Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть) от 1 июля 1999 года:

в подпункте 11) части третьей пункта 1 статьи 740 и подпункте 5-4) части второй статьи 741 слова «по межбанковским платежам и (или) переводам денег, осуществленным на территории Республики Казахстан

с использованием платежных карточек» заменить словами «в платежных системах, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо юридическое лицо Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющее операционные, технологические и иные функции, определенные Национальным Банком Республики Казахстан,

для обеспечения функционирования национальной цифровой финансовой инфраструктуры».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) часть вторую пункта 4 статьи 112-1 после слов «кредитных бюро,» дополнить словами «кредитных рейтинговых агентств,»;

2) пункт 11 статьи 129 после слов «платежных организаций,» дополнить словами «кредитных рейтинговых агентств,»;

3) статью 139 дополнить подпунктом 25) следующего содержания:

«25) за кредитной рейтинговой деятельностью.».

3. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года:

в части второй подпункта 1) пункта 1 статьи 156 слова

«по межбанковским платежам и (или) переводам денег, осуществленным

на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек» заменить словами «в платежных системах, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо юридическое

лицо Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющее операционные, технологические и иные функции, определенные Национальным Банком Республики Казахстан, для обеспечения функционирования национальной цифровой финансовой инфраструктуры».

4. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) по всему тексту внесено изменение на казахском языке, текст

на русском языке не изменяется;

2) абзац третий пункта 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«оценка достижения целей планов развития государственных органов и планов развития столицы, областей, городов республиканского значения и достижения конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ, проводимая в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле, в рамках последующей оценки бюджета, предусмотренной статьей 44 настоящего Кодекса;»;

3) в статье 75:

в части второй пункта 12 слова «оценки эффективности деятельности государственных органов по достижению целей планов развития государственных органов и по достижению результатов паспортов бюджетных программ» заменить словами «последующей оценки бюджета, предусмотренной статьей 44 настоящего Кодекса»;

абзац первый пункта 13 после слов «43 настоящего Кодекса,» дополнить словами «последующей оценки бюджета, предусмотренной

статьей 44 настоящего Кодекса,»;

4) пункт 1 статьи 101 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Исполнение бюджета по расходам в форме цифрового теңге осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

Порядок исполнения бюджета с использованием цифрового теңге определяется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;

5) часть первую пункта 2 статьи 104 изложить в следующей редакции:

«2. Казначейское сопровождение – деятельность по осуществлению текущего контроля в соответствии со статьей 110 настоящего Кодекса

за целевым использованием средств, выделенных на авансирование при реализации бюджетных инвестиционных проектов, связанных

со строительством и реконструкцией объектов, при проведении платежей через контрольные счета наличности, в том числе реализуемых субъектами квазигосударственного сектора.»;

6) в подпункте 10) пункта 3 статьи 106 слово «государственных» исключить;

7) в статье 110:

в пункте 1:

часть первую после слова «обязательствам» дополнить словами «, в том числе с использованием цифрового теңге,»;

часть вторую после слова «закупок» дополнить словами «, в том числе с использованием цифрового теңге,»;

в пункте 2 слова «субъекта квазигосударственного сектора

по реализации (внедрению) пилотного проекта,» исключить;

в пункте 3:

в части пятой слова «субъекта квазигосударственного сектора

по реализации (внедрению) пилотного проекта,» исключить;

в абзаце первом части одиннадцатой слово «государственных» исключить;

8) в пункте 2 статьи 112:

в части первой слово «государственных» исключить;

в части второй:

слово «государственных» исключить;

после слова «подрядчиком» дополнить словами «или субъектом квазигосударственного сектора»;

9) абзац третий пункта 8 статьи 149 дополнить словами

«, за исключением проектов по строительству и реконструкции «под ключ».

5. В Цифровой кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года:

в статье 95:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Индекс цифрового развития определяется в рамках методики индекса цифрового развития, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан.»;

пункт 3 исключить.

6. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года

«О Национальном Банке Республики Казахстан»:

1) в статье 8:

дополнить подпунктами 6-1), 6-2) и 6-3) следующего содержания:

«6-1) устанавливает квалификационные требования, предъявляемые

к платежным организациям первой категории, включая требования

к организационно-правовой форме, к учредителям (участникам)

и бенефициарному собственнику, в том числе раскрытие источников происхождения их вкладов в уставный капитал, к руководящим работникам, требования к их безупречной деловой репутации, размеру и порядку формирования уставного капитала, внутренним документам и регламентам платежной организации первой категории, регулирующим ее деятельность;

6-2) утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные

к соблюдению нормы и лимиты для платежных организаций первой категории, их предельные значения и методики расчетов;

6-3) определяет порядок, случаи и условия использования денег клиентов платежных организаций первой категории, находящихся на банковских счетах;»;

подпункт 20) дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«на осуществление деятельности платежной организации первой категории по оказанию платежных услуг и осуществлению отдельных видов банковских операций (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводные операции: выполнение указаний юридических лиц

по платежам и переводам денег);»;

подпункт 24) после слов «иностранной валютой,» дополнить словами «платежными организациями первой категории»;

подпункт 24-3) после слов «банковских операций» дополнить словами «(за исключением платежных организаций первой категории)»;

подпункт 35) после слов «меры надзорного реагирования к» дополнить словами «платежным организациям первой категории,»;

2) в пункте 2 статьи 15:

в подпункте 17) слова «а также учетной регистрации платежных организаций» заменить словами «платежных организаций первой категории,

а также учетной регистрации платежных организаций второй категории»;

в подпункте 18) слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

3) в подпункте 10) пункта 2 статьи 20-4 слова «автоматизированными информационными» заменить словом «цифровыми»;

4) в частях второй и третьей статьи 70 слова «информационным», «информационных» заменить соответственно словами «цифровым», «цифровых».

7. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан»:

статью 5 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Жилищный строительный сберегательный банк в соответствии с лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций вправе осуществлять исламские банковские операции, предусмотренные подпунктом 1), абзацами первым и вторым подпункта 2), подпунктами 3) и 7) части первой пункта 4 статьи 22 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», с соблюдением принципов исламских банковских операций, установленных статьей 35 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».».

8. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»:

1) в части первой пункта 12 статьи 20 слово «кибербезопасности» заменить словами «информационной безопасности в финансовой сфере,

в том числе кибербезопасности»;

2) в подпункте 25) статьи 43 слово «кибербезопасности» заменить словами «обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере,

в том числе кибербезопасности»;

3) в пункте 3 статьи 48:

подпункт 1) дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«кредитных рейтинговых агентств;»;

подпункт 2) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«кредитных рейтинговых агентств;»;

4) в пункте 5 статьи 74:

в части первой слова «информационно-коммуникационной инфраструктуре» заменить словами «цифровой инфраструктуре»;

в части третьей слова «области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» заменить словами «сфере цифровизации и обеспечения кибербезопасности».

9. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года

«О Банке Развития Казахстана»:

пункт 1 статьи 6 дополнить словами «, а также процедур урегулирования неплатежеспособных банков, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

10. В Закон Республики Казахстан от 28 марта 2003 года «О кредитных товариществах»:

в части первой пункта 4 статьи 10 слово «месяц» заменить словом «квартал».

11. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года

«Об акционерных обществах»:

1) в пункте 3 статьи 40 слово «информационно-коммуникационных» заменить словом «цифровых»;

2) в части второй пункта 2 статьи 41 слово «электронной» заменить словом «цифровой»;

3) в подпункте 2) части первой пункта 4 статьи 49 слово «электронным» заменить словом «цифровым»;

4) в части первой пункта 1 статьи 80 слово «электронной» заменить словом «цифровой».

12. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года

«Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»:

1) в части первой пункта 1 статьи 19 слова «наличия или отсутствия страховых случаев по вине лиц, гражданско-правовая ответственность которых застрахована (система «бонус-малус»)» заменить словами «классов, присвоенных страхователю (застрахованному) по системе «бонус-малус»;

2) в статье 25:

в части первой пункта 1 слова «(при необходимости), порядка получения страховой выплаты – наличными деньгами либо путем перечисления на банковский счет» исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Страховая выплата осуществляется страховщиком путем перечисления на банковский счет выгодоприобретателя. Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами сумм страховых выплат, осуществляется за счет собственных средств страховой организации.».

13. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг»:

1) в статье 1:

в подпунктах 7-1) и 15-1) слово «информационная» заменить словом «цифровая»;

подпункт 49) после слов «гарантией банка» дополнить словами

«и (или) банка – нерезидента»;

в подпункте 51) слово «электронными» заменить словом «цифровыми»;

в подпункте 56) слово «электронных» заменить словом «цифровых»;

2) в подпункте 6) пункта 2 статьи 3 слово «электронный» заменить словом «цифровой»;

3) в подпункте 1) пункта 4 и подпункте 1) пункта 6 статьи 11 слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

4) в статье 12:

в подпункте 1) пункта 1 слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

в пункте 6:

в подпункте 1) слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

в подпункте 2) слова «электронном виде» заменить словами «электронной форме»;

5) статью 15 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Дополнительные условия для осуществления выпуска облигаций микрофинансовыми организациями устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

6) в пункте 1 статьи 22-1:

часть вторую дополнить словами «, за исключением случаев,

когда размещение долговых ценных бумаг на территории иностранного государства может быть осуществлено на более выгодных для эмитента условиях и (или) при отсутствии на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» спроса на них.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Критерии определения более выгодных для эмитента условий размещения долговых ценных бумаг на территории иностранного государства и отсутствия спроса на них на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

7) часть первую пункта 3 статьи 43:

дополнить подпунктами 12-1) и 14-1) следующего содержания:

«12-1) клиринговой организации (в объеме, определенном ее внутренними документами);»;

«14-1) финансовому омбудсману по находящимся у него

на рассмотрении обращениям заявителей, являющихся физическими лицами, в том числе состоящими на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей и относящимися к субъекту малого предпринимательства, по урегулированию споров в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 64-1 настоящего Закона;»;

