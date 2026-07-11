Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

1) в пункте 8 статьи 44-1:

часть десятую дополнить предложением следующего содержания:

«Данное ограничение не распространяется на случаи реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, при наличии потенциальной возможности последующей разработки либо внесения изменений в градостроительную документацию в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

дополнить частями одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой следующего содержания:

«Наличие потенциальной возможности последующей разработки градостроительной документации либо внесения изменений в нее, учитывающих предмет инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, подтверждается уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства по согласованию с соответствующими уполномоченными органами согласно порядку определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности в соответствии со статьей 282 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

За несвоевременную разработку градостроительной документации либо внесение изменений в нее до ввода промышленного (производственного) объекта в эксплуатацию, предусмотренного инвестиционным проектом по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, лицо, принявшее решение о предоставлении права на земельный участок, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Порядок предоставления земельного участка для инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, включает общественные обсуждения с физическими и юридическими лицами в соответствии со статьей 20 Строительного кодекса Республики Казахстан.»;

2) пункт 3 статьи 44-2 дополнить частями третьей, четвертой, пятой

и шестой следующего содержания:

«Действие частей первой и второй настоящего пункта не распространяется на случаи реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, при наличии потенциальной возможности последующей разработки градостроительной документации либо внесения изменений в нее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Наличие потенциальной возможности последующей разработки градостроительной документации либо внесения изменений в нее, учитывающих предмет инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, подтверждается уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства по согласованию с соответствующими уполномоченными органами согласно порядку определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности в соответствии со статьей 282 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

За несвоевременную разработку градостроительной документации либо внесение изменений в нее до ввода промышленного (производственного) объекта в эксплуатацию, предусмотренного инвестиционным проектом по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, лицо, принявшее решение о предоставлении права на земельный участок, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Порядок предоставления земельного участка для инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, включает общественные обсуждения с физическими и юридическими лицами в соответствии со статьей 20 Строительного кодекса Республики Казахстан.»;

3) в подпункте 3) пункта 4 статьи 92 слово «пятидесяти» заменить словом «тридцати»;

4) пункт 1 статьи 109 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«Положения частей первой и второй настоящего пункта не распространяются на случаи реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) подпункт 35) пункта 1 статьи 1 после слова «лицами,» дополнить словами «являющимися гражданами Республики Казахстан,»;

2) в статье 54:

пункт 1 после слова «заключается» дополнить словами «гражданами Республики Казахстан, состоящими в браке (супружестве),»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Республики Казахстан, состоящие в браке (супружестве).»;

3) абзац первый пункта 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«1. Супруги (заказчики), граждане Республики Казахстан, состоящие

в браке (супружестве), при заключении договора суррогатного материнства обязаны:».

3. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 31 октября 2015 года:

1) подпункты 1) и 2) части пятой статьи 82 изложить в следующей редакции:

«1) экспертам органа судебной экспертизы;

2) частным судебным экспертам;»;

2) в статье 87:

в части седьмой слова «сотрудником органа судебной экспертизы» заменить словами «экспертом органа судебной экспертизы»;

в части десятой слова «сотрудником органа судебной экспертизы» заменить словами «экспертом органа судебной экспертизы»;

3) в части пятой статьи 91 слова «сотрудником органов судебной экспертизы» заменить словами «экспертом органа судебной экспертизы»;

4) в части пятой статьи 110 слова «вносятся в соответствующий



бюджет» заменить словами «частным судебным экспертом, вносятся на их счет».

4. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

в части седьмой статьи 33 слова «Эксперт, являющийся сотрудником органов судебной экспертизы,» заменить словами «Эксперт органа судебной экспертизы».

5. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) в статье 146:

в пункте 1 слова «искусственное оплодотворение и имплантация» заменить словами «экстракорпоральное оплодотворение и перенос»;

пункт 3 дополнить словами «, за исключением суррогатного материнства»;

2) в статье 273:

подпункт 2) пункта 5 дополнить словами «, а также деятельности судебных экспертов при производстве судебных экспертиз на основании процессуальных документов»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Не допускается подключение цифровых ресурсов, содержащих персональные медицинские данные физических лиц, к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных, без согласия физических лиц при использовании персональных медицинских данных, касающихся их частной жизни, кроме случаев, связанных с донорством крови и ее компонентов, органов (части органа) и (или) тканей (части ткани), запросами правоохранительных, специальных государственных органов,

а также в рамках производства судебных экспертиз по предоставлению информации в форме электронного документа, составляющей медицинскую тайну, о состоянии на учете лиц, болеющих или переболевших туберкулезом, с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящих

на динамическом наблюдении.».

6. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) подпункт 25) пункта 1 статьи 24 исключить;

2) подпункт 4) пункта 2 статьи 25 после слова «исключением» дополнить словами «налагаемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и»;

3) в статье 26:

в пункте 1:

в подпункте 5) слова «и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» заменить словом «лиц»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) налог на имущество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по нормативам распределения доходов, определяемых маслихатом района (города областного значения), в размере не более пятидесяти процентов по объектам обложения данным налогом, находящимся на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением поступлений от лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности по месту нахождения плательщика сборов до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган и местный исполнительный орган или до получения разрешительных документов;»;

подпункт 17) исключить;

пункт 2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, за исключением поступлений, подлежащих зачислению в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа, и поступлений от организаций нефтяного сектора;»;

4) в статье 27:

пункт 1 дополнить подпунктами 2-1) и 9) следующего содержания:

«2-1) налог на имущество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по нормативам распределения доходов, определяемым маслихатом района (города областного значения).

При этом процентное соотношение распределения дохода между бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов устанавливается маслихатом района (города областного значения);»;

«9) лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности по месту нахождения плательщика сборов до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган и местный исполнительный орган или до получения разрешительных документов.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;»;

5) в подпункте 13) пункта 1 статьи 30:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«выполнение государственных обязательств по проектам строительства «под ключ»;»;

в абзац одиннадцатый внесено изменение в текст на казахском языке,

текст на русском языке не изменяется;

6) в абзаце седьмом подпункта 13) пункта 1 статьи 31 слова «договорам о строительстве» заменить словами «проектам строительства»;

7) в пункте 1 статьи 32:

в подпункте 4):

абзацы второй, третий, четвертый и шестой исключить;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«дополнительное образование для детей, осуществляемое организациями дополнительного образования для детей, предоставляющими образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним;»;

абзацы третий и четвертый подпункта 6) исключить;

абзац четвертый подпункта 7) исключить;

в абзаце седьмом подпункта 13) слова «договорам о строительстве» заменить словами «проектам строительства»;

8) в пункте 1 статьи 33:

подпункт 4) дополнить абзацами третьим, четвертым, пятым, шестым и седьмым следующего содержания:

«дошкольное воспитание и обучение в районах (городах областного значения), городах районного значения, селах, поселках, сельских округах,

в том числе организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения, расположенных в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах, а также обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения, расположенных в районах городов областного значения;

начальное, основное среднее и общее среднее образование, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общее среднее образование, предоставляемое через организации интернатного типа, в государственных организациях образования, расположенных в районах (городах областного значения);

организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности;

приобретение и доставка учебников и учебно-методических комплексов для государственных организаций образования;

дополнительное образование для детей, за исключением осуществляемого организациями дополнительного образования для детей, предоставляющими образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним;»;

подпункт 5) дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

«социальное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя);

социальное обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью, включая детей с инвалидностью;»;

подпункт 6) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«проведение социально значимых мероприятий местного значения

в сфере культуры;»;

подпункт 7) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«регулирование развития ветеринарии в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

в абзаце седьмом подпункта 12) слова «договорам о строительстве» заменить словами «проектам строительства»;

9) в абзаце двенадцатом пункта 7 статьи 40 слова «договорам

о строительстве» заменить словами «проектам строительства»;

10) в абзаце одиннадцатом пункта 3 статьи 45 слова «договорам

о строительстве» заменить словами «проектам строительства»;

11) в абзаце седьмом части первой пункта 1 статьи 49 слова «договорам о строительстве» заменить словами «проектам строительства»;

