутренних правилах, процедурах, структуре органов управления, структуре собственности на своем интернет-ресурсе.

3. Кредитное рейтинговое агентство на постоянной основе обеспечивает раскрытие следующей информации:

1) перечня действующих рейтингов и прогнозов по рейтингам, а также отозванных рейтингов;

2) перечня имеющихся или потенциальных конфликтов интересов;

3) перечня оказываемых дополнительных услуг;

4) правил публикации рейтингов и другие связанные с ними сообщения, включая прогнозы по рейтингам;

5) политики ценообразования, в том числе в отношении различных объектов рейтинга и видов рейтингов;

6) описания методологий и моделей, определения каждой рейтинговой категории, рейтинговой шкалы, принятой для каждого вида рейтинга, ключевых рейтинговых предположений, перечней всех количественных

и качественных факторов, источников данных;

7) внутренних правил и процедур, связанных с осуществлением кредитной рейтинговой деятельности;

8) кодекса поведения.

4. Кредитное рейтинговое агентство раскрывает на своем интернет-ресурсе информацию, указанную в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 3 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней с момента утверждения соответствующего документа, а в случае, если соответствующая информация подлежит согласованию с уполномоченным органом, – не позднее трех рабочих дней с момента согласования ее с уполномоченным органом.

5. Кредитное рейтинговое агентство на периодической основе обеспечивает раскрытие следующей информации:

каждые шесть месяцев – исторические данные об уровнях дефолта

по рейтинговым категориям применяемых рейтинговых шкал;

ежегодно – список рейтингов, присвоенных за последний календарный год, с указанием доли незапрошенных рейтингов в общем количестве присвоенных рейтингов и список рейтингуемых лиц и иных лиц,

доля денежных поступлений от которых составила пять и более процентов

от дохода кредитного рейтингового агентства по итогам последнего истекшего календарного года.

6. Кредитное рейтинговое агентство ежегодно не позднее 31 марта раскрывает отчет о прозрачности деятельности кредитного рейтингового агентства за прошедший год, который включает следующую информацию:

1) состав акционеров кредитного рейтингового агентства

до бенефициарных собственников;

2) сведения об органе управления и исполнительном органе кредитного рейтингового агентства;

3) описание систем внутреннего контроля, связанных с кредитной рейтинговой деятельностью;

4) сведения о результатах ежегодной проверки кредитного рейтингового агентства службой внутреннего контроля;

5) сведения о распределении рейтинговых аналитиков по объектам и видам рейтингов и рейтинговым действиям по присвоению и пересмотру рейтингов, совершенных за отчетный период;

6) сведения о ротации ведущих рейтинговых аналитиков за отчетный период;

7) сведения о внутренней политике кредитного рейтингового агентства по хранению документации;

8) сведения о доходах и расходах кредитного рейтингового агентства

в разрезе видов рейтинговой и иной деятельности за отчетный период.

7. При разработке новой методологии по новому виду рейтинга кредитное рейтинговое агентство публикует проект методологии для публичного обсуждения на интернет-ресурсе кредитного рейтингового агентства.

8. Раскрытие информации, предусмотренной настоящим Законом, осуществляется кредитным рейтинговым агентством на интернет-ресурсе

в открытом доступе. Информация и документы раскрываются кредитным рейтинговым агентством на казахском, русском и английском языках.

9. Документы, информация и данные предоставляются кредитным рейтинговым агентством в уполномоченный орган на казахском и русском языках.

Международным рейтинговым агентствам и иностранным рейтинговым агентствам допускается предоставление документов, информации и данных на английском языке и (или) ином иностранном языке с удостоверенным переводом на казахский и русский языки.

10. Уполномоченный орган вправе опубликовать документы, информацию и данные, полученные от кредитного рейтингового агентства,

на своем интернет-ресурсе c соблюдением конфиденциальности

информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Статья 24. Требования к публикации рейтингов

и прогнозов по рейтингам

1. Присвоенные кредитным рейтинговым агентством рейтинги и прогнозы по рейтингам подлежат публикации на интернет-ресурсе кредитного рейтингового агентства.

2. Публикация рейтингов и прогнозов по рейтингам сопровождается сообщением, содержащим следующую информацию:

1) указание ведущего рейтингового аналитика, ответственного

за рейтинговое действие;

2) обоснования присвоенного рейтинга или прогноза по рейтингу;

3) версии методологий, применявшихся при определении рейтинга;

4) дату первого присвоения и последнего обновления рейтинга;

5) период действия прогноза по рейтингу;

6) все существенные источники информации, включая рейтингуемое лицо;

7) указание на то, что данный вид рейтинга присваивается впервые, если ранее он не присваивался;

8) факт оказания рейтингуемому лицу прочих услуг, если такие услуги оказывались;

9) имеющиеся ограничения рейтинга или прогноза по рейтингу, в том числе в отношении качества имеющейся в распоряжении кредитного рейтингового агентства информации об объекте рейтинга.