8) в части первой пункта 8 статьи 55-1:

слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

после слов «информационной безопасности» дополнить словами

«в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности»;

9) в подпункте 3-1) статьи 58 слово «электронные» заменить словом «цифровые»;

10) в статье 59:

в подпункте 4-1) пункта 1 слово «информационно-коммуникационных» заменить словом «цифровых»;

пункт 3 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) брокеров и дилеров при оказании ими услуг номинального держания иностранным организациям, осуществляющим функции,



установленные пунктом 1 настоящей статьи.»;

11) в пункте 3-1 статьи 63 слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

12) в пункте 1 статьи 77:

в подпункте 3) слово «электронной» заменить словом «цифровой»;

в подпункте 4) слово «электронных» заменить словом «цифровых»;

13) в статье 77-1:

в пункте 3 слова «по сделкам с финансовыми инструментами» исключить;

в части второй пункта 4-1 слова «, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента» заменить словами «и иного обеспечения клиринговых участников»;

в пункте 4-2:

после слов «за счет средств» дополнить словами «резервного фонда,

а также за счет средств»;

слова «маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента» заменить словами «маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам и (или) иного обеспечения клиринговых участников»;

пункт 7 после слов «финансовых инструментов» дополнить словами «и (или) иных активов»;

в пункте 9 слова «гарантийные или резервные фонды» заменить словами «гарантийный фонд»;

14) в статье 80:

в подпунктах 1) и 2) пункта 7 слово «информационной» заменить словом «цифровой»;

в пункте 9-1 слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

15) в подпункте 7-1) пункта 2 статьи 81 слово «электронных» заменить словом «цифровых»;

16) пункт 4 статьи 85 дополнить частью второй следующего содержания:

«Организатор торгов при установлении внутренними документами требований к финансовым инструментам для их допуска к обращению

в торговой системе организатора торгов и (или) к эмитентам таких финансовых инструментов вправе включать в качестве одного из требований наличие у финансового инструмента и (или) его эмитента рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством.»;

17) по всему тексту статьи 88 слово «информационной» заменить словом «цифровой».

14. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»:

1) статью 1 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) информационная безопасность в финансовой сфере – состояние защищенности информации, используемой на финансовом рынке и в финансовых организациях, от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечены ее конфиденциальность, целостность и доступность;»;

2) в статье 9:

в пункте 1:

подпункт 4) после слов «брокеров – нерезидентов Республики Казахстан,» дополнить словами «кредитными рейтинговыми агентствами,»;

подпункт 9) после слов «брокеров – нерезидентов Республики Казахстан» дополнить словами «, кредитным рейтинговым агентствам»;

подпункт 12) после слов «кредитных бюро,» дополнить словами «кредитных рейтинговых агентствах,»;

в подпункте 16):

слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»;

дополнить словами «, кредитных рейтинговых агентств»;

в подпункте 17):

после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

слова «информационных системах» заменить словами «цифровых системах»;

в подпункте 20-1) слова «информационной безопасности» заменить словами «к обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности»;

дополнить подпунктом 20-3) следующего содержания:

«20-3) организует и координирует проведение финансовыми организациями мероприятий по оценке состояния кибербезопасности и реагирования на инциденты информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности;»;

в подпункте 6) пункта 2 слово «информационным» заменить словом «цифровым»;

пункт 4 после слов «брокеров-нерезидентов Республики Казахстан,» дополнить словами «кредитных рейтинговых агентств,»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Уполномоченный орган участвует в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для государственных органов и финансовых организаций Республики Казахстан.»;

3) в статье 9-4:

в абзаце втором части второй подпункта 3) пункта 2 слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

в части второй пункта 3:

слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

после слов «информационную безопасность» дополнить словами

«в финансовой сфере, в том числе кибербезопасность»;

часть третью пункта 11 исключить;

4) в статье 9-5:

пункт 2 исключить;

в пункте 7:

в части второй слова «могут являться» заменить словом «являются»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Требование части второй настоящего пункта не распространяется на случаи:

1) оплаты размещаемых акций заявителя – юридического лица акциями банка и (или) производными ценными бумагами банка, выпущенными

в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, акциями или долями участия в капитале крупного участника банка или банковского холдинга или внесения вклада в капитал заявителя – юридического лица в виде данных акций и (или) производных ценных бумаг;

2) получения заявителем – юридическим лицом акций банка и (или) производных ценных бумаг банка, выпущенных в соответствии

с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка, акций или долей участия в капитале крупного участника банка или банковского холдинга в обмен на акции или доли участия в капитале другого юридического лица.»;

в пункте 8:

подпункт 7) части первой исключить;

в абзаце втором части второй слова «электронного правительства» заменить словами «цифрового правительства»;

в подпункте 2) пункта 9 слова «, 6) и 7)» заменить словами «и 6)»;

в подпункте 4) пункта 10 слова «, 4) и 7)» заменить словами «и 4)»;

в пункте 13 слова «подпунктах 4) и 7)» заменить словами

«подпункте 4)»;

в абзаце шестом пункта 19:

слова «банка,», «банковского холдинга,» исключить;

слово «указанного» заменить словом «указанной»;

5) в статье 9-6:

часть вторую пункта 1 и подпункт 5) пункта 2 исключить;

в части первой пункта 4 цифру «, 5)» исключить;

в пункте 10:

в части первой слова «и документа, подтверждающего уплату сбора

за выдачу разрешения» исключить;

часть вторую исключить;

6) в подпункте 9) статьи 12 слова «электронный реестр» заменить словами «цифровой реестр»;

7) дополнить статьей 12-4 следующего содержания:

«Статья 12-4. Особенности государственного регулирования

и надзора за кредитной рейтинговой деятельностью

В целях осуществления государственного регулирования и надзора

за кредитной рейтинговой деятельностью уполномоченный орган:

утверждает правила осуществления кредитной рейтинговой деятельности в Республике Казахстан, требования к составу подразделения, осуществляющего утверждение и пересмотр методологий по присвоению рейтингов, а также требования к знаниям и навыкам рейтинговых аналитиков; осуществляет надзор за кредитной рейтинговой деятельностью; устанавливает требования к руководящим работникам казахстанского рейтингового агентства; определяет порядок признания, отказа в признании и отзыва признания международных рейтинговых агентств и иностранных рейтинговых агентств; осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

8) часть вторую пункта 2 статьи 13-5 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) определения лиц, которые являются (совместно являются) крупными участниками банка, страховой (перестраховочной) организации, банковскими, страховыми холдингами;»;

9) статью 13-6 изложить в следующей редакции:

«Статья 13-6. Полномочия в области обеспечения информационной

безопасности в финансовой сфере, в том числе

кибербезопасности, финансовых организаций

В целях обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, финансовых организаций уполномоченный орган по соответствующим направлениям:

1) утверждает порядок оценки уровня защищенности от угроз информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности;

2) принимает обязательные для исполнения финансовыми организациями нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности финансовых организаций по обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,

в соответствии с основной целью и задачами, предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 3 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан.



Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется

в положении об уполномоченном органе;

3) утверждает методику оценки рисков информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, включая порядок ранжирования финансовых организаций по степени подверженности рискам информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности;

4) утверждает требования к компетенциям руководителей и работников подразделений информационной безопасности в финансовой сфере,

в том числе кибербезопасности, включая требования по повышению квалификации лиц, ответственных за обеспечение информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности;

5) утверждает требования к службам реагирования на инциденты информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, проведению внутренних расследований инцидентов информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности;

6) утверждает порядок проведения финансовыми организациями мероприятий по оценке состояния кибербезопасности и реагирования

на инциденты информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности;

7) осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Требования настоящей статьи распространяются на филиалы банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан.»;

10) в части второй пункта 1 статьи 15-1:

после слов «коллекторскими агентствами,» дополнить словами «кредитными рейтинговыми агентствами,»;

после слов «коллекторской деятельности,» дополнить словами «кредитной рейтинговой деятельности,»;

11) в подпункте 5) пункта 1 статьи 15-6 слово «электронному» заменить словом «цифровому»;

12) в части второй пункта 4 статьи 15-18 слова «Информационная безопасность» заменить словом «Кибербезопасность».

15. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года «О государственной правовой статистике и специальных учетах»:

подпункт 12-10) части первой статьи 6 изложить в следующей редакции:

«12-10) проводит оценку эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов столицы, областей, городов республиканского значения по рассмотрению обращений;».

16. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»:

1) в статье 1:

в подпунктах 13-4) и 16) слова «информационных системах» заменить словами «цифровых системах»;

в подпункте 16-3) слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»;

2) в подпункте 5) статьи 3 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»;

3) подпункт 6) статьи 5 после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

4) в заголовке и по всему тексту статьи 8 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»;

5) в подпункте 4) статьи 10 слова «информационных систем» заменить словами «цифровых систем»;

6) в пункте 1 статьи 17:

подпункт 10-1) после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

в подпункте 11) слова «информационные системы» заменить словами «цифровые системы»;

7) в статье 19:

в пункте 2:

в подпункте 6) части первой слова «информационные системы» заменить словами «цифровые системы»;

часть третью после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

пункт 5 после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

8) в статье 27:

подпункты 2), 10) и 11) пункта 2 после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

подпункты 2), 8) и 9) пункта 3 после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,».

17. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года

«Об инвестиционных и венчурных фондах»:

в подпункте 1) пункта 1 и подпункте 1) пункта 1-4 статьи 20 слово «информационных» заменить словом «цифровых».

18. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»:

1) в подпункте 7) статьи 1:

после слова «валютой,» дополнить словами «микрофинансовых организаций,»;

слова «, а также микрофинансовых организаций, созданных в форме хозяйственного товарищества, не предоставляющих беззалоговые микрокредиты, указанные в пункте 3-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» исключить;

2) в статье 20:

подпункт 3) пункта 6 после слов «иностранной валютой,» дополнить словами «платежными организациями первой категории»;

пункт 7 после слов «монет и ценностей» дополнить словами

«, платежных организаций первой категории».

19. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

в подпункте 12-1) части второй пункта 2 статьи 58, подпункте 14-1) части второй пункта 3 статьи 62 и подпункте 27-1) части первой статьи 98 слова «по межбанковским платежам (или) переводам денег, осуществленным на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек» заменить словами «в платежных системах, оператором которых

выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо юридическое

лицо Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющее операционные, технологические и иные функции, определенные Национальным Банком Республики Казахстан, для обеспечения функционирования национальной цифровой финансовой инфраструктуры».

20. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»:

1) часть вторую пункта 3 статьи 3-1 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) порядок предоставления микрокредита электронным способом;»;

2) в пункте 1 статьи 3-2 слова «определяемом уполномоченным органом» заменить словами «установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в части второй пункта 3 статьи 3-1 настоящего Закона.»;

3) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости)

по банковским займам, микрокредитам и вкладам утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

4) в статье 6:

дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Если исполнение обязательства по договору о предоставлении микрокредита обеспечено одновременно залогом и гарантией (поручительством) физического лица, то в случае надлежащего исполнения заемщиком обязательства по договору о предоставлении микрокредита и при условии, что рыночная стоимость предмета (предметов) залога, определенная оценщиком на момент обращения гаранта (поручителя) – физического лица

с требованием о прекращении гарантии (поручительства), превышает сумму неисполненной части обязательства заемщика с учетом требований залоговой политики микрофинансовой организации, микрофинансовая организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня обращения

гаранта (поручителя) – физического лица рассмотреть вопрос по расторжению договора гарантии (поручительства).»;

пункт 3 после слов «каждый день просрочки,» дополнить словами

«по истечении девяноста дней просрочки 0,03 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,»;

5) часть вторую подпункта 4) пункта 3 статьи 7 исключить;

6) в статье 9-1:

в части третьей пункта 5:

в подпункте 1) слова «банка, приобретающей сомнительные

и безнадежные активы родительского банка,» заменить словами

«по управлению стрессовыми активами»;

в абзаце втором подпункта 2) слова «, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка» заменить словами «по управлению стрессовыми активами»;

в части четвертой слова «дочерним организациям банка, приобретающим сомнительные и безнадежные активы родительского банка,

и коллекторским агентствам» заменить словами «коллекторским агентствам и дочерним организациям по управлению стрессовыми активами»;

абзац третий части первой пункта 10 изложить в следующей редакции:

«соблюдение порядка рассмотрения обращения заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, определенного нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

7) в статье 9-2:

в пункте 2:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Порядок рассмотрения обращения заемщика – физического лица

о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора



о предоставлении микрокредита определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа и включает:

1) порядок рассмотрения обращения заемщика – физического лица

о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора

о предоставлении микрокредита, а также об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа и договору о предоставлении микрокредита, права (требования) по которым уступлены коллекторским агентствам;

2) перечень документов, прилагаемых к заявлению заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита;

3) требования к внутреннему порядку банка и микрофинансовой организации по принятию кредитных решений по реструктуризации банковских займов и микрокредитов физических лиц;

4) порядок предоставления военнослужащему срочной воинской службы отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и шестьдесят календарных дней после его окончания, без начисления вознаграждения

по банковскому займу, микрокредиту;

5) критерии задолженности, подлежащей коллективному урегулированию, а также порядок и условия проведения коллективного урегулирования задолженности;

6) порядок информирования уполномоченного органа о результатах рассмотрения заявлений заемщиков – физических лиц о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Микрофинансовая организация предоставляет информацию

о результатах рассмотрения заявлений заемщиков – физических лиц

о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита

в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, указанным в подпункте 9) пункта 2 статьи 7 настоящего Закона.»;

часть четвертую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Требования к внутренним правилам по принятию кредитных решений по реструктуризации микрокредитов физических лиц устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в части третьей пункта 2 настоящей статьи.»;

8) в части второй пункта 5 статьи 14 цифру «9» заменить цифрой «7»;

9) часть вторую пункта 1 статьи 29-12 изложить в следующей редакции:

«Под мерами воздействия понимаются ограниченная мера воздействия в виде обязательного для исполнения письменного предписания и санкции.».

21. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года

«О реабилитации и банкротстве»:

1) подпункт 4) статьи 1 исключить;

2) в пункте 3 статьи 7 слова «десяти рабочих дней» заменить словами «одного месяца»;

3) подпункт 9) пункта 4 статьи 10 исключить;

4) пункт 4 статьи 11 дополнить словами «, а также на сумму невыплаченного основного вознаграждения банкротного управляющего

не более чем за три месяца»;

5) в статье 12:

абзац первый части первой пункта 1 после слова «выступать» дополнить словами «граждане Республики Казахстан,»;

в пункте 5:

часть вторую дополнить словами «, а также быть назначенным банкротным управляющим на то же предприятие при применении процедуры банкротства после прекращения реабилитационной процедуры»;

в части третьей слова «и 6)» заменить словами «, 6) и 7)»;

в пункте 7:

часть первую дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) исключения уведомления администратора из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора.»;

часть вторую после слова «положениями» дополнить словами «подпунктов 1), 2), 3) и 4) части первой»;

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Временный управляющий в случае его назначения уполномоченным органом отстраняется от выполнения своих полномочий уполномоченным органом в случаях:

1) поступления заявления от администратора в отношении определенного должника;

2) исключения уведомления администратора из реестра уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора.»;

в пункте 8:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) отказа без уважительных причин от выполнения полномочий администратора более двух раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев, за исключением отказа от выполнения полномочий

в соответствии с частью первой пункта 5 настоящей статьи.

В качестве уважительной причины признаются временная нетрудоспособность администратора при наличии подтверждающего документа, а также невозможность выполнения полномочий администратора вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, военных действий, чрезвычайного положения и других);»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) прекращения гражданства Республики Казахстан.»;

6) в статье 13:

в пункте 4 слова «специальный», «Специальный» исключить;

пункт 6:

после слова «вознаграждение» дополнить словами «реабилитационному или»;

дополнить словами «, или за счет собственных средств»;

7) в статье 17:

в пункте 1 слова «профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля» заменить словами «камерального контроля, установленного уполномоченным органом»;

в пункте 2:

слова «и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля» исключить;

слово «осуществляются» заменить словом «осуществляется»;

часть вторую исключить;

8) в статье 18:

в заголовке и по всему тексту слова «Профилактический контроль без посещения субъекта контроля», «профилактического контроля без посещения субъекта контроля» заменить соответственно словами «Камеральный контроль», «камерального контроля»;

пункт 6 исключить;

9) часть вторую пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«При рассмотрении вопроса отстранения реабилитационного управляющего, а также отстранения банкротного управляющего и одновременного выбора банкротного управляющего организация собрания кредиторов осуществляется комитетом кредиторов или кредитором, инициировавшим такое собрание.»;

10) в статье 26:

пункт 4 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Кредиторы, указанные в части первой данного пункта, голосуют в случае удовлетворения в полном объеме требований кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решения собранием кредиторов.»;

часть пятую пункта 5 после слова «передается» дополнить словами «организатором собрания»;

11) пункт 1 статьи 28 дополнить словами «, включая кредиторов, участвующих в собрании в явочном порядке, а также онлайн через видеоконференцсвязь»;

12) часть первую пункта 2 статьи 41 дополнить подпунктом 5-2) следующего содержания:

«5-2) согласие на сбор и обработку, в том числе на передачу третьим лицам данных и сведений, составляющих охраняемую законом тайну;»;

13) в подпункте 2) пункта 2 статьи 42 слова «на начало года, в котором подано заявление, а также в случае, предусмотренном настоящим Законом,

на начало года, предшествующего году подачи заявления» заменить словами «за три предшествующих года»;

14) пункт 3 статьи 45 дополнить частью второй следующего содержания:

«К заявлению кредитора прилагается копия соглашения

об осуществлении полномочий временного администратора, заключенного между кредитором и лицом, имеющим право осуществлять деятельность администратора.»;

15) пункт 3 статьи 71 дополнить подпунктами 14-1) и 14-2) следующего содержания:

«14-1) исполнять от имени должника обязательства в соответствии

с налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан;

14-2) передать в течение трех рабочих дней со дня вступления

в законную силу определения суда о прекращении реабилитационной процедуры учредительные документы, печати (при их наличии), штампы, учетную документацию, материальные и иные ценности, принадлежащие должнику;»;

16) пункт 3 статьи 72 изложить в следующей редакции:

«3. Требование кредитора, заявленное позднее срока, указанного

в пункте 2 настоящей статьи, включается в шестую очередь реестра требований кредиторов, за исключением требования залогового кредитора, которое в обеспеченной залогом части включается во вторую очередь при наличии в имущественной массе залогового имущества. Такие кредиторы лишаются права голоса в собрании кредиторов до полного удовлетворения требований кредиторов, заявленных в месячный срок.»;

17) в статье 73:

часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:

«План реабилитации организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами естественных монополий либо имеющих важное стратегическое значение для экономики Республики Казахстан, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или окружающую среду, согласовывается

с соответствующим центральным исполнительным органом, соответствующим территориальным органом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, градообразующих юридических лиц – с соответствующим местным исполнительным органом столицы, области и города республиканского значения, а государственных предприятий на праве хозяйственного ведения – с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом или местным исполнительным органом.»;

пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Если одним из участников реабилитационной процедуры является кредитор по налогам и таможенным платежам, план реабилитации должен предусматривать погашение задолженности равными долями в течение утвержденного графика.»;

пункт 8 исключить;

18) пункт 2 статьи 77 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Обязательства, по которым срок исполнения наступил в период реабилитационной процедуры, исполняются должником в соответствии

с планом реабилитации, а в случаях их неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения должник несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

19) в статье 82:

пункт 4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) неисполнении графика погашения более трех месяцев.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. При подаче в суд заявления о прекращении реабилитационной процедуры по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) части первой пункта 1 и пунктами 2, 3 и 4 настоящей статьи, лицо, подающее заявление, обязано указать в заявлении требование о признании должника банкротом.»;

20) подпункт 2) пункта 2 статьи 84 изложить в следующей редакции:

«2) наличие на исполнении производства по исполнительному документу, выданному в пользу или в интересах банкрота и (или) нереализованного имущества;»;

21) в пункте 2 статье 89:

подпункт 10) дополнить словами «и (или) по решению собрания кредиторов методом прямых продаж»;

дополнить подпунктами 17-1) и 24-2) следующего содержания:

«17-1) организовать проведение собрания кредиторов по рассмотрению вопроса о продлении срока проведения процедуры банкротства за двадцать рабочих дней до истечения срока проведения процедуры банкротства;»;

«24-2) исполнять от имени должника обязательства в соответствии

с налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан;»;

22) в статье 90:

в части первой пункта 1 слова «его назначения» заменить словами «вынесения определения о возбуждении дела о банкротстве»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Требование кредитора, заявленное позднее срока, указанного

в части первой пункта 3 настоящей статьи, включается в шестую очередь реестра требований кредиторов, за исключением требования залогового кредитора, которое в обеспеченной залогом части включается во вторую очередь при наличии в имущественной массе залогового имущества. Такие кредиторы лишаются права голоса в собрании кредиторов до полного удовлетворения требований кредиторов, заявленных в месячный срок.»;

23) в пункте 3 статьи 96 слова «административного или уголовного судопроизводства» заменить словами «уголовного судопроизводства или административного производства»;

24) в пункте 1 статьи 99:

часть вторую после слова «банкрота» дополнить словами «, а также порядок его реализации методом прямых продаж»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«Для зачисления денег, поступивших от продажи имущества должника, администратор открывает на свое имя текущий счет в банке второго уровня (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) в порядке, определенном Национальным Банком Республики Казахстан, с представлением банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, согласия на передачу банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, сведений на основании запроса органа государственных доходов о движении денег по данному счету.

Деньги, находящиеся на текущем счете администратора для зачисления денег, поступивших от продажи имущества должника, не являются

его собственностью и (или) его доходом и не могут быть включены

в его наследство.»;

25) в пункте 1 статьи 100:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Административные расходы включают основное вознаграждение администратора, затраты по охране и контролю за имуществом, оценке и реализации имущества, банковским услугам в отношении определенного банкрота.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«В случае отсутствия имущества у банкрота, административные расходы составляют пять минимальных заработных плат, установленных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.»;

26) часть первую пункта 4 статьи 104-1 после слов «связанные

с оценкой и содержанием заложенного имущества,» дополнить словами

«в том числе исчисленные суммы налогов, возникшие в связи с передачей заложенного имущества залогодержателю,»;

27) часть первую пункта 1 статьи 110 дополнить словами «, не позднее десяти рабочих дней со дня согласования заключительного отчета»;

28) в подпункте 3) пункта 2 статьи 118-1 слово «двух» заменить словом «пяти».

22. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

1) подпункт 4) пункта 2 статьи 28 дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:

«фондовой биржей при осуществлении деятельности по организации торговли иными активами, помимо финансовых инструментов, в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан;

организацией, обладающей лицензией на клиринговую деятельность

по сделкам с финансовыми инструментами, при осуществлении клиринговой деятельности по сделкам с иными активами, помимо финансовых инструментов, в пределах полномочий, установленных законами Республики Казахстан;»;

2) приложение 1 дополнить строкой 61-1 следующего содержания:

«

61-1. Лицензия, выдаваемая платежным организациям первой категории на осуществление деятельности по оказанию платежных услуг и осуществлению отдельных видов банковских операций (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, переводные операции: выполнение указаний юридических лиц по платежам и переводам денег) Неотчуждаемая; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется; класс 1

»;

3) строку 84-1 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

84-1. Включение в реестр платежных организаций второй категории, прошедших учетную регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан Уведомление о прохождении учетной регистрации платежной организацией второй категории для предоставления разрешения (права) на предоставление платежных услуг, установленных Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах»

».

23. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»:

1) по всему тексту внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

2) в статье 29:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. В рамках последующей оценки Высшей аудиторской палатой

с привлечением подведомственной организации также оценивается эффективность деятельности государственных органов по достижению целей планов развития государственных органов и планов развития столицы, областей, городов республиканского значения и достижению конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ, в порядке и сроки, которые определены Высшей аудиторской палатой.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) эффективности деятельности государственных органов

по достижению целей планов развития государственных органов

и планов развития столицы, областей, городов республиканского значения

и достижению конечных результатов, предусмотренных паспортами бюджетных программ;»;

3) в статье 35:

в пункте 1 слова «оптимизации управленческих процессов при проведении» заменить словами «автоматизации процессов при проведении государственного аудита, а также внедрения цифрового взаимодействия между органами внешнего государственного аудита и объектами»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Объекты внешнего государственного аудита и финансового контроля используют единую базу данных для предоставления документов, сведений, возражений и иной информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.»;

пункт 2 после слов «база данных» дополнить словом «также»;

4) статью 37 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Руководитель объекта внешнего государственного аудита обеспечивает регистрацию объекта государственного аудита в единой базе данных и определяет лиц, имеющих доступ к ней, а также обеспечивающих полноту, достоверность и своевременность информации, размещаемой

в единой базе данных.

Запросы, требования, аудиторские отчеты, предписания и иные документы, направленные органами внешнего государственного аудита

в рамках своей компетенции, считаются доведенными до объекта государственного аудита с момента подтверждения доставки их через единую базу данных, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.».

24. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) в статье 1:

дополнить подпунктами 15-1), 16-1) и 16-2) следующего содержания:

«15-1) платежная организация первой категории – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью или акционерного общества, осуществляющее деятельность на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан по оказанию платежных услуг в соответствии с настоящим Законом и осуществлению банковских операций, предусмотренных подпунктами 1) (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц) и 5) (переводные операции: выполнение указаний юридических лиц по платежам и переводам денег) части первой пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан

«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»

(далее – лицензия на осуществление деятельности платежной организации первой категории);»;

«16-1) реестр платежных организаций второй категории (далее – реестр платежных организаций) – единый перечень платежных организаций второй категории, прошедших учетную регистрацию;

16-2) платежная организация второй категории – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, которое в соответствии с настоящим Законом осуществляет деятельность по оказанию платежных услуг на основании учетной регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан;»;

подпункты 17) и 19) изложить в следующей редакции:

«17) учетная регистрация – включение платежной организации второй категории в реестр платежных организаций с присвоением регистрационного номера;»;

«19) сводное платежное поручение – платежное поручение, используемое для осуществления платежа и (или) перевода денег от одного отправителя денег в пользу нескольких бенефициаров, обслуживающихся

в одном банке или платежной организации первой категории,

либо от нескольких отправителей денег, обслуживающихся в одном банке или платежной организации первой категории, в пользу одного бенефициара;»;

подпункт 60) исключить;

подпункт 61) изложить в следующей редакции:

«61) платежная организация – юридическое лицо, которое осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Платежные организации подразделяются на платежные организации первой категории и платежные организации второй категории;»;

дополнить подпунктом 61-1) следующего содержания:

«61-1) крупный участник платежной организации – физическое лицо или юридическое лицо, которое прямо и (или) косвенно владеет и (или) пользуется, и (или) распоряжается десятью или более процентами голосующих акций, долей участия в уставном капитале платежной организации;»;

2) в статье 13:

пункт 1 после слов «и финансовых организаций» дополнить словами «или Национального Банка Республики Казахстан»;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) платежной организацией первой категории платежных услуг, указанных в подпунктах 1), 3), 4), 5), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 12 настоящего Закона, при наличии лицензии Национального Банка Республики Казахстан

на осуществление деятельности платежной организации первой категории.

При этом платежные услуги, указанные в подпункте 1) пункта 1

статьи 12 настоящего Закона, оказываются по банковским счетам юридических лиц, открытым в платежной организации первой категории.

Платежные организации первой категории вправе осуществлять выпуск и обслуживать операции с цифровыми финансовыми активами, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины), в порядке и соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) платежной организацией второй категории платежных услуг, указанных в подпунктах 3), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 12 настоящего Закона, при наличии регистрационного номера учетной регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан;»;

в пункте 3:

часть четвертую после слов «Платежная организация» дополнить словами «второй категории»;

часть пятую после слов «банковского счета платежной организации» дополнить словами «второй категории»;

3) подпункт 3) пункта 3 статьи 14 дополнить словами «второй категории»;

4) статью 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Платежные услуги, оказанные платежной организацией первой категории без лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, либо платежной организацией второй категории без прохождения учетной регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан, являются ничтожными.»;

5) пункт 1 статьи 15-1 изложить в следующей редакции:

«1. Минимальный размер уставного капитала платежной организации определяется Национальным Банком Республики Казахстан.

Минимальный размер уставного капитала платежной организации формируется до обращения юридического лица в Национальный Банк Республики Казахстан за получением лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории или платежной организации второй категории для прохождения учетной регистрации.»;

6) дополнить статьями 15-2, 15-3,15-4 и 15-5 следующего содержания:

«Статья 15-2. Пруденциальные нормативы и иные обязательные

к соблюдению нормы и лимиты, устанавливаемые

для платежных организаций первой категории

1. В состав пруденциальных нормативов входят:

1) минимальные размеры уставного и собственного капитала платежной организации первой категории;

2) коэффициенты достаточности собственного капитала;

3) коэффициент левереджа;

4) коэффициенты ликвидности.

2. Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для платежных организаций первой категории,

их предельные значения и методики расчетов утверждаются Национальным Банком Республики Казахстан.

