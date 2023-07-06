Закончился ремонт на МАЭК

Энергоблок №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» введен в работу, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Фото: maek.kz

"6 июля ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» завершены. В 05.51 ч. энергоблок включен в работу", - говорится на сайте компании.

Круглосуточные работы проведены силами сотрудников МАЭК. Ремонт стартовал 4 июля в 21:50.

По данным компании не были допущены ограничения по электроснабжению бытовым потребителям Мангыстауской области.

Напомним, 03 июля, в 17:31, произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО «МАЭК» из-за резкого увеличения подпитки на котле.