В случае использования при присвоении кредитного рейтинга нескольких методологий кредитное рейтинговое агентство раскрывает все конкретные положения различных использованных методологий и их влияние на итоговый рейтинг.

3. Кредитное рейтинговое агентство не позднее чем за один рабочий день до публикации рейтинга или прогноза по рейтингу направляет рейтингуемому лицу уведомление, содержащее информацию, указанную

в пункте 2 настоящей статьи, в целях устранения фактических ошибок

и исключения конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. Не допускается внесение кредитным рейтинговым агентством изменений в указанную информацию по требованию рейтингуемого лица или андеррайтера рейтингуемого лица, за исключением устранения фактических ошибок и исключения конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

В случае направления указанного уведомления рейтингуемому лицу кредитное рейтинговое агентство вправе приостановить публикацию рейтинга.

4. Запрещается публикация непубличного рейтинга, а также незапрошенного рейтинга без согласия лица, которому присвоен данный незапрошенный рейтинг.

5. При отсутствии согласия рейтингуемого лица незапрошенный рейтинг признается коммерческой тайной и используется только для внутренних целей.

Статья 25. Обращение с конфиденциальной информацией,

коммерческой и иной охраняемой законом тайной

1. Кредитное рейтинговое агентство обеспечивает принятие и соблюдение политик, процедур и средств внутреннего контроля для защиты конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, полученной от рейтингуемого лица, андеррайтера рейтингуемого лица и других лиц, назначенных рейтингуемым лицом, в том числе из цифровых систем государственных органов и кредитного бюро, а также непубличной информации о действии по присвоению или изменению рейтинга.

2. Принятые политики, процедуры и средства внутреннего контроля для защиты конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны или инсайдерской информации должны содержать запрет кредитному рейтинговому агентству и его работникам использовать или раскрывать конфиденциальную информацию, коммерческую и иную охраняемую законом тайну или инсайдерскую информацию для любых целей, не связанных с кредитной рейтинговой деятельностью кредитного рейтингового агентства, включая передачу такой информации другим работникам, не имеющим отношения к осуществлению кредитной рейтинговой деятельности в отношении рейтингуемого лица, которого такая информация касается, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

3. Внутренние процедуры кредитного рейтингового агентства предусматривают возможность ведения учета и документирования перечня лиц, имеющих доступ к информации о рейтинговом действии между его принятием, публикацией и (или) направлением рейтингуемому лицу, согласно пункту 3 статьи 24 настоящего Закона.

4. Внутренние процедуры кредитного рейтингового агентства запрещают работникам распространять информацию о планируемом рейтинговом действии, за исключением рейтингуемого лица.

5. Кредитное рейтинговое агентство принимает необходимые меры по обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, в соответствии с требованиями, установленными законами Республики Казахстан.

6. Кредитное рейтинговое агентство заключает соглашение

с рейтингуемым лицом, андеррайтером рейтингуемого лица или другим инициатором присвоения рейтинга о сохранении конфиденциальности

в отношении переданной информации, обозначенной в качестве конфиденциальной, за исключением случаев, когда требование о раскрытии такой информации установлено законами Республики Казахстан.

7. Принятые политики, процедуры и средства внутреннего контроля для защиты конфиденциальной информации, коммерческой и иной охраняемой законом тайны или инсайдерской информации должны содержать запрет кредитному рейтинговому агентству и его работникам раскрывать информацию об ожидаемом рейтинговом действии, за исключением рейтингуемого лица, андеррайтера рейтингуемого лица или других лиц, назначенных рейтингуемым лицом, и случая, когда требование о раскрытии такой информации установлено законами Республики Казахстан.

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

И НАДЗОР ЗА КРЕДИТНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 26. Компетенция Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан:

1) устанавливает критерии определения юридических лиц



с государственным участием, которые обязаны иметь кредитный рейтинг;

2) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 27. Компетенция уполномоченного органа

1. Государственное регулирование кредитной рейтинговой деятельности кредитных рейтинговых агентств и надзор за ней осуществляются уполномоченным органом.