Статья 15-3. Лицензирование деятельности платежной

организации первой категории

1. Юридическое лицо вправе оказывать платежные услуги в качестве платежной организации первой категории при наличии лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан на осуществление деятельности платежной организации первой категории.

2. Для получения (переоформления) лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории, помимо документов, определенных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», юридическое лицо представляет документы в порядке, установленном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

3. За выдачу лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории взимается сбор, размеры и порядок уплаты которого определяются налоговым законодательством Республики Казахстан.

4. Переоформление лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории осуществляется в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории подается в течение



тридцати календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии.

5. Национальный Банк Республики Казахстан выдает лицензию на осуществление деятельности платежной организации первой категории либо мотивированный отказ в выдаче лицензии в течение тридцати рабочих дней

со дня представления юридическим лицом документов и сведений, предусмотренных настоящим Законом.

6. Копия лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории подлежит размещению на интернет-ресурсе платежной организации первой категории.

Статья 15-4. Основания отказа в выдаче лицензии

на осуществление деятельности платежной

организации первой категории

1. Отказ в выдаче лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории производится по следующим основаниям:

1) несоответствие представленных документов требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» и требованиям, установленным нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, а также предоставление неполных и (или) недостоверных сведений, подлежащих отражению в данных документах;

2) несоблюдение требований, установленных статьями 15-1, 15-2, 19 и 19-1 настоящего Закона, и (или) несоответствие им;

3) если платежная организация первой категории в течение одного года со дня ее государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации «Правительство для граждан» не обратилась с заявлением о получении лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории;

4) представление заявителем для получения лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории документов платежной организации первой категории, ранее лишенной лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 2 статьи 15-5 настоящего Закона, либо документов платежной организации второй категории, ранее исключенной из реестра платежных организаций по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9) и 11) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона.

2. В случае получения отказа в выдаче лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, юридическое лицо в течение двадцати рабочих дней после дня получения мотивированного отказа вправе после устранения несоответствий повторно представить заявление и документы на получение лицензии.

При отказе от права, предусмотренного частью первой настоящего пункта, а также получении отказа по основаниям, предусмотренным подпунктом 3) пункта 1 настоящей статьи, юридическое лицо в течение тридцати рабочих дней после дня получения отказа обязано провести процедуру перерегистрации и изменения наименования при наличии в нем слов «платежная организация» либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

В случае неосуществления юридическим лицом действий, указанных

в частях первой и третьей настоящего пункта, оно подлежит принудительной реорганизации либо ликвидации в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 15-5. Основания для приостановления, прекращения

действия либо лишения лицензии

на осуществление деятельности платежной

организации первой категории

1. Национальный Банк Республики Казахстан вправе принять решение о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории вне зависимости от примененных ранее к ней мер надзорного реагирования по следующим основаниям:

1) нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов;

2) невыполнение мер надзорного реагирования Национального Банка Республики Казахстан;

3) воспрепятствование платежной организацией первой категории

в проведении проверки со стороны Национального Банка Республики Казахстан;

4) выявление недостоверных сведений и информации в документах, представленных для получения лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории;

5) систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах

и (или) о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и (или) валютном регулировании и валютном контроле, и (или) противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

6) несоответствие системы управления рисками и внутреннего контроля требованиям Национального Банка Республики Казахстан.

2. Национальный Банк Республики Казахстан вправе принять решение о лишении лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории вне зависимости от примененных ранее к ней мер надзорного реагирования по следующим основаниям:

1) неустранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии;

2) систематическое (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования Национального Банка Республики Казахстан;

3) неоказание платежных услуг в течение шести последовательных календарных месяцев;

4) обнаружение обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 15-4 настоящего Закона;

5) осуществление видов деятельности, не предусмотренных настоящим Законом;

6) вступление в законную силу решения суда о ликвидации платежной организации первой категории;

7) принятие платежной организацией первой категории решения

о добровольном прекращении своей деятельности.

3. Прекращение действия лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории осуществляется по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В случае, предусмотренном подпунктом 5) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», к заявлению на прекращение действия лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории прилагаются документы и сведения, подтверждающие исполнение обязательств, возникших при осуществлении деятельности платежной организации первой категории.

4. Решение о приостановлении действия или лишении лицензии

на осуществление деятельности платежной организации первой категории вступает в силу с даты его принятия.

Действие лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории считается приостановленным со дня доведения такого решения до сведения платежной организации первой категории.

Информация о принятом решении о приостановлении действия или лишении лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории публикуется на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан на казахском и русском языках.

5. Решение Национального Банка Республики Казахстан

о приостановлении действия или лишении лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории может быть обжаловано в порядке, определенном законами Республики Казахстан.

Обжалование решения Национального Банка Республики Казахстан

о приостановлении действия или лишении лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории не приостанавливает исполнение данного решения.

6. Платежная организация первой категории, действие лицензии которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее начатым платежным услугам и заключенным договорам.

7. Платежная организация первой категории, лишенная лицензии либо действие лицензии которой было приостановлено, не вправе оказывать платежные услуги.

8. Платежная организация первой категории в течение тридцати календарных дней со дня принятия Национальным Банком Республики Казахстан решения о лишении лицензии на осуществление деятельности платежной организации первой категории обязана провести процедуру государственной перерегистрации и изменения наименования при наличии в нем слов «платежная организация» либо принять решение о реорганизации или ликвидации.»;

7) в статье 16:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Учетная регистрация платежной

организации второй категории

1. Юридическое лицо вправе оказывать платежные услуги в качестве платежной организации второй категории при наличии регистрационного номера учетной регистрации в Национальном Банке Республики Казахстан.

Учетная регистрация платежных организаций второй категории

в Национальном Банке Республики Казахстан осуществляется в целях регулирования и контроля за их деятельностью и является обязательным условием при оказании платежной организацией платежных услуг.»;

абзац первый и подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для прохождения учетной регистрации юридическое лицо представляет в Национальный Банк Республики Казахстан:

1) заявление по форме, определяемой Национальным Банком Республики Казахстан, содержащее в том числе сведения о руководителе (членах) исполнительного органа (с приложением копий диплома (дипломов), если он выдан (они выданы) зарубежными организациями образования,

и документа, подтверждающего трудовую деятельность работника

в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан);»;

пункты 3, 4, 6, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«3. Национальный Банк Республики Казахстан рассматривает заявление юридического лица для прохождения учетной регистрации

в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления полного перечня документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

4. Национальный Банк Республики Казахстан при прохождении юридическим лицом учетной регистрации присваивает регистрационный номер платежной организации второй категории, осуществляет запись

в реестре платежных организаций, направляет платежной организации второй категории уведомление в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», с указанием регистрационного номера о прохождении учетной регистрации в срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи.

При отказе в учетной регистрации Национальный Банк Республики Казахстан направляет юридическому лицу уведомление в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», об отказе в учетной регистрации с указанием причины отказа в срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи.»;

«6. Платежная организация второй категории обязана указывать свой регистрационный номер при предоставлении информации о платежной организации второй категории.

7. Платежная организация второй категории информирует Национальный Банк Республики Казахстан обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в документы, на основании которых была проведена учетная регистрация, в течение десяти календарных дней после внесения данных изменений.

8. Иностранные структуры без образования юридического лица, зарегистрированные в иностранном государстве (на территории), включенном (включенной) в составляемый уполномоченным органом по финансовому мониторингу перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставном капитале платежных организаций второй категории.

Косвенное владение долями участия в уставном капитале либо владение (голосование) долями участия в уставном капитале платежной организации второй категории предоставляет возможность определять решения юридического лица – участника платежной организации второй категории через владение (голосование) долями участия в уставном капитале (акциями) других юридических лиц.»;

8) статью 17 изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Основания отказа в учетной регистрации

платежной организации второй категории

1. Отказ в учетной регистрации платежной организации второй категории производится в случаях:

1) представления неполных и (или) недостоверных сведений, подлежащих отражению в документах, указанных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;

2) представления неполного перечня документов или несоответствия документов требованиям настоящего Закона и нормативного правового акта Национального Банка Республики Казахстан;

3) если руководитель исполнительного органа платежной организации второй категории не соответствует требованиям, установленным статьей 19 настоящего Закона;

4) если платежная организация второй категории в течение одного года со дня ее государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации «Правительство для граждан» не обратилась с заявлением о прохождении учетной регистрации;

5) если учредитель (крупный участник) платежной организации второй категории не соответствует требованиям, установленным статьей 19-1 настоящего Закона;

6) представления для учетной регистрации документов платежной организации, ранее лишенной лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 2 статьи 15-5 настоящего Закона,

или исключенной из реестра платежных организаций по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9) и 11) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона.

2. В случае отказа в учетной регистрации юридическое лицо вправе повторно представить заявление на учетную регистрацию при устранении причин, повлекших отказ в учетной регистрации платежной организации второй категории, или принять решение об изменении своего наименования либо реорганизации или ликвидации.

Неустранение причин, повлекших отказ в учетной регистрации платежной организации второй категории, является основанием для отказа

в повторном рассмотрении указанного заявления.

