Законопроект «Об искусственном интеллекте» обсудили на заседании Общественной палаты

Мажилис
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В ходе заседания эксперты высказали предложения по улучшению содержания законопроекта, передает Kazpravda.kz

Фото: Мажилис РК

В Общественной палате при Мажилисе обсудили проект закона «Об искусственном интеллекте». Выездное заседание под председательством Айдоса Сарыма прошло на площадке Astana Hub – Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий».

Айдос Сарым сообщил, что законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) инициирован депутатами Мажилиса в реализацию поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, которое Глава государства дал на Международном форуме Digital Bridge 2023.

С основными нормами проекта закона «Об искусственном интеллекте» участников заседания ознакомила депутат Мажилиса, соавтор законодательной инициативы, руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева. По её словам, законопроект направлен на обеспечение развития искусственного интеллекта, базовое регулирование общественных отношений в этой сфере и гарантирование безопасности и прозрачности.

В рамках одной из норм будет создана Национальная платформа искусственного интеллекта. Подробнее о ней рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин. Платформа включает в себя набор данных, инструменты для разработки и обучения моделей искусственного интеллекта.

В ходе заседания эксперты высказали предложения по улучшению содержания законопроекта. Общественный деятель, исполнительный директор общественного благотворительного фонда «HAQ» Тоғжан Қожалы предложила включить в законопроект отдельную статью о применении ИИ в сфере здравоохранения. Управляющий директор по ИИ АО «Национальные информационные технологии» Алексей Самойлов считает целесообразным на уровне подзаконных актов и процедур предусмотреть требования к сертификации и независимому аудиту систем ИИ.

Прозвучали также другие мнения и предложения. Все они будут обобщены в итоговых рекомендациях Общественной палаты и переданы рабочей группе для дальнейшей работы над законопроектом.

#ИИ #Общественная Палата #искусственный интеллект

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