2. Уполномоченный орган:

1) признает международные рейтинговые агентства и иностранные рейтинговые агентства, соответствующие требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами;

2) отказывает в признании иностранных рейтинговых агентств

в соответствии с настоящим Законом;

3) отзывает признание международных рейтинговых агентств и иностранных рейтинговых агентств в случае несоответствия требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами;

4) проводит проверку деятельности казахстанского рейтингового агентства по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан

о кредитной рейтинговой деятельности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле

и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и настоящим Законом;

5) принимает в соответствии с настоящим Законом нормативные правовые акты по вопросам кредитной рейтинговой деятельности;

6) рассматривает обращения физических и юридических лиц, касающиеся кредитной рейтинговой деятельности;

7) устанавливает порядок и сроки предоставления документов, данных и иной информации, связанных с кредитной рейтинговой деятельностью казахстанского рейтингового агентства;

8) устанавливает требования к системе внутреннего контроля казахстанского рейтингового агентства;

9) разрабатывает и утверждает сравнительную таблицу кредитных рейтингов казахстанского рейтингового агентства и признаваемых уполномоченным органом международных рейтинговых агентств и (или) иностранных рейтинговых агентств;

10) применяет к кредитному рейтинговому агентству ограниченные меры воздействия, установленные настоящим Законом;

11) устанавливает требования к обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, казахстанского рейтингового агентства;

12) определяет применение кредитных рейтингов, признаваемых кредитными рейтинговыми агентствами;

13) согласовывает внутренний документ казахстанского рейтингового агентства, а также вносимые в него изменения и (или) дополнения по вопросам присвоения оценок деятельности организаций и иных рейтингов;

14) разрабатывает и утверждает правила применения ограниченных мер воздействия к кредитным рейтинговым агентствам;

15) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 28. Ограниченные меры воздействия и санкции,

применяемые уполномоченным органом

к кредитным рейтинговым агентствам

1. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений законодательства Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности, выявления неправомерных действий (бездействия) казахстанского рейтингового агентства или его должностных лиц, а также невыполнения иных требований уполномоченного органа, предусмотренных настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уполномоченный орган применяет к казахстанскому рейтинговому агентству одну из следующих ограниченных мер

воздействия:

1) обязательное для исполнения письменное предписание;

2) письменное предупреждение;

3) письменное соглашение.

При нарушении международными рейтинговыми агентствами или иностранными рейтинговыми агентствами законодательства Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности, совершении неправомерных действий (бездействия), а также невыполнении иных требований уполномоченного органа, предусмотренных настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уполномоченный орган применяет ограниченные меры воздействия, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта.

2. Письменным предписанием является указание казахстанскому рейтинговому агентству на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений

и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению,

в установленный срок, и (или) необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или)





причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее – план мероприятий).

В плане мероприятий, представленном в срок, установленный письменным предписанием, указываются описания нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные должностные лица.

Обжалование письменного предписания уполномоченного органа осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и не приостанавливает его исполнения.

3. Казахстанское рейтинговое агентство обязано уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании, в сроки, предусмотренные данным письменным

предписанием.

4. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий либо письменном предписании,

по не зависящим от казахстанского рейтингового агентства причинам срок

по исполнению плана мероприятий либо письменного предписания продлевается уполномоченным органом на срок не более шести последовательных календарных месяцев.

5. Письменным предупреждением является уведомление уполномоченного органа о возможности применения к кредитному рейтинговому агентству санкций в случае выявления уполномоченным органом повторного нарушения требований законов Республики

Казахстан в течение шести последовательных календарных месяцев,

аналогичного нарушению, за которое вынесено данное письменное предупреждение.

6. Письменным соглашением является заключенное между уполномоченным органом и кредитным рейтинговым агентством письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений

и об утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает кредитное рейтинговое агентство.

Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию

со стороны кредитного рейтингового агентства.

7. В качестве санкции уполномоченный орган вправе применить

к казахстанскому рейтинговому агентству обязательное для исполнения требование об отстранении от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в пункте 1 статьи 13 настоящего Закона, в случае неоднократного (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) выявления аналогичных нарушений требований настоящего

Закона.

Статья 29. Требования о наличии рейтинга

1. Требования о наличии рейтинга, присваиваемого кредитными

рейтинговыми агентствами, устанавливаются законами Республики Казахстан.

Отсутствие рейтинга не является основанием для отказа

в предоставлении финансовых услуг, мер государственной поддержки

и ограничении доступа к рынкам ценных бумаг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

2. Юридические лица при осуществлении инвестиционной деятельности вправе устанавливать требования к рейтингу контрагента (эмитента), а также приобретаемых финансовых инструментов.

3. Требования пункта 1 настоящей статьи не распространяются на управление активами Национальным Банком Республики Казахстан, его операции и сделки, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».

4. Наличие кредитного рейтинга обязательно для юридических лиц

с государственным участием, соответствующих критериям, установленным Правительством Республики Казахстан.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Рассмотрение споров

Споры, возникающие между кредитным рейтинговым агентством, рейтингуемыми лицами и пользователями рейтингов, разрешаются в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства

Республики Казахстан о кредитной

рейтинговой деятельности

Нарушение законодательства Республики Казахстан о кредитной рейтинговой деятельности влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 32. Порядок введения в действие

настоящего Закона

Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его официального опубликования,

за исключением статьи 14 и пункта 4 статьи 29 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 июля 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 23 июля 2026 года

№ 351-VІIІ ЗРК