Повторно представленное заявление рассматривается Национальным Банком Республики Казахстан в течение десяти рабочих дней.»;

9) в статье 18:

в пункте 1:

абзац первый после слова «организация» дополнить словами «второй категории»;

подпункт 1) после слова «непредставления» дополнить словами «, несвоевременного представления либо представления Национальному Банку Республики Казахстан неполных и (или) недостоверных»;

в подпункте 2) слова «о платежных услугах либо недостоверных сведений» исключить;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) систематического (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнения письменных предписаний Национального Банка Республики Казахстан;»;

пункт 4:

после слова «организации» дополнить словами «второй категории»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Платежная организация второй категории после получения письменного уведомления Национального Банка Республики Казахстан об исключении из реестра платежных организаций в срок не позднее тридцати календарных дней со дня получения указанного уведомления обязана обеспечить исполнение своих обязательств.»;

10) подпункт 2) пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«2) ранее являвшееся руководителем исполнительного органа, учредителем или первым руководителем учредителя – юридического лица платежной организации, крупным участником либо первым руководителем крупного участника – юридического лица платежной организации в период не более чем за пять лет до лишения ее лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 2 статьи 15-5 настоящего Закона, или ее исключения из реестра платежных организаций

по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9) и 11) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, либо платежной организации, ликвидированной на основании вступившего в законную силу судебного акта или признанной банкротом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

11) подпункт 4) пункта 1 статьи 19-1 изложить в следующей редакции:

«4) являвшихся учредителем или первым руководителем учредителя – юридического лица платежной организации, крупным участником либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководителем органа управления, руководителем исполнительного органа платежной организации в период не более чем за пять лет до лишения ее лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 2 статьи 15-5 настоящего Закона, или ее исключения из реестра платежных организаций по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 9) и 11) пункта 1 статьи 18 настоящего Закона, либо платежной организации, ликвидированной на основании вступившего в законную силу судебного акта или признанной банкротом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

12) дополнить статьями 19-2, 19-3, 19-4 и 19-5 следующего содержания:

«Статья 19-2. Система управления рисками

и внутреннего контроля

1. Платежная организация первой категории формирует систему управления рисками и внутреннего контроля, которая должна содержать:

1) полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю органа управления (при наличии), исполнительного органа, подразделений, их ответственность;

2) внутренние политики и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю;

3) внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органам платежной организации;

4) внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками.

Порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для платежных организаций первой категории определяется Национальным Банком Республики Казахстан.

Орган управления платежной организации первой категории контролирует и обеспечивает эффективность внедрения и функционирования системы корпоративного управления в платежной организации первой категории.

2. Национальный Банк Республики Казахстан осуществляет оценку соответствия системы управления рисками и внутреннего контроля требованиям, установленным настоящей статьей.

3. Для осуществления контроля за своей финансово-хозяйственной деятельностью платежными организациями первой категории может быть образована служба внутреннего контроля.

4. Порядок работы службы внутреннего контроля определяется законодательством Республики Казахстан, а также правилами, положениями и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность платежных организаций первой категории.

Статья 19-3. План восстановления финансовой устойчивости

платежной организации первой категории

Платежная организация первой категории обязана иметь план восстановления финансовой устойчивости на случай применения к ней Национальным Банком Республики Казахстан режима восстановления финансовой устойчивости.

В плане восстановления финансовой устойчивости платежной организации первой категории предусматриваются:

меры по восстановлению финансовой устойчивости платежной организации первой категории, предпринимаемые платежной организацией первой категории, крупными участниками, источники финансирования указанных мер, в том числе в виде докапитализации, и сроки их реализации;

закрепление руководящих работников, ответственных за реализацию мер по восстановлению финансовой устойчивости.

План восстановления финансовой устойчивости утверждается органом управления платежной организации первой категории и согласовывается

с крупными участниками.

План восстановления финансовой устойчивости подлежит актуализации и направляется платежной организацией первой категории

в Национальный Банк Республики Казахстан для оценки его эффективности не реже одного раза в год, а также в любом из следующих случаев:

изменения состава крупных участников;

изменения видов и (или) масштаба осуществляемой деятельности, которое может оказать существенное влияние на финансовую устойчивость платежной организации первой категории и (или) влечет необходимость внесения изменений в план восстановления финансовой устойчивости

по другим причинам.

Национальный Банк Республики Казахстан проводит оценку эффективности плана восстановления финансовой устойчивости платежной организации первой категории.

При наличии замечаний и (или) предложений Национального Банка Республики Казахстан платежная организация первой категории обязана доработать план восстановления финансовой устойчивости.

План восстановления финансовой устойчивости не должен предусматривать использование государственных средств для восстановления финансовой устойчивости платежной организации первой категории и не может предусматривать срок реализации, превышающий двенадцать месяцев.

Требования к содержанию плана восстановления финансовой устойчивости платежной организации первой категории, порядок и сроки его представления в Национальный Банк Республики Казахстан определяются Национальным Банком Республики Казахстан.

Статья 19-4. Обеспечение информационной безопасности

в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,

и непрерывности деятельности платежных

организаций первой категории

1. Платежная организация первой категории обеспечивает информационную безопасность в финансовой сфере, в том числе кибербезопасность, и непрерывность деятельности на основе следующих принципов:

1) соблюдения законодательства и обязательных стандартов – проведение платежной организацией первой категории регулярных проверок и аудита кибербезопасности на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и обязательным стандартам в области информационной безопасности в финансовой сфере и кибербезопасности;

2) вовлеченности руководства – участие, контроль и ответственность со стороны руководителя или члена исполнительного органа платежной организации первой категории за обеспечением информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,

и непрерывности деятельности;

3) комплексности – реализация платежной организацией первой категории информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, на организационном, техническом и кадровом уровнях

с учетом внешних и внутренних угроз;

4) ограниченного доступа – предоставление платежной организацией первой категории доступа каждому участнику информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, только к той информации и тем ресурсам, которые необходимы и достаточны для выполнения его функциональных обязанностей;

5) минимизации хранения данных – хранение платежной организацией первой категории только той информации и тех данных, которые необходимы и достаточны для выполнения задач, осуществляемых платежной организацией первой категории;

6) мониторинга – фиксирование и своевременный анализ платежной организацией первой категории действий пользователей и событий

в цифровой инфраструктуре платежной организации первой категории;

7) осведомленности – систематическое повышение и регулярная проверка платежной организацией первой категории уровня профессиональных знаний и навыков работников платежной организации первой категории в области информационной безопасности в финансовой сфере и кибербезопасности;

8) обновления и тестирования защиты – своевременное обновление платежной организацией первой категории программного обеспечения и операционных систем, а также проведение платежной организацией первой категории регулярных проверок на наличие уязвимостей и тестов

на проникновение в цифровую инфраструктуру платежной организации первой категории;

9) непрерывности и восстановления – резервирование платежной организацией первой категории данных, планирование и тестирование восстановления цифровой инфраструктуры платежной организации первой категории.

2. Платежная организация первой категории обеспечивает наличие системы управления информационной безопасностью в финансовой сфере,

в том числе кибербезопасностью, а также соблюдение требований

к обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере,

в том числе кибербезопасности, в соответствии с требованиями, установленными Национальным Банком Республики Казахстан.

3. Платежная организация первой категории представляет сведения

о наличии системы управления кибербезопасностью, а также о соблюдении требований к обеспечению кибербезопасности в Национальный координационный центр кибербезопасности в порядке и сроки, которые определены Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию

с уполномоченным органом в сфере цифровизации.

4. Платежная организация первой категории обеспечивает мониторинг событий информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, реагирование на инциденты информационной



безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, в режиме реального времени, а также проведение расследований инцидентов информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, в порядке, определенном Национальным Банком Республики Казахстан.

5. Платежная организация первой категории предоставляет

в Национальный Банк Республики Казахстан информацию об уязвимостях

в цифровой инфраструктуре, полученную в том числе от третьих сторон,

а также о событиях и инцидентах информационной безопасности

в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, включая сведения

о нарушениях и сбоях в цифровых системах, в порядке и сроки, которые определены Национальным Банком Республики Казахстан.

6. Платежная организация первой категории обеспечивает работу резервного центра обработки данных и резервных каналов связи для обеспечения непрерывности функционирования объектов цифровой инфраструктуры.

7. Платежная организация первой категории уведомляет клиентов

о планируемых работах, проводимых в цифровой инфраструктуре, влияющих на доступность клиентам платежных и иных операций, в порядке и сроки, которые установлены внутренними документами платежной организации первой категории и (или) договорами, заключенными с клиентами.

8. Платежная организация первой категории обеспечивает гарантированный уровень непрерывности предоставления банковских и иных операций клиентам, который устанавливается внутренними документами платежной организации первой категории. Указанные внутренние документы платежной организации первой категории подлежат размещению

на интернет-ресурсе платежной организации первой категории.

9. Требования к непрерывности работы цифровой инфраструктуры платежной организации первой категории определяются Национальным Банком Республики Казахстан.

Статья 19-5. Хранение документов

Платежная организация первой категории обязана обеспечивать учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете при составлении отчетности.

Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки

их хранения определяются Национальным Банком Республики Казахстан.»;

13) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Реорганизация (присоединение, слияние,

разделение, выделение, преобразование)

платежной организации

1. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) платежных организаций может быть

осуществлена по решению акционеров (участников) платежных организаций с согласия Национального Банка Республики Казахстан.

2. Реорганизация платежных организаций первой категории осуществляется в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

3. При принятии решения о добровольной реорганизации платежной организации второй категории Национальному Банку Республики Казахстан представляются на согласование:

1) решение о добровольной реорганизации платежной организации;

2) документы, описывающие предполагаемые условия, формы, порядок и сроки добровольной реорганизации платежной организации;

3) договор о присоединении (слиянии), подписанный руководителями исполнительных органов реорганизуемых платежных организаций;

4) аудиторский отчет в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности;

5) правила осуществления деятельности образованной в результате добровольной реорганизации платежной организации.

4. Национальный Банк Республики Казахстан рассматривает представленные документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи,

и в течение десяти рабочих дней со дня их представления направляет

в письменном виде уведомление о принятом решении.

5. Реорганизуемые платежные организации второй категории в течение пятнадцати календарных дней со дня получения согласия Национального Банка Республики Казахстан на проведение добровольной реорганизации обязаны проинформировать о производимой реорганизации всех своих клиентов и поставщиков платежных услуг путем публикации соответствующего объявления в средствах массовой информации, в том числе на своем интернет-ресурсе.

6. Учетная регистрация образованной в результате добровольной реорганизации платежной организации второй категории производится

в соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативного правового акта Национального Банка Республики Казахстан.

7. Исключение из реестра реорганизованных платежных организаций осуществляется одновременно в день включения образованной в результате добровольной реорганизации платежной организации второй категории

в реестр платежных организаций.