12) в абзацах двадцатом и двадцать первом пункта 4 статьи 86 слова «договорам о строительстве» заменить словами «проектам строительства»;

13) в подпункте 6-1) пункта 4 статьи 87 слова «договорам

о строительстве» заменить словами «проектам строительства»;

14) в статье 147-1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственные обязательства по проектам строительства «под ключ» подразделяются на два вида:

1) в случае если заказчиком выступает администратор бюджетных программ, то государственными обязательствами по проектам строительства «под ключ» являются совокупность прав и обязанностей заказчика и поставщика по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и не исполненных заказчиком финансовых обязательств

по заключенным договорам о строительстве «под ключ», которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа;

2) в случае если заказчиком выступает субъект квазигосударственного сектора, то государственными обязательствами по проектам строительства «под ключ» являются совокупность прав и обязанностей сторон договоров

о строительстве «под ключ» и заключенных в отношении них договоров принятия государственных обязательств по проекту строительства

«под ключ» между администратором бюджетных программ, заказчиком

и поставщиком по сумме, выделяемой из бюджета, на определенную дату принятых и не исполненных администратором бюджетных программ финансовых обязательств по заключенным договорам о принятии государственных обязательств по проекту строительства «под ключ», которые одобрены Республиканской бюджетной комиссией или бюджетной комиссией местного исполнительного органа. Договорам о строительстве «под ключ»

и заключенным в отношении них договорам принятия государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» предшествует соглашение между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства «под ключ».»;

в пункте 3:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Договоры о строительстве «под ключ» и (или) договоры принятия государственных обязательств по проектам строительства «под ключ» вступают в силу после их регистрации государственным казначейством или органами государственного казначейства.»;

дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«При этом в целях обеспечения исполнения государственных обязательств по финансированию расходов, связанных с валютными рисками, допускается пересмотр суммы договора о строительстве «под ключ» в связи

с изменением курса национальной валюты к иностранной валюте при наличии решения соответствующей бюджетной комиссии или решения маслихата.

Порядок заключения соглашения между администратором бюджетных программ и субъектом квазигосударственного сектора на выполнение работ по реализации проектов строительства «под ключ», регистрации, исполнению, а также проведению платежей по договорам по проектам строительства

«под ключ» и (или) договорам принятия государственных обязательств

по проектам строительства «под ключ» определяется центральным уполномоченным органом по бюджетной политике по согласованию

с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета.»;

15) в статье 148:

пункт 2 дополнить частью шестой следующего содержания:

«Проекты строительства «под ключ» подразделяются на следующие виды:

1) выполнение комплекса работ по проектированию, закупкам

и реализации (строительству и (или) реконструкции), предполагаемых

к финансированию за счет бюджетных средств;

2) выполнение комплекса работ по проектированию, закупкам

и реализации (строительству и (или) реконструкции), предполагаемых

к финансированию за счет средств поставщика, с последующим выполнением государственных обязательств со дня подписания акта введения

в эксплуатацию строительного объекта «под ключ».»;

подпункт 6) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«6) финансирование проектов строительства «под ключ»

или выполнение государственных обязательств по проектам строительства «под ключ».»;

16) в абзаце шестом подпункта 2) пункта 1 статьи 149 слова «предложение и» заменить словами «предложение, финансово-экономическое обоснование и (или)».

7. В Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года:

1) в статье 1:

в абзаце четвертом подпункта 25) слова «содержащая соответствующие требования» заменить словами «отвечающая соответствующим требованиям»;

в подпункте 70) слова «система нормативно-технических документов» заменить словами «часть государственной системы нормативных документов»;

подпункт 77) после слов «на каждом этапе» дополнить словами «экспертизы проектов строительства отдельных объектов, особого регулирования и градостроительной регламентации, а также»;

2) статью 18 дополнить частью второй следующего содержания:

«Действие части первой настоящей статьи не распространяется

на случаи реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан,

при наличии потенциальной возможности последующей разработки градостроительной документации либо внесения изменений в нее

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

3) подпункт 8) статьи 23 исключить;

4) в статье 24:

в подпункте 49) слова «экспертных комиссий (экспертных групп)» заменить словами «экспертных групп»;

дополнить подпунктом 74-1) следующего содержания:

«74-1) подтверждает возможность разработки градостроительной документации либо внесения изменений в нее местными исполнительными органами, учитывающую предмет инвестиционных проектов

по строительству промышленного (производственного) объекта;»;

5) в подпункте 4) части первой пункта 4 статьи 46 слова «государственных экспертных организаций» заменить словами «государственной экспертной организации»;

6) пункт 2 статьи 61 дополнить частью второй следующего содержания:

«Портал государственной экспертной организации является

цифровой платформой для централизованного доступа к сервисам и автоматизированным услугам государственных цифровых систем сопровождения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.»;

7) в статье 78:

в пункте 4:

часть первую дополнить словами «, за исключением случая реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Требования, указанные в части первой настоящего пункта,

не распространяются на случаи:

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, повлекшие необходимость изменения территориального развития населенного пункта. При этом корректировка (актуализация) проекта детальной планировки принимается на основании решения Правительства



Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

обусловленные необходимостью корректировки действующего проекта детальной планировки в целях строительства отдельно стоящих объектов образования, здравоохранения, культуры и уникальных объектов

за счет бюджетных средств.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Разработка и корректировка проектов детальной планировки межселенных территорий осуществляются в случаях, предусмотренных документами Системы государственного планирования Республики Казахстан, в соответствии с правилами разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки). При этом разработка (корректировка) проектов детальной планировки межселенных территорий допускается только для реализации предусмотренных производственных, рекреационных и инфраструктурных проектов, за исключением реализации жилой застройки.»;

8) пункт 4 статьи 95 дополнить словами «в соответствии

с государственными нормативными документами»;

9) в статье 98:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Действие части первой настоящего пункта не распространяется

на случаи реализации инвестиционного проекта по строительству промышленного (производственного) объекта, реализуемого в соответствии со статьей 284 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан,

при наличии потенциальной возможности последующей разработки градостроительной документации либо внесения изменений в нее

в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.»;

в части первой пункта 4:

в подпункте 8) слова «, сооружений связи, освещения, ограждения и подобных сооружений» исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) строительство сооружений связи, освещения, ограждений и подобных сооружений высотой до девяти метров;»;

10) статью 99 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Организация процессов согласования проектов строительства

и (или) выдача исходных материалов к ним заинтересованными государственными органами и организациями осуществляются на портале для организации разработки и экспертизы проектов по принципу «одного окна», который является обязательным для строительных объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций.»;

11) в статье 105:

пункт 8 после слова «монополии» дополнить словами

«и не являющихся предметом государственных закупок»;

в пункте 11 слова «экспертные комиссии (экспертные группы)», «экспертных комиссий (экспертных групп)» заменить соответственно словами «экспертные группы», «экспертных групп»;

12) в подпункте 1) пункта 2 статьи 111 слова «экспертных комиссий (экспертных групп)» заменить словами «экспертных групп»;

13) подпункт 2) пункта 3 статьи 133 дополнить словами «выше двух этажей»;

14) предложение второе пункта 4 статьи 145 изложить в следующей редакции:

«Приведение самовольной постройки в соответствие государственным нормативным документам осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом.»;

15) в подпункте 12) части второй пункта 1 статьи 146 слова «отечественного производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков» заменить словами «казахстанского происхождения, включенных в реестр казахстанских товаропроизводителей».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях»:

1) в статье 10-2:

подпункт 10-32) изложить в следующей редакции:

«10-32) разрабатывает и утверждает правила постановки на учет

нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов в единую республиканскую электронную базу и электронную базу «Центр обеспечения жилищем» и снятия с учета, а также порядок ведения и инвентаризации электронной базы «Центр обеспечения жилищем»;»;

дополнить подпунктом 10-45) следующего содержания:

«10-45) разрабатывает и утверждает правила предоставления

и распределения жилища из коммунального жилищного фонда гражданам, единственное жилище которых признано аварийным;»;

2) пункт 2 статьи 10-3 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) осуществляют предоставление и распределение жилища

