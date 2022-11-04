Запущены рейсы между Алматы и Анкарой

Авиакомпания Pegasus Airlines запустила рейсы между городами Алматы и Анкара (Турция), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Комитет гражданской авиации МИИР ведет работу по дальнейшему увеличению количества рейсов и расширению географии полетов в/из Казахстана.

Ранее по поручению президента страны проведены переговоры с авиационными властями Турции, по итогам которых достигнута договоренность об увеличении количества маршрутов, рейсов (в 2 раза), перевозчиков.

«Как результат этой работы турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 1 ноября этого года запустила новый рейс по маршруту Алматы – Анкара, и казахстанские пассажиры получили возможность путешествовать прямыми рейсам в столицу Турции.

Регулярные рейсы между городами Алматы и Анкара будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по средам и субботам на воздушных судах типа А320 и Б737», – детализировали в МИИР.

Увеличение рейсов и расширение географии полетов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного и туристического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уверены в ведомстве.