8. Национальный Банк Республики Казахстан отказывает в выдаче согласия на добровольную реорганизацию платежных организаций второй категории в случаях:

1) если руководитель исполнительного органа образованной

в результате добровольной реорганизации платежной организации

не соответствует требованиям статьи 19 настоящего Закона;

2) если добровольная реорганизация платежных организаций препятствует осуществлению контроля и надзора за рынком платежных услуг, а также причиняет вред интересам получателей платежных услуг.»;

14) в статье 23:

в пункте 2:

абзац первый после слов «В целях» дополнить словом «регулирования,»;

дополнить подпунктами 5-1), 5-2), 5-3), 5-4), 5-5) и 5-6) следующего содержания:

«5-1) выдает (отказывает в выдаче), переоформляет, приостанавливает, прекращает или лишает лицензии на осуществление деятельности платежных организаций первой категории;

5-2) утверждает правила осуществления деятельности платежных организаций первой категории, которыми определяются в том числе:

порядок лицензирования платежных организаций первой категории, включая перечень документов, представляемых в Национальный Банк Республики Казахстан, для получения лицензии;

квалификационные требования к платежным организациям первой категории, включая требования к организационно-правовой форме, учредителям (участникам) и бенефициарному собственнику, в том числе раскрытию источников происхождения их вкладов в уставный капитал, руководящему работнику, требования к их безупречной деловой репутации, размеру и порядку формирования уставного капитала, внутренним документам и регламентам платежной организации первой категории, регулирующим ее деятельность;

порядок, случаи и условия использования денег клиентов платежных организаций первой категории, находящихся на банковских счетах;

перечень основных документов платежной организации первой категории, подлежащих хранению, и сроки их хранения;

требования к содержанию плана восстановления финансовой устойчивости платежной организации первой категории, порядок и сроки его представления в Национальный Банк Республики Казахстан;

требования к функционированию цифровой инфраструктуры и обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, платежной организации первой категории;

порядок представления отчетности платежной организацией первой категории, включая формы, перечень, периодичность и сроки ее представления;

5-3) утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные

к соблюдению нормы и лимиты для платежных организаций первой категории, их предельные значения и методики расчетов;

5-4) утверждает правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для платежных организаций первой категории;

5-5) утверждает правила применения по вопросам, входящим в его компетенцию, мер надзорного реагирования к платежным организациям первой категории;

5-6) утверждает требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций первой категории;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) осуществляет учетную регистрацию платежных организаций второй категории;»;

15) пункт 12 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«12. Перевод денег в пользу бенефициара может осуществляться банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в национальной или иностранной валюте посредством использования систем денежных переводов.

Банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, должны обеспечить осуществление перевода денег в пользу бенефициара в соответствии с форматами и правилами системы денежных переводов.

Платежи и (или) переводы денег из Республики Казахстан

и в Республику Казахстан по банковским счетам юридических лиц осуществляются платежными организациями первой категории только

по экспорту и (или) импорту, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле».»;

16) в статье 27:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Банковский счет открывается при заключении между клиентом и банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, договора банковского счета, договора корреспондентского счета и (или) договора банковского вклада.

Договор, заключаемый при открытии текущего или корреспондентского счета или банковского вклада, является договором, заключаемым при оказании платежной услуги, предусмотренным пунктом 4 статьи 13 настоящего Закона. Допускается установление условий оказания платежных услуг в иных договорах, заключаемых с клиентом.

До заключения договора банковского счета на основании заявления клиента об открытии банковского счета, направленного в электронной форме, допускается присвоение банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, индивидуального идентификационного кода клиенту. При этом банковский счет считается открытым после заключения между клиентом и банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, договора банковского счета. В случае незаключения клиентом договора банковского



счета банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, аннулируют индивидуальный идентификационный код в порядке, определенном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

Биометрическая аутентификация клиентов при установлении деловых отношений дистанционным способом путем открытия банковского счета осуществляется посредством Центра обмена идентификационными данными Национального Банка Республики Казахстан.»;

в подпункте 13) части третьей пункта 10 и части второй пункта 11 слова «по межбанковским платежам и (или) переводам денег, осуществленным

на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек» заменить словами «в платежных системах, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо юридическое лицо Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющее операционные, технологические и иные функции, определенные Национальным Банком Республики Казахстан, для обеспечения функционирования национальной цифровой финансовой инфраструктуры»;

17) часть четвертую пункта 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«Требования, предусмотренные частями второй и третьей настоящего пункта, не распространяются на деньги, находящиеся на сберегательном

счете заемщика – физического лица или индивидуального предпринимателя,

если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.»;

18) в статье 42:

в пункте 2 слова «и Национальный оператор почты» заменить словами «, Национальный оператор почты и платежные организации первой категории»;

в части третьей пункта 5 слова «посредством удаленной идентификации на основании сведений из доступных источников, полученных от операционного центра межбанковской системы переводов денег» заменить словами «через удаленную идентификацию посредством Центра обмена идентификационными данными Национального Банка Республики Казахстан»;

19) подпункт 5) части первой пункта 7 статьи 46 после слов «Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»,» дополнить словами «денег и (или) ценных бумаг банков в центральном депозитарии и (или) клиринговой организации, предназначенных для обеспечения завершенности расчетов в платежных системах, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо юридическое лицо Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющее



операционные, технологические и иные функции, определенные Национальным Банком Республики Казахстан, для обеспечения функционирования национальной цифровой финансовой инфраструктуры,».

25. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»:

1) в пункте 2 статьи 10 слова «электронной форме» заменить словами «цифровой форме»;

2) в подпункте 3-1) пункта 1 статьи 15 слова «нормативным правовым актом уполномоченного органа по вопросам урегулирования коллекторскими агентствами задолженности физических лиц» заменить словами «порядком рассмотрения обращения должника – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа»;

3) пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«4. В качестве санкций уполномоченный орган вправе применить исключение коллекторского агентства из реестра коллекторских агентств

по основаниям и в порядке, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) и 10) части первой пункта 1 статьи 9 настоящего Закона.»;

4) в подпункте 2) пункта 1 статьи 19-3:

в части пятой слова «объектов информатизации» заменить словами «цифровых объектов»;

в части седьмой слова «объектов информатизации» заменить словами «цифровых объектов»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 19-8 изложить в следующей редакции:

«Под мерами воздействия понимаются ограниченная мера воздействия в виде обязательного для исполнения письменного предписания и санкции.».

26. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле»:

1) в подпункте 4) пункта 1 статьи 6 слова «, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций» заменить словами «на осуществление банковских операций»;

2) в пункте 5 статьи 13 слова «информационную систему» заменить словами «цифровую систему».

27. В Закон Республики Казахстан от 6 февраля 2023 года «О цифровых активах в Республике Казахстан»:

1) в статье 4:

в части второй пункта 1:

в абзаце седьмом подпункта 1) и абзаце восьмом подпункта 2) слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»;

в подпункте 4):

абзацы первый и второй после слова «активов,» дополнить словами «базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины),»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«требования к эмитентам цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины), и решению о выпуске цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины)»;

абзац четвертый дополнить словами «, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины)»;

абзац пятый дополнить словами «, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины)»;

абзац шестой после слова «активов,» дополнить словами «базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины),»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) правила применения ограниченных мер воздействия к оператору платформы цифровых финансовых активов, оператору торговой платформы цифровых активов, организации по хранению базовых активов цифровых финансовых активов и эмитенту цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 настоящего Закона;»;

подпункт 13) после слов «к финансовым организациям» дополнить словами «и резидентам»;

подпункт 14) исключить;

в пункте 2:

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждает правила применения ограниченных мер воздействия к организации по хранению базовых активов цифровых финансовых активов и эмитенту цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктами 2) и 3) статьи 5 настоящего Закона;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) утверждает совместно с Национальным Банком Республики Казахстан правила представления отчетности организациями по хранению базового актива цифрового финансового актива в Национальный Банк Республики Казахстан, включая формы, периодичность и сроки ее представления;»;

подпункт 8) после слова «активов» дополнить словами

«(за исключением цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 настоящего Закона)»;

2) в статье 6:

пункт 5 дополнить частями четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«Оператор торговой платформы обязан обеспечить раздельное хранение собственных средств и цифровых активов клиентов на всех этапах обращения.

Средства (деньги и цифровые активы) клиентов (эмитентов цифровых финансовых активов) и оператора торговой платформы цифровых активов

и (или) оператора платформы цифровых финансовых активов хранятся

на раздельных банковских счетах и кошельках цифровых активов.

Оператор платформы цифровых финансовых активов, совмещающий деятельность с оператором торговой платформы цифровых активов, обеспечивает раздельное хранение собственных средств и средств клиентов

на раздельных банковских счетах, кошельках цифровых активов по каждому виду профессиональной деятельности.»;

в подпункте 6) пункта 10 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»;

3) в статье 7:

в подпункте 1) пункта 8 слова «платежной организации» исключить;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Положения пунктов 3 и 4 настоящей статьи распространяются на организации по хранению базовых активов цифровых финансовых активов и эмитентов цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктом 1) статьи 5 настоящего Закона.»;

4) в подпункте 4) пункта 4 статьи 12-2 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности».

28. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года

«О государственных закупках»:

в подпункте 8) пункта 3 статьи 16 слово «международных» заменить словом «кредитных».

29. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 2025 года «О фондах целевого капитала и эндаумент-фондах (целевых капиталах)»:

статью 27 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Пункт 2 настоящей статьи не распространяется на инвестиции эндаумент-фонда (целевого капитала) в паи инвестиционного фонда, специально создаваемого (созданного) для управления активами данного эндаумент-фонда (целевого капитала) либо совместного управления активами нескольких эндаумент-фондов (целевых капиталов).».

30. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2026 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) по всему тексту слова «электронного правительства», «информационной системы», «информационных систем», «информационных системах», «информационной системе», «информационную систему», «объекты информатизации», «объектов информатизации» заменить



соответственно словами «цифрового правительства», «цифровой системы», «цифровых систем», «цифровых системах», «цифровой системе», «цифровую систему», «цифровые объекты», «цифровых объектов»;

2) подпункт 1) статьи 1 исключить;

3) пункт 23 статьи 19 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) платежной организации первой категории на осуществление деятельности по оказанию платежных услуг и осуществлению банковских операций, предусмотренных подпунктами 1) (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц) и 5) (переводные операции: выполнение указаний юридических лиц по платежам и переводам денег) части первой пункта 2 статьи 22 настоящего Закона.»;

4) часть третью пункта 8 статьи 22 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) платежная организация первой категории оказывает платежные услуги и осуществляет банковские операции, предусмотренные

подпунктами 1) (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц)

и 5) (переводные операции: выполнение указаний юридических лиц

по платежам и переводам денег) части первой пункта 2 настоящей статьи.»;

5) в статье 23:

часть первую пункта 2:

дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) кредитных рейтинговых агентствах;»;

в подпункте 13) слова «в сфере информационно-коммуникационных» заменить словами «в области цифровых»;

в подпункте 14) слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»;

в подпункте 8) части первой пункта 7 слова «законодательства Республики Казахстан об информатизации» заменить словами «цифрового законодательства Республики Казахстан»;

6) в части четвертой пункта 6 статьи 52 слова «информационной безопасности» заменить словом «кибербезопасности»;

7) в части третьей пункта 5 статьи 53 слово «займам» заменить словами «банковским займам, микрокредитам»;

8) статью 54 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Если исполнение обязательства по договору банковского займа обеспечено одновременно залогом и гарантией (поручительством) физического лица, то в случае надлежащего исполнения заемщиком обязательств по договору банковского займа и при условии, что рыночная стоимость предмета (предметов) залога, определенная оценщиком на момент обращения гаранта (поручителя) – физического лица с требованием

о прекращении гарантии (поручительства), превышает сумму неисполненной



части обязательств заемщика с учетом требований залоговой политики банка, банк обязан в течение десяти рабочих дней со дня обращения гаранта (поручителя) – физического лица рассмотреть вопрос по расторжению договора гарантии (поручительства).»;

9) в статье 55:

по всему тексту слово «информационно-коммуникационной» заменить словом «цифровой»;

заголовок после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

в пункте 1:

абзац первый после слов «информационную безопасность» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасность,»;

в подпункте 1):

слова «аудита информационной безопасности» заменить словами «аудита кибербезопасности»;

дополнить словами «в финансовой сфере и кибербезопасности»;

подпункты 2), 3) и 4) после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

подпункт 7) дополнить словами «в финансовой сфере и кибербезопасности»;

в пункте 2:

после слов «информационной безопасностью» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасностью,»;

слова «соблюдает информационную безопасность в соответствии

с требованиями, установленными» заменить словами «соблюдение требований к обеспечению информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, банка, установленных»;

в пункте 3 слова «информационной безопасностью», «информационной безопасности», «в сфере информационной безопасности» заменить соответственно словами «кибербезопасностью», «кибербезопасности», «в сфере цифровизации»;

пункты 4 и 5 после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

10) в статье 61:

в пункте 2:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Порядок рассмотрения обращения заемщика – физического лица

о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора

о предоставлении микрокредита определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа и включает:

1) порядок рассмотрения обращения заемщика – физического лица

о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора



о предоставлении микрокредита, а также об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа и договору о предоставлении микрокредита, права (требования) по которым уступлены коллекторским агентствам;

2) перечень документов, прилагаемых к заявлению заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита;

3) требования к внутреннему порядку банка и микрофинансовой организации по принятию кредитных решений по реструктуризации банковских займов и микрокредитов физических лиц;

4) порядок предоставления военнослужащему срочной воинской службы отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и шестьдесят календарных дней после его окончания, без начисления вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту;

5) критерии задолженности, подлежащей коллективному урегулированию, а также порядок и условия проведения коллективного урегулирования задолженности;

6) порядок информирования уполномоченного органа о результатах рассмотрения заявлений заемщиков – физических лиц о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Банк предоставляет информацию о результатах рассмотрения заявлений заемщиков – физических лиц о внесении изменений в условия договора банковского займа в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, указанным в пункте 1 статьи 75 настоящего Закона.»;

часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Требования к внутреннему порядку банка по принятию кредитных решений по реструктуризации займов физических лиц определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа, указанным в части третьей пункта 2 настоящей статьи.»;

в пункте 10:

в части третьей слова «задолженности заемщика» заменить словами «задолженности заемщика – физического лица»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Сумма денег, сохраняемая на текущем счете или в совокупности

на текущих счетах физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства, открытых в одном банке, при исполнении платежного



требования должна быть не менее двукратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом

о республиканском бюджете.»;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«Требования, предусмотренные частями третьей и четвертой настоящего пункта, не распространяются на деньги, находящиеся

на сберегательном счете заемщика – физического лица или индивидуального предпринимателя, если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в виде личного предпринимательства.»;

11) в подпункте 8) части первой пункта 2 статьи 62 слова

«по межбанковским платежам и (или) переводам денег, осуществленным

на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек» заменить словами «в платежных системах, оператором которых

выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо юридическое

лицо Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющее операционные, технологические и иные функции, определенные Национальным Банком Республики Казахстан, для обеспечения функционирования национальной цифровой финансовой инфраструктуры»;

12) абзац третий части первой пункта 11 статьи 63 изложить

в следующей редакции:

«соблюдение порядка рассмотрения обращения заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

13) в статье 69:

в части первой пункта 6:

в подпункте 4):

в абзаце втором слова «Об информатизации» заменить словами «О государственных и социально ответственных услугах»;

в абзаце третьем слова «Об информатизации» заменить словами «О кибербезопасности»;

подпункт 5) после слов «информационной безопасности» дополнить словами «в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности,»;

в подпункте 1) пункта 9 слова «центр информационной безопасности» заменить словом «центр кибербезопасности»;

14) в подпункте 22) части второй пункта 1 статьи 70 слова

«по межбанковским платежам и (или) переводам денег, осуществленным

на территории Республики Казахстан с использованием платежных карточек» заменить словами «в платежных системах, оператором которых выступает Национальный Банк Республики Казахстан либо юридическое

лицо Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющее



операционные, технологические и иные функции, определенные Национальным Банком Республики Казахстан, для обеспечения функционирования национальной цифровой финансовой инфраструктуры»;

15) в части первой пункта 5 статьи 75 слова «информационно-коммуникационной» заменить словом «цифровой»;

16) пункт 7 статьи 78 после слов «наличной иностранной валютой,» дополнить словами «платежным организациям первой категории»;

17) в части первой пункта 9 статьи 82:

слово «информационных» заменить словом «цифровых»;

после слов «информационной безопасности» дополнить словами

«в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности»;

18) статью 83 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Решение о приостановлении действия либо лишении лицензии платежной организации первой категории принимается Национальным Банком Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 15-5 Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах».»;

19) в подпункте 2) части второй пункта 7 статьи 94 слова «электронной форме» заменить словами «цифровой форме».

31. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства»:

в пункте 1 статьи 2:

подпункт 3) после слов «семьдесят восьмого» дополнить словами

«, сто тридцать шестого»;

в подпункте 6) слова «сорокового – двести двадцатого» заменить словами «сорокового – семьдесят седьмого, семьдесят девятого – сто тридцать пятого, сто тридцать седьмого – двести двадцатого».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) абзацев пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого подпункта 4) пункта 14 статьи 1, которые вводятся в действие со дня его первого официального опубликования;

2) абзаца третьего пункта 31 статьи 1, который вводится в действие

с 30 июня 2026 года;

3) абзаца четвертого подпункта 7) пункта 13, абзацев одиннадцатого

и двенадцатого подпункта 7) пункта 20, абзаца третьего подпункта 4)

пункта 25, абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 10),



подпункта 15) пункта 30 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января

2027 года.

2. Установить, что:

1) действие подпункта 6) пункта 13 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 31 августа 2025 года;

2) требования абзацев пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого подпункта 4) пункта 14 статьи 1 настоящего Закона распространяются

на правоотношения, возникшие с 19 марта 2026 года;

3) лица, которые на дату введения в действие абзацев пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого подпункта 4) пункта 14 статьи 1 настоящего Закона косвенно владеют и (или) пользуются, и (или) распоряжаются

в совокупности десятью или более процентами голосующих акций банка,

в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных

в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции банка,

а также имеют контроль или возможность оказывать косвенно влияние

на принимаемые банком решения (голосовать) десятью или более процентами голосующих акций банка без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа, обязаны в течение тридцати календарных дней со дня введения в действие абзацев пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого подпункта 4) пункта 14 статьи 1 настоящего Закона привести свою деятельность в соответствие с требованиями, установленными

статьей 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»,

путем подачи соответствующих заявлений и документов на приобретение статуса крупного участника (банковского холдинга) либо уменьшить количество принадлежащих им косвенно акций банка до уровня, ниже установленного статьей 9 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;

4) требования подпункта 4) пункта 20 и подпункта 8) пункта 30

статьи 1 настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие из договоров гарантии (поручительства), обеспечивающих договоры банковского займа и договоры о предоставлении микрокредита, заключенные после введения в действие настоящего Закона;

5) в течение трех месяцев с даты введения в действие настоящего Закона Национальный Банк Республики Казахстан направляет платежным организациям, включенным в реестр платежных организаций до даты введения в действие настоящего Закона, уведомление об отнесении их

к платежным организациям второй категории с внесением соответствующих изменений в реестр платежных организаций;

6) абзац десятый подпункта 7) пункта 20 и абзац десятый

подпункта 10) пункта 30 статьи 1 настоящего Закона действуют



до 1 января 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 23 июля 2026 года

№ 352-VІIІ ЗРК