из коммунального жилищного фонда гражданам, единственное жилище которых признано аварийным;»;

3) часть первую пункта 9 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«9. Граждане Республики Казахстан вправе приватизировать

на территории Республики Казахстан только одно жилище из государственного жилищного фонда, если иное не предусмотрено настоящим Законом.»;

4) пункт 3 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положение пункта 1 настоящей статьи распространяется

на граждан Республики Казахстан, кандасов, нуждающихся в жилище

из государственного жилищного фонда.»;

5) пункт 2 статьи 47 дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом в многоквартирных жилых домах с двумястами и более собственниками квартир, нежилых помещений переход от формы управления объектом кондоминиума в виде объединения собственников имущества

к форме непосредственного совместного управления допускается не ранее чем через один год со дня принятия собранием собственников квартир, нежилых помещений решения о выборе объединения собственников имущества

в качестве формы управления объектом кондоминиума.»;

6) подпункт 1) пункта 1 статьи 51-3 изложить в следующей редакции:

«1) по решению не менее двух третей от общего числа собственников квартир, нежилых помещений;»;

7) в статье 67:

часть первую пункта 2 после слов «данных учреждений» дополнить словами «в порядке очередности»;

пункт 3 после слов «данных предприятий» дополнить словами

«в порядке очередности»;

8) в статье 69:

в пункте 1:

подпункт 1) после слова «жилища» дополнить словами «или доли

в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов»;

подпункт 2):

после слова «жилища» дополнить словами «или доли в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов»;

после слова «пункте» дополнить словами «в течение последних пяти лет»;

подпункт 3):

после слова «жилища» дополнить словами «или доли в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов»;

после слова «территории Республики Казахстан» дополнить словами «в течение последних пяти лет»;

подпункт 4) после слова «Казахстан» дополнить словами

«об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования об отсутствии жилища или доли в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов на праве собственности в данном населенном пункте и на территории Республики Казахстан в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище

в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» распространяются

на членов семей граждан Республики Казахстан, кандасов, нуждающихся

в жилище из государственного жилищного фонда.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Граждане Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, ставятся на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» в соответствии с правилами постановки

на учет нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов

в единую республиканскую электронную базу и электронную базу «Центр обеспечения жилищем» и снятия с учета, а также порядком ведения и инвентаризации электронной базы «Центр обеспечения жилищем».

Предоставление и распределение жилища из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляют местные исполнительные органы на основании решения комиссии, созданной в порядке, определенном уполномоченным органом.

Положения статьи 74 настоящего Закона не распространяются

при постановке на учет, предоставлении и распределении жилища

из коммунального жилищного фонда гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Граждане Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, при получении жилища из коммунального жилищного фонда передают имеющееся на праве собственности аварийное жилище

в коммунальную собственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.»;

9) статью 70 изложить в следующей редакции:

«Статья 70. Право граждан Республики Казахстан на жилище

из государственного жилищного фонда или жилище,

арендованное местным исполнительным

органом в частном жилищном фонде

Гражданин Республики Казахстан (вместе с супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми) вправе иметь на территории Республики Казахстан только одно жилище из государственного жилищного фонда

или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, кроме случаев, когда супруг (супруга) имели жилище

из государственного жилищного фонда или долю в размере пятидесяти и более пятидесяти процентов в жилище из государственного жилищного фонда

до вступления в брак (супружество) и произвели отчуждение жилища или доли в жилище в течение последних пяти лет.»;

10) в статье 71:

в пункте 1:

в части первой слова «нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» заменить словами «нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов в единую республиканскую электронную базу и электронную базу «Центр обеспечения жилищем» и снятия с учета, а также порядком ведения и инвентаризации электронной базы «Центр обеспечения жилищем»;

часть третью исключить;

часть вторую пункта 3 после слова «жилище» дополнить словами «согласно их первичной даты постановки на учет»;

пункт 5 после слова «кандасов» дополнить словами «и членов их семей»;

пункт 6 после слов «Центр обеспечения жилищем» дополнить словами «, включая членов их семей»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Граждане Республики Казахстан, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе и электронной базе «Центр обеспечения жилищем», сменившие место жительства в связи с образованием или упразднением административно-территориальных единиц, а также изменением их границ, подлежат смене региона постановки на учет в электронной базе «Центр обеспечения жилищем» в соответствии с фактическим местом проживания на той же территории с сохранением первоначальной даты постановки на учет.»;

11) в статье 72:

подпункт 1) после слова «жилища» дополнить словами «или доли

в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов»;

подпункт 2):

после слова «жилища» дополнить словами «или доли в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов»;

после слова «пункте» дополнить словами «в течение последних пяти лет»;

подпункт 3):

после слова «жилища» дополнить словами «или доли в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов»;

после слова «Казахстан» дополнить словами «в течение последних пяти лет»;

подпункт 7) после слова «Казахстан» дополнить словами

«об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;

подпункт 8):

после слова «они» дополнить словами «и члены их семей»;

дополнить словами «, или имеют обязательства по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В постановке на учет нуждающихся в жилище в электронную базу «Центр обеспечения жилищем» отказывается в случае наличия у членов семей граждан Республики Казахстан, кандасов жилища или доли в единственном жилище пятьдесят и более пятидесяти процентов на праве собственности на территории Республики Казахстан и в данном населенном пункте в течение последних пяти лет.»;

12) пункт 1 статьи 73 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения подпунктов 4) и 5) части первой настоящего пункта распространяются на членов семей – граждан Республики Казахстан, кандасов, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда.»;

13) статью 74 изложить в следующей редакции:

«Статья 74. Реализация мер государственной поддержки,

направленных на улучшение жилищных условий

1. Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, реализуются гражданам Республики Казахстан, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем»,

в зависимости от уровня доходов и даты постановки на учет нуждающихся

в жилище.

2. При распределении жилищ из государственного жилищного фонда не менее двадцати процентов жилища от общего объема жилищ в рамках мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (родителя).

В случае, если количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), меньше объема жилищ, подлежащего распределению им, или они не соответствуют требованиям правил реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, оставшийся объем жилищ предоставляется лицам, указанным

в пункте 3 настоящей статьи.

3. Не менее пятидесяти процентов от общего объема жилищ в рамках мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, многодетным семьям, семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью, лицам с инвалидностью первой и второй групп, вдовам (вдовцам), а также гражданам Республики Казахстан, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище по иным категориям, имеющим члена (членов) семьи лиц с инвалидностью первой или второй группы и (или) члена (членов) семьи, воспитывающих детей с инвалидностью.

В случае, если количество граждан, предусмотренных частью первой настоящего пункта, меньше объема жилищ, подлежащего предоставлению им, или они не соответствуют требованиям правил реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, оставшийся объем жилищ предоставляется лицам, указанным

в пункте 4 настоящей статьи.

4. Оставшийся объем жилищ от общего объема жилищ в рамках мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, предоставляется гражданам Республики Казахстан, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», не относящимся к лицам, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

5. При предоставлении мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, учитываются доходы граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», и членов их семей от трудовой и предпринимательской деятельности, полученные в Республике Казахстан.

6. Меры государственной поддержки, направленные на улучшение жилищных условий, предусмотренные подпунктами 1) и 3) пункта 1

статьи 10-8 настоящего Закона, в том числе в сельских населенных пунктах, предоставляются в соответствии с правилами реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.

7. Граждане Республики Казахстан, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе «Центр обеспечения жилищем», относящиеся к категории, определенной подпунктом 10) статьи 68 настоящего Закона, обеспечиваются жилищами

по решению комиссии местного исполнительного органа по месту жительства не позднее одного года.

8. Решение о предоставлении мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, принимается жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, в соответствии с правилами реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.»;

14) дополнить статьей 74-1 следующего содержания:

«Статья 74-1. Субсидирование части арендной платы за жилище,

арендованное в частном жилищном фонде

Мера государственной поддержки, направленная на улучшение жилищных условий, предусмотренная подпунктом 2) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, оказывается гражданам Республики Казахстан

в соответствии с правилами субсидирования части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде.»;

15) в статье 75:

пункт 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено

пунктом 1-1 настоящей статьи»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. При реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 10-8 настоящего Закона, нормы предоставления жилища определяются правилами реализаций мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий.»;

пункт 5-1 после слова «Казахстан» дополнить словами

«об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;

16) пункт 3 статьи 76:

после слова «предоставляется» дополнить словами «с их согласия и»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения части первой настоящего пункта распространяются

на членов семей – граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище.»;

17) дополнить статьями 119-3 и 119-4 следующего содержания:

«Статья 119-3. Особенности приватизации жилища

из государственного жилищного фонда

гражданами Республики Казахстан,

ранее приватизировавшими жилища

Не являются основаниями для отказа в приватизации жилища

из государственного жилищного фонда, если жилище ранее было приватизировано через купонный механизм или иным способом до 4 декабря 2024 года.

Статья 119-4. Особенности признания граждан Республики Казахстан,

кандасов нуждающимися в жилище

Требование об отсутствие доли в единственном жилище пятьдесят или более пятидесяти процентов на праве собственности в данном населенном пункте или на территории Республики Казахстан не распространяется

на граждан Республики Казахстан, кандасов, состоящих на учете нуждающихся в жилище до введения в действие настоящего Закона.».

9. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года «Об особом статусе города Алматы»:

1) статью 3 дополнить подпунктом 8-3) следующего содержания:

«8-3) утверждать нормативы регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города Алматы;»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 9-46) следующего содержания:

«9-46) разрабатывает нормативы регистрации по месту жительства и месту временного пребывания (проживания) на территории города Алматы;».

10. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

подпункты 2), 3-2), 6-1), 6-2) и 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«2) аппарат акима – государственное учреждение, обеспечивающее деятельность акима и местного исполнительного органа (в случае его создания), а также выполняющее иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;»;

«3-2) профилактика чрезвычайных ситуаций социального характера – комплекс правовых, экономических, социальных, организационных, информационно-разъяснительных и иных мер, осуществляемых центральными государственными и местными исполнительными органами

в пределах их компетенции, направленных на выявление, анализ и устранение причин и условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций социального характера;»;

«6-1) собрание местного сообщества – орган местного самоуправления, делегированный сходом местного сообщества для решения вопросов местного значения в пределах и порядке, определенных настоящим Законом;

6-2) сход местного сообщества – непосредственное участие жителей (членов местного сообщества) населенного пункта в решении вопросов местного значения в порядке, определенном настоящим Законом;

7) вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения соответствующей административно-территориальной единицы, решение которых осуществляется акимом и (или) органами местного самоуправления;»;

в пункте 1 статьи 6:

подпункты 1) и 12-3) изложить в следующей редакции:

«1) утверждение планов, экономических и социальных программ развития соответствующей территории, местного бюджета и отчетов об их исполнении;»;

«12-3) утверждение положения о награждении Почетной грамотой области (города, района), разработанного и представленного акиматом столицы, области, города республиканского значения;»;

дополнить подпунктами 14-2), 14-3), 14-4), 14-5) и 16) следующего содержания:

«14-2) утверждение правил санитарной очистки населенных пунктов;

14-3) определение иных мер поощрений, а также размера денежного вознаграждения граждан Республики Казахстан, участвующих в обеспечении общественного порядка;

14-4) изучение, анализ и учет мнения населения по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и профилактики правонарушений;

14-5) рассмотрение итогов реализации плана действий по решению проблемных вопросов, поднятых в ходе встречи акима с населением;»;

«16) реализация государственной политики в области управления коммунальными отходами в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 2-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Маслихаты столицы, областей, городов республиканского значения вправе налагать дисциплинарные взыскания на председателя и членов ревизионной комиссии столицы, области, города республиканского значения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе.»;

3) в пункте 3 статьи 10 слово «пять» заменить словом «семь»;

4) в статье 19:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Одно и то же лицо не может быть избрано председателем маслихата столицы, одной и той же области, города республиканского значения, района (города областного значения) более двух раз подряд.»;

подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4) назначает на должность и освобождает от должности руководителя аппарата маслихата;»;

5) в статье 21:

в пункте 1:

подпункт 4) исключить;

дополнить подпунктами 17-1) и 17-2) следующего содержания:

«17-1) участвовать в работе местных бюджетных комиссий;

17-2) инициировать уточнение бюджета по мере необходимости;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) проводить встречи и собрания с избирателями своего округа,

а также с органами местного самоуправления и организациями не реже двух раз в год с обязательным предварительным информированием населения

о времени и месте их проведения через средства массовой информации и (или) интернет-ресурсы не менее чем за пять календарных дней до даты проведения встреч и собраний.»;

пункт 4:

дополнить подпунктами 3) и 4) следующего содержания:

«3) лишение слова в течение одной сессии маслихата;

4) лишение права участия в сессии маслихата.»;

дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«При этом на депутата маслихата, работающего на постоянной основе, дополнительно может налагаться взыскание в виде лишения однодневной заработной платы.

Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам маслихата взысканий, указанных в части первой настоящего пункта, а также мониторинг явки депутатов маслихата на заседания сессии маслихата и его органов осуществляются аппаратом маслихата.

Вопрос о применении к депутатам маслихата взысканий, указанных

в части первой настоящего пункта, может быть инициирован председателем маслихата либо председателем постоянной комиссии маслихата.»;

6) в статье 21-1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Депутат маслихата вправе по вопросам, отнесенным к компетенции маслихата, а также по обращениям граждан, имеющим общественное значение, обратиться с официальным письменным запросом к акиму, председателю и члену соответствующей территориальной избирательной комиссии, прокурору и должностным лицам территориальных подразделений центральных государственных органов, исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, а также в филиалы

и представительства субъектов квазигосударственного сектора, осуществляющих деятельность на территории соответствующей административно-территориальной единицы.»;

в части второй слова «одного месяца» заменить словами «пятнадцати календарных дней»;

7) статью 22 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае командирования депутата маслихата областей, районов для выполнения поручений председателя маслихата, а также в пределах своей компетенции и исполнения своей функции в пределах административно-территориальных границ ему оплачиваются командировочные расходы

по нормам, установленным законодательством Республики Казахстан.»;

8) пункт 2 статьи 23 дополнить частью второй следующего содержания:

«Депутату маслихата, работающему на постоянной основе, в случае роспуска маслихата Президентом Республики Казахстан и до момента

его трудоустройства или достижения пенсионного возраста ежемесячно выплачивается пособие в размере его среднемесячной заработной платы,

но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий, в порядке, определенном типовым регламентом маслихата.»;

9) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Компетенция руководителя аппарата маслихата

Руководитель аппарата маслихата:

1) руководит деятельностью аппарата маслихата;

2) организует, координирует и контролирует деятельность аппарата маслихата в пределах своей компетенции;

3) назначает на государственные должности и освобождает

от государственных должностей административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата маслихата;

4) осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий аппарата маслихата;

5) осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;

6) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, установления надбавок государственным служащим аппарата маслихата;

7) решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата маслихата;

8) обеспечивает исполнение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;

9) организует сессии маслихата, заседания постоянных и временных комиссий маслихата;

10) готовит проекты решений маслихата, приказы по командированию депутатов маслихата и возложению обязанностей в случае отсутствия председателя маслихата или председателя постоянной комиссии маслихата;

11) организует мероприятия по повышению квалификации депутатов;

12) осуществляет иные полномочия, возложенные на руководителя аппарата.»;

10) в статье 27:

в пункте 1:

подпункт 15-2) изложить в следующей редакции:

«15-2) обеспечивает качество предоставления образования

в государственных организациях технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним

(за исключением организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);»;

дополнить подпунктами 54), 55) и 56) следующего содержания:

«54) осуществляет мероприятия по созданию организационных условий для образования и деятельности органов местного самоуправления;

55) создает условия для реализации гражданами Республики Казахстан права на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления;

56) разъясняет членам местных сообществ их права и обязанности

по участию в осуществлении местного самоуправления в соответствии

с настоящим Законом.»;

пункт 1-9 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) осуществляет предоставление и распределение жилища

из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным, в соответствии

с порядком, определяемым центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;»;

11) пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктами 12-10), 14-5), 42-1), 42-2), 42-3), 44) и 45) следующего содержания:

«12-10) осуществляет предоставление и распределение жилища

из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным, в соответствии

с порядком, определяемым центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;»;

«14-5) обеспечивает качество предоставления образования в дошкольных организациях, организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа,

и организациях дополнительного образования для детей, за исключением организаций дополнительного образования для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, и организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;»;

«42-1) осуществляет мероприятия по созданию организационных условий для образования и деятельности органов местного самоуправления;

42-2) создает условия для реализации гражданами Республики Казахстан права на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления;

42-3) разъясняет членам местных сообществ их права и обязанности

по участию в осуществлении местного самоуправления в соответствии

с настоящим Законом;»;

«44) осуществляет социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (родителя);

45) осуществляет социальное обеспечение престарелых и лиц

с инвалидностью, включая детей с инвалидностью.»;

12) в пункте 1 статьи 33:

в абзаце третьем подпункта 4) слова «, за исключением первых руководителей органов управления образованием районов (городов областного значения)» исключить;

дополнить подпунктами 14-2) и 14-3) следующего содержания:

«14-2) согласовывает эскизный проект строительства объектов

на землях государственного лесного фонда, находящихся на территории района (города областного значения), в котором лесные ресурсы предоставлены в долгосрочное лесопользование для оздоровительных, рекреационных, историко-культурных, туристских и спортивных целей,

нужд охотничьего хозяйства, побочного лесного пользования;

14-3) обеспечивает качество предоставления образования

в дошкольных организациях, организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и общего среднего образования, предоставляемого через организации интернатного типа, и организациях дополнительного образования

для детей, за исключением организаций дополнительного образования

для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним и организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;»;

13) в статье 35:

подпункт 21) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«21) организует погребение безродных и работы по содержанию кладбищ и иных мест захоронения;»;

пункт 1-3 дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

«16) представляют ежегодный отчет о ходе реализации своей предвыборной программы сходу местного сообщества.»;

дополнить пунктами 1-5 и 4 следующего содержания:

«1-5. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа проводит встречи с населением в порядке и сроки, которые определяются Президентом Республики Казахстан, и:

1) распускает собрания местного сообщества по инициативе не менее двух третей участников схода местного сообщества;

2) инициирует сходы местного сообщества.»;

«4. Аким города районного значения, села, поселка, сельского округа реализует свою предвыборную программу.»;

14) в статье 38-1:

в подпункте 4) пункта 10 слова «программу развития местного сообщества» заменить словами «план развития города районного значения, села, поселка, сельского округа»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Методика разработки и утверждения плана развития города районного значения, села, поселка, сельского округа утверждается уполномоченным органом по вопросам развития местного самоуправления.»;

15) в статье 39-3:

пункт 2 дополнить подпунктом 4-2) следующего содержания:

«4-2) заслушивание и обсуждение ежегодных отчетов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа о ходе реализации их предвыборных программ;»;

в подпункте 1) пункта 3 слова «программ развития местного сообщества» заменить словами «планов развития городов районного значения, сел, поселков, сельских округов»;

дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:

«3-2. Решение об организации и роспуске собрания местного сообщества принимается сходом местного сообщества в соответствии

с настоящим Законом.»;

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Инициаторы схода местного сообщества обязаны уведомить

о проведении схода местного сообщества акима соответствующего района (города областного значения) за десять дней до даты предполагаемого схода.»;

дополнить пунктами 5-1 и 9-1 следующего содержания:

«5-1. Порядок проведения сходов местного сообщества определяется регламентом проведения сходов местного сообщества.

Регламент проведения сходов местного сообщества разрабатывается и утверждается уполномоченным органом по вопросам развития местного самоуправления.»;

«9-1. Допускается проведение схода местного сообщества или собрания местного сообщества с использованием цифровых объектов, обеспечивающих участие участников схода местного сообщества или членов собрания местного сообщества в обсуждении и принятии решений.».

11. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»:

дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Аффилированные лица Банка Развития

Национальный управляющий холдинг, юридические лица,

сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу, по перечню, утверждаемому центральным уполномоченным органом по государственному планированию, а также должностные лица национального управляющего холдинга

и указанных юридических лиц не являются аффилированными лицами Банка Развития.».

12. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте»:

в статье 5-2:

в пункте 1 слова «, а также акций Национального оператора инфраструктуры» исключить;

в пункте 2 слова «девяноста процентов плюс одна голосующая акция» заменить словами «семидесяти пяти процентов акций».

13. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:

1) в пункте 1 статьи 19-6:

подпункт 4) после слов «путевыми листами» дополнить словами

«на внутриреспубликанских перевозках»;

подпункт 6) после слов «путевые листы» дополнить словами

«при осуществлении внутриреспубликанских перевозок»;

2) подпункт 1) пункта 4 статьи 32 после слова «листе» дополнить словами «на внутриреспубликанских перевозках»;

3) пункт 3 статьи 46 после слова «листе» дополнить словами

«на внутриреспубликанских перевозках».

14. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике»:

статью 5-2 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения за счет резерва осуществляют субсидирование убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, находящихся

в коммунальной собственности, в отношении которых была применена процедура реабилитации, осуществляющих одновременно деятельность

по производству электрической и тепловой энергии и имеющих на балансе более двадцати тепловых источников.».

15. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

пункт 8 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«8. Специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, архивного дела, культуры, спорта, в сфере цифровых технологий, агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим или вернувшимся с обучения для работы и проживания в сельские населенные пункты, по решению местных представительных органов (маслихатов) предоставляются подъемное пособие и социальная поддержка для приобретения или строительства жилища.

Срок предоставления мер социальной поддержки специалисту, прибывшему для работы в сельский населенный пункт, устанавливается продолжительностью до трех лет с момента его прибытия (регистрации).

По завершении трехлетнего срока право на получение социальной поддержки утрачивается.».

16. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) пункты 2 и 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2. Местный исполнительный орган области:

1) реализует государственную политику в области образования;

2) обеспечивает качество предоставления технического

и профессионального, послесреднего образования;

3) обеспечивает обучение лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, создание им специальных условий для получения образования в организациях образования с учетом принципов универсального дизайна

и (или) разумного приспособления;

4) обеспечивает обучение одаренных детей, а также детей, проходящих углубленную допризывную подготовку, в специализированных организациях образования;

5) организует заказ и обеспечение организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, бланками документов государственного образца об образовании и осуществляет контроль

за их использованием;

6) создает, реорганизует и ликвидирует в установленном законодательством Республики Казахстан порядке государственные организации образования, реализующие образовательные программы дополнительного образования для детей, а также по согласованию

с уполномоченным органом в области образования государственные организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, детско-юношеские спортивные школы;

7) обеспечивает каждые пять лет обследование состояния

на аварийность государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования (за исключением организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), находящихся в эксплуатации более тридцати лет, а также обследование на сейсмоустойчивость государственных организаций, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, расположенных в сейсмоопасных регионах;

8) утверждает государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение, размер родительской платы;

9) утверждает государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием;

10) размещает государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом предложений региональных палат предпринимателей и заинтересованных организаций;

11) утверждает государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием;

12) утверждает государственный образовательный заказ

на дополнительное образование детей в организациях дополнительного образования для детей, не предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, в пределах объемов бюджетных средств, утвержденных в местных бюджетах на соответствующий финансовый год;

13) утверждает и размещает государственный образовательный

заказ на специальную психолого-педагогическую поддержку детей

с ограниченными возможностями в пределах объемов бюджетных средств, утвержденных в местных бюджетах на соответствующий финансовый год;

14) осуществляет материально-техническое обеспечение государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования,

а также специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы (за исключением организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);

15) обеспечивает строительство, реконструкцию государственного объекта организаций образования за счет бюджетных средств

и внебюджетных фондов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) направляет средства на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования областного и районного (города областного значения) масштабов из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь,

в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,

и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей (родителя), проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи

в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся

и воспитанников, определяемым коллегиальным органом управления организации образования, в размере не менее двух процентов от бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ

и размещение государственного образовательного заказа на среднее образование;

17) ежегодно до 1 августа обеспечивает приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов на бумажных и электронных носителях для государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, а также специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы на основе государственного заказа;

18) обеспечивает организацию и проведение олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам областного масштаба, конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства областного масштаба, соревнований по начальной военной подготовке областного масштаба;

19) обеспечивает участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в олимпиадах по общеобразовательным предметам, конкурсах научных проектов республиканского уровня по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования;

20) обеспечивает участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в конкурсах исполнителей, спортивных соревнованиях республиканского уровня, а также конкурсах профессионального мастерства республиканского и (или) международного уровней по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования;

21) организует в установленном законодательством Республики Казахстан порядке медицинское обслуживание обучающихся

и воспитанников организаций образования;

22) обеспечивает качество предоставления дополнительного образования для детей, осуществляемого на областном уровне;

23) обеспечивает качество переподготовки кадров и повышения квалификации педагогов государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, образовательные программы технического

и профессионального, послесреднего, дополнительного образования;

24) обеспечивает обследование психического здоровья детей и подростков, оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи;

25) обеспечивает реабилитацию и социальную адаптацию детей

и подростков с проблемами в развитии;

26) осуществляет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя);

27) организует бесплатное и льготное питание отдельных категорий обучающихся и воспитанников в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

28) содействует трудоустройству лиц, окончивших на основе государственного образовательного заказа организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

29) ежегодно до 15 апреля представляет в уполномоченные органы

в области образования и здравоохранения заявки о потребности в кадрах

в сельской местности с последующим трудоустройством согласно представленным заявкам;

30) назначает на должность и освобождает от должности первого руководителя областного органа управления образованием;

31) осуществляет образовательный мониторинг;

32) ежегодно в установленные сроки обеспечивает сбор данных статистических наблюдений в цифровых объектах уполномоченного органа

в области образования;

33) обеспечивает функционирование центров адаптации несовершеннолетних и центров поддержки детей, нуждающихся

в специальных социальных услугах;

34) обеспечивает условия лицам, содержащимся в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся

в специальных социальных услугах;

35) оказывает содействие попечительским советам;

36) осуществляет качественное кадровое обеспечение государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

37) выдает разрешение на обучение в форме экстерната в организациях образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта;

38) обеспечивает материально-техническую базу областных методических кабинетов (центров);

39) обеспечивает качество подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена по дуальному обучению;

40) выплачивает победителям конкурса – государственным организациям технического и профессионального, послесреднего образования грант «Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования»;

41) обеспечивает методическое руководство психологической службой в организациях образования, в том числе расположенных в районах (городах областного значения);

42) проводит ротацию первых руководителей государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с правилами проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования;

43) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.»;

«4. Местный исполнительный орган района (города областного значения):

1) организует учет детей дошкольного и школьного возраста,

их обучение до получения ими среднего образования;

2) обеспечивает качество предоставления начального, основного среднего и общего среднего образования, включая вечернюю (сменную) форму обучения, и среднего образования, предоставляемого через организации образования интернатного типа образования (за исключением организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);

3) создает, реорганизует и ликвидирует в установленном законодательством Республики Казахстан порядке государственные организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования и образовательные программы дополнительного образования для детей, за исключением образовательно-оздоровительных программ несовершеннолетним, а также детско-юношеские спортивные школы;

4) утверждает государственный образовательный заказ на услуги дополнительного образования для детей, за исключением образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним, в пределах объемов бюджетных средств, утвержденных в местных бюджетах на соответствующий финансовый год;

5) организует участие обучающихся в едином национальном тестировании;

6) ежегодно до 1 августа организует приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов государственным организациям образования, реализующим общеобразовательные учебные программы предшкольной подготовки, организациям среднего образования

в объеме, прогнозируемом органами образования на учебный год;

7) обеспечивает качество предоставления услуг по дополнительному образованию для детей, за исключением образовательно-оздоровительных услуг несовершеннолетним;

8) осуществляет материально-техническое обеспечение государственных организаций среднего образования (за исключением организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы) и организаций дошкольного воспитания и обучения;

9) обеспечивает финансирование и проведение капитального и текущего ремонта государственных организаций образования;

10) обеспечивает каждые пять лет обследование состояния

на аварийность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, дополнительного образования для детей, за исключением организаций дополнительного образования для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним и организаций образования

в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, находящихся в эксплуатации более тридцати лет, а также на сейсмоустойчивость государственных дошкольных организаций, организаций дополнительного образования для детей, за исключением организаций дополнительного образования для детей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги несовершеннолетним, расположенных в сейсмоопасных регионах;

11) обеспечивает организацию и проведение школьных олимпиад, конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам, соревнований по начальной военной подготовке, спортивных соревнований, конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства;

12) обеспечивает качество переподготовки кадров и повышения квалификации работников государственных организаций образования дошкольного, среднего и дополнительного образования, финансируемых

за счет бюджетных средств;

13) организует в установленном законодательством Республики Казахстан порядке медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников организаций образования;

14) оказывает организациям дошкольного воспитания и обучения необходимую методическую и консультативную помощь;

15) назначает на должность и освобождает от должности первого руководителя отдела образования;

16) организует заказ и обеспечение организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы основного среднего, общего среднего образования бланками документов государственного образца об образовании и осуществляет контроль за их использованием;

17) осуществляет образовательный мониторинг;

18) оказывает содействие попечительским советам;

19) обеспечивает качество кадрового обеспечения государственных организаций образования;

20) выдает разрешение на обучение в форме экстерната

в организациях основного среднего, общего среднего образования;

21) обеспечивает материально-техническую базу методических кабинетов;

22) проводит ротацию первых руководителей государственных организаций образования в соответствии с правилами проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования;

23) осуществляет обязательное трудоустройство и обеспечение жилищем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя);

24) содействует трудоустройству лиц, окончивших обучение

в организациях образования;

25) содействует обеспечению жилищно-бытовых условий молодых специалистов, прибывших на работу в организации образования, находящиеся в сельской местности;

26) вносит предложения в маслихат о льготном проезде обучающихся на общественном транспорте (кроме такси);

27) осуществляет в установленном законодательством Республики Казахстан порядке государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя);

28) выплачивает победителям конкурса – государственным организациям среднего образования грант «Лучшая организация среднего образования»;

29) организует бесплатный подвоз обучающихся до ближайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в соответствующем поселке, селе, сельском округе;

30) осуществляет в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законами Республики Казахстан.»;

2) статью 6-1 исключить.

17. В Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения»:

1) в подпункте 15) статьи 9:

слова «в столице» заменить словами «в городах Астане, Алматы»;

слова «территории столицы» заменить словами «территории городов Астаны, Алматы»;

слова «местным представительным органом столицы» заменить словами «местными представительными органами городов Астаны, Алматы»;

дополнить словами «и Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы»;

2) в подпункте 1) пункта 2 статьи 51:

в части второй:

слова «территории столицы» заменить словами «территории городов Астаны, Алматы»;

слова «местным представительным органом столицы» заменить словами «местными представительными органами городов Астаны, Алматы»;

дополнить словами «и Законом Республики Казахстан «Об особом статусе города Алматы»;

в части третьей:

слово «столицы» заменить словами «городов Астаны, Алматы»;

слова «столице» заменить словами «городах Астане, Алматы».

18. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»:

статью 9 дополнить подпунктом 9-7) следующего содержания:

«9-7) осуществления жилищным строительным сберегательным банком, обладающим статусом национального института развития, функций, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 10-7 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»;».

19. В Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите»:

в подпункте 62-1) статьи 1 слова «на поверхности в пределах горного отвода» заменить словами «в надшахтных зданиях и сооружениях, сообщающихся с подземными горными выработками».

20. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении»:

абзац четвертый подпункта 1) пункта 3 статьи 54 после слова «лист» дополнить словами «на внутриреспубликанских перевозках».

21. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»:

подпункт 3-1) пункта 2 статьи 20 исключить.

22. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах»:

в статье 17-1:

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. При разработке проекта закона органами-разработчиками

в обязательном порядке разрабатывается проект программы информационного сопровождения и разъяснения.

Программа информационного сопровождения и разъяснения может предусматривать проведение органом-разработчиком публичных и региональных слушаний с населением с привлечением местных представительных и исполнительных органов.

При этом слушания по социально значимым проектам законов проводятся в период проведения публичного обсуждения либо до их рассмотрения во втором чтении в Курултае Республики Казахстан.»;

часть четвертую пункта 11 исключить.

23. В Закон Республики Казахстан от 10 февраля 2017 года «О судебно-экспертной деятельности»:

1) по всему тексту слова «Министерства юстиции Республики Казахстан», «Министерством юстиции Республики Казахстан», «Министерство юстиции Республики Казахстан», «Министерству юстиции Республики Казахстан» заменить соответственно словами «уполномоченного органа», «уполномоченным органом», «уполномоченный орган», «уполномоченному органу»;

2) в статье 1:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) частный судебный эксперт – гражданин Республики Казахстан, имеющий стаж работы, соответствующий экспертной специальности не менее трех лет, являющийся членом Палаты судебных экспертов Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по производству судебных экспертиз на основании лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью, выданной уполномоченным органом;»;

подпункт 8) после слова «гражданского» дополнить словами

«, административного»;

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) эксперт органа судебной экспертизы – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в органе судебной экспертизы, осуществляющий судебно-экспертную деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) судебный эксперт – не заинтересованные в деле эксперт органа судебной экспертизы, частный судебный эксперт и иные лица, обладающие специальными научными знаниями и соответствующие иным требованиям, установленным настоящим Законом, которым поручено производство судебной экспертизы;»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере судебно-экспертной деятельности;»;

3) в статье 12:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) получение необходимой информации в рамках рассматриваемого обращения либо при наличии другой информации, свидетельствующей

о недобросовестном исполнении судебным экспертом своих обязанностей

с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан

о государственных секретах;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) разработка и утверждение перечня видов судебных экспертиз

и экспертных специальностей, квалификация по которым присваивается уполномоченным органом;»;

в подпунктах 4) и 8) слова «в органах судебной экспертизы» исключить;

подпункты 14) и 24) исключить;

4) в статье 14:

часть первую пункта 1 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) вынесения в отношении частного судебного эксперта постановления о квалификации деяния подозреваемого по уголовному делу;

7) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать календарных дней срока прохождения повышения квалификации либо отказа от его прохождения.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Действие лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью приостанавливается на срок в случаях:

1) возбуждения производства по делу о лишении лицензии на занятие судебно-экспертной деятельностью – до принятия судом решения;

2) неоднократного (два и более раза в течение одного календарного года) нарушения частным судебным экспертом требований подпунктов 8) и 9) статьи 24 настоящего Закона – на шесть месяцев;

3) нарушения по неуважительной причине более чем на тридцать календарных дней срока прохождения аттестации либо отказа от ее прохождения – до устранения нарушения, но не более трех месяцев;

4) нарушения срока производства экспертиз до пятнадцати календарных дней – на три месяца, до тридцати календарных дней – на шесть месяцев;

5) необоснованного возврата материалов без исполнения – на шесть месяцев.»;

подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3) уклонения лица от прохождения аттестации более трех месяцев.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Соответствующие сведения о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии или ее лишении в течение пяти рабочих дней вносятся в Государственный реестр судебных экспертов Республики Казахстан.»;

5) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«1. Сведения об экспертах органа судебной экспертизы, а также частных судебных экспертах вносятся в Государственный реестр судебных экспертов Республики Казахстан.»;

6) главу 2 дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

«Статья 15-1. Единая цифровая система

судебно-экспертной деятельности

1. Единая цифровая система судебно-экспертной деятельности — это цифровая система, предназначенная для автоматизации судебно-экспертной деятельности.

2. В единую цифровую систему судебно-экспертной деятельности вносятся сведения об организации и производстве судебных экспертиз,

их результатах, а также иные сведения, предусмотренные настоящим Законом.

3. Доступ к единой цифровой системе судебно-экспертной деятельности предоставляется судебным экспертам и другим лицам,

в том числе лицам, осуществляющим сопровождение и системно-техническое обслуживание.

Судебные эксперты и другие лица, в том числе лица, осуществляющие сопровождение и системно-техническое обслуживание единой цифровой системы судебно-экспертной деятельности, обязаны не раскрывать

и не распространять сведения, содержащиеся в данной цифровой системе.

Разглашение сведений, содержащихся в единой цифровой системе судебно-экспертной деятельности, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

4. Защита сведений, содержащихся в единой цифровой системе судебно-экспертной деятельности, осуществляется в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

5. Правила пользования единой цифровой системой судебно-экспертной деятельности определяются уполномоченным органом.

6. Единая цифровая система судебно-экспертной деятельности может применяться для сбора и анализа информации Палатой судебных экспертов Республики Казахстан, органом судебных экспертиз и уполномоченным органом.»;

7) в статье 19:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Производство судебной экспертизы может быть поручено:

1) экспертам органа судебной экспертизы;

2) частным судебным экспертам;

3) иным лицам в разовом порядке в случаях, предусмотренных

пунктом 3 настоящей статьи.»;

в подпункте 2) пункта 3 слова «сотрудниками органов судебной экспертизы, а также лицам, занимающимся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии» заменить словами «экспертами органа судебной экспертизы, а также частными судебными экспертами»;

8) дополнить статьей 20-1 следующего содержания:

«Статья 20-1. Квалификационная подготовка

судебного эксперта

1. Лицо, изъявившее желание получить квалификацию судебного эксперта, за исключением лиц, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 19 настоящего Закона, подлежит обязательной квалификационной подготовке судебных экспертов.

2. Квалификационная подготовка судебных экспертов проводится действующими судебными экспертами, имеющими стаж работы не менее пяти лет по экспертной специальности.

3. Организация прохождения квалификационной подготовки судебных экспертов осуществляется органом судебной экспертизы в соответствии

с положением о порядке прохождения квалификационной подготовки судебных экспертов, разработанным и утвержденным органом судебной экспертизы c участием Палаты судебных экспертов Республики Казахстан

по согласованию с уполномоченным органом.»;

9) в пункте 1 статьи 22 слова «Судебные эксперты, являющиеся сотрудниками органов судебной экспертизы, а также лица, занимающиеся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии,» заменить словами «Эксперты органа судебной экспертизы и частные судебные эксперты»;

10) статью 24 дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) отражать в единой цифровой системе судебно-экспертной деятельности все этапы проведения судебной экспертизы, включая ходатайства и иные документы;

9) по запросу уполномоченного органа предоставлять сведения и документы, а также иную необходимую информацию в установленный запросом разумный срок с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.»;

11) в статье 25:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Членами Палаты являются лица, получившие лицензию на занятие судебно-экспертной деятельностью.»;

в пункте 5 слова «занимающемуся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии» заменить словами «получившему лицензию

на занятие судебно-экспертной деятельностью»;

12) пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«7. Председатель Палаты избирается тайным голосованием

на должность сроком на два года. Одно и то же лицо не может быть избрано председателем Палаты более двух раз подряд.

Выборы председателя Палаты осуществляются на альтернативной основе.»;

13) в статье 28:

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) осуществляет контроль за деятельностью руководителей территориальных палат;»;

в пункте 3 слова «лицом, занимающимся судебно-экспертной деятельностью на основании лицензии,» заменить словами «частным судебным экспертом»;

14) дополнить статьями 28-1 и 28-2 следующего содержания:

«Статья 28-1. Дисциплинарная комиссия частных

судебных экспертов

1. Привлечение частных судебных экспертов к дисциплинарной ответственности осуществляется дисциплинарной комиссией частных судебных экспертов.

Дисциплинарная комиссия частных судебных экспертов является независимым органом Палаты. Решения дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов носят обязательный характер.

В состав дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов включаются пять частных судебных экспертов по представлению правления Палаты со стажем судебно-экспертной практики не менее пяти лет.

Положение о дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности утверждаются правлением Палаты по согласованию с уполномоченным органом.

Срок полномочий дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов составляет два года. Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов более одного срока.

2. При рассмотрении дисциплинарного производства дисциплинарная комиссия частных судебных экспертов обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших обращения и жалобы, а также частных судебных экспертов, в отношении которых рассматривается обращение или жалоба.

Неявка указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства.

Дисциплинарное производство рассматривается дисциплинарной комиссией частных судебных экспертов в срок не более двух месяцев со дня выявления нарушения. Дисциплинарное производство может быть приостановлено в случаях временной нетрудоспособности частного судебного эксперта. Срок приостановления не включается в общий срок рассмотрения или привлечения к дисциплинарной ответственности.

3. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является наличие достаточных оснований, указывающих на нарушение частным судебным экспертом требований законодательства Республики Казахстан о судебно-экспертной деятельности, Кодекса этики судебного эксперта, устава Палаты, решений органов управления Палаты и иных законов Республики Казахстан.

4. Дисциплинарная комиссия частных судебных экспертов вправе применить к частному судебному эксперту следующие меры дисциплинарного взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) направление на внеочередную аттестацию.

5. За совершение частным судебным экспертом дисциплинарного проступка может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.

Дисциплинарное взыскание может быть наложено в срок не более одного года со дня его совершения.

6. Меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, принимаются большинством голосов членов дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов и вступают в силу

со дня их принятия.

7. Заседание дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия дисциплинарной комиссией частных судебных экспертов решения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении частного судебного эксперта копия решения направляется частному судебному эксперту.

9. Решение дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов может быть оспорено в дисциплинарную комиссию Палаты в течение трех месяцев со дня оглашения данного решения.

Статья 28-2. Дисциплинарная комиссия Палаты

1. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов управления Палаты осуществляется дисциплинарной комиссией Палаты.

Дисциплинарная комиссия Палаты также рассматривает обращения и жалобы на решения дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов, обобщает дисциплинарную практику.

Дисциплинарная комиссия Палаты является независимым органом Палаты. Решения дисциплинарной комиссии Палаты носят обязательный характер.

В состав дисциплинарной комиссии Палаты включаются три частных судебных эксперта по представлению правления Палаты со стажем судебно-экспертной практики не менее пяти лет, три эксперта органа судебной экспертизы со стажем судебно-экспертной деятельности не менее пяти лет,

а также представитель общественности по представлению уполномоченного органа.

Председателем дисциплинарной комиссии Палаты является частный судебный эксперт.

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии Палаты более одного срока. Положение о дисциплинарной комиссии Палаты и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности утверждаются правлением Палаты по согласованию с уполномоченным органом.

Срок полномочий дисциплинарной комиссии Палаты составляет два года.

2. Привлечение к дисциплинарной ответственности членов органов управления Палаты производится с соблюдением положений статьи 28-1 настоящего Закона.

3. Дисциплинарная комиссия Палаты вправе применить следующие меры дисциплинарного взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) направление на внеочередную аттестацию.

4. Дисциплинарная комиссия Палаты по результатам рассмотрения обращения, жалобы на решение, действия (бездействие) дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов имеет право:

1) оставить обращение, жалобу без удовлетворения, а решение дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов – без изменений;

2) изменить решение дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов;

3) отменить решение дисциплинарной комиссии частных судебных экспертов и принять новое решение;

4) направить дело на новое рассмотрение в дисциплинарную комиссию частных судебных экспертов и обязать дисциплинарную комиссию частных судебных экспертов совершить определенные действия.

Заседание дисциплинарной комиссии Палаты считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

Решение дисциплинарной комиссии Палаты принимается путем открытого голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

Решение дисциплинарной комиссии Палаты может быть обжаловано

в суд.»;

15) в статье 30:

пункт 1 после слова «также» дополнить словами «Конституционным законом Республики Казахстан «О прокуратуре»,»;

пункт 2 дополнить словами «, которые подлежат обязательной регистрации, а сведения о них – внесению в единую цифровую систему судебно-экспертной деятельности»;

16) часть вторую пункта 2 статьи 36 исключить;

17) в пункте 2 статьи 47 слово «сотрудником» заменить словом «экспертом»;

18) в статье 52:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Частный судебный эксперт самостоятельно финансирует свою деятельность.»;

в пункте 2:

слова «Размер и порядок» заменить словом «Порядок»;

слово «определяются» заменить словом «определяется»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Стоимость судебной экспертизы, проводимой органом судебной экспертизы и частными судебными экспертами, определяется в соответствии с правилами определения стоимости производства судебной экспертизы.»;

19) статью 54 изложить в следующей редакции:

«Статья 54. Научно-методическое обеспечение

судебно-экспертной деятельности

Научно-методическое обеспечение судебно-экспертной деятельности возлагается на орган судебной экспертизы уполномоченного органа

при участии Палаты.»;

20) пункт 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«2. Для обеспечения надлежащего профессионального уровня эксперты органа судебной экспертизы и частные судебные эксперты один раз в пять лет должны проходить повышение квалификации по соответствующей экспертной специальности в органах судебной экспертизы, организациях образования и иных организациях.»;

21) статью 59 изложить в следующей редакции:

«Статья 59. Оплата труда и иное обеспечение

экспертов органа судебной экспертизы

Оплата труда, предоставление отпусков экспертам органа судебной экспертизы осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.».

24. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2017 года

«О пастбищах»:

в пункте 3 статьи 14 слово «пятидесяти» заменить словом «тридцати».

25. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года

«О государственных закупках»:

пункт 6 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержания:

«Приобретение жилища за счет бюджетных средств у субъектов предпринимательства осуществляется только способом конкурса.».

26. В Закон Республики Казахстан от 19 мая 2026 года «О государственной службе Республики Казахстан»:

подпункт 1) пункта 5 статьи 28 после слова «судьи,» дополнить словами «судьи Конституционного Суда Республики Казахстан».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,

за исключением:

1) пункта 21 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2026 года;

2) подпункта 14) пункта 6, подпунктов 4) 5) и 6), абзацев третьего – девятого, одиннадцатого, двенадцатого подпункта 8), абзацев четвертого и пятого подпункта 10), абзацев второго – восьмого, десятого – четырнадцатого подпункта 11), подпункта 12), абзацев второго – четвертого подпункта 15), абзацев четвертого и пятого подпункта 17) пункта 8, пункта 9, абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 2), абзацев второго и третьего подпункта 4), абзацев седьмого – шестнадцатого подпункта 5), подпунктов 6), 7) и 8), абзацев четвертого – десятого подпункта 13), абзацев пятого – восьмого подпункта 15) пункта 10, пунктов 17 и 18 статьи 1, которые вводятся

в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

3) подпунктов 1) – 4), абзацев второго – седьмого подпункта 7),

абзацев второго – четырнадцатого подпункта 8) пункта 6, абзацев третьего и четвертого подпункта 10), абзацев третьего, седьмого и восьмого

подпункта 11), абзаца третьего подпункта 12) пункта 10, пункта 16,

подпункта 6), абзаца второго подпункта 10), абзаца третьего подпункта 15) пункта 23 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года;

4) подпункта 10) пункта 7 статьи 1, который вводится в действие

с 1 июля 2027 года.

2. Установить, что пункты 3 и 4, абзацы второй, третий, пятый – восьмой подпункта 2), абзацы второй – тринадцатый подпункта 4), подпункты 5), 7), 9) и 11), абзац четвертый подпункта 13), подпункты 14), 16), 17), 18), 20) и 21)

пункта 23 статьи 1 настоящего Закона вводятся в действие после внесения соответствующих изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

3. Лица, избранные председателями маслихатов до введения в действие настоящего Закона, сохраняют свои полномочия до истечения срока, на который они были избраны.

Текущий срок пребывания в должности председателя маслихата на момент введения в действие настоящего Закона считается первым сроком для цели применения ограничения

по количеству сроков.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 14 июля 2026 года

№ 350-VІIІ ЗРК