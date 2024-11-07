На непрозрачность финансирования казахстанского футбола указал сенатор

Футбол , Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Сенатор Дархан Кыдырали озвучил в своём депутатском запросе проблемы, связанные с привлечением в казахстанский футбол иностранных легионеров, непрозрачностью в финансировании и спорными решениями судей по результатам матчей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, финансирование клубов и высокие зарплаты легионеров остаются скрытыми, что затрудняет контроль над распределением средств.

«Зарплата главного тренера нашей национальной сборной, которая выше, чем получают некоторые главные тренеры топовых европейских клубов – не известна широкой общественности. Зарплата легионеров футбольных клубов, которые финансируются из местного бюджета – также информация закрытая. Во многих странах, есть специальный закон, касающийся футбола. В качестве возможного решения проблем предлагаю подумать и о принятии специального закона о футболе, который позволил бы упорядочить эту сферу и установить единые правила для всех клубов и спортивных организаций», - озвучил сенатор.

Кыдырали также отметил, что недавние матчи, между командами «Атырау-Актобе» и «Атырау-Астана», вызвали общественный резонанс из-за решений судей. Однако, строгих мер в их отношении не наблюдается, что вызывает сомнения в справедливости национального чемпионата.

По его мнению, Федерация футбола должна активнее поддерживать подготовку казахстанских судей и тренеров, поскольку обучение существующих 155 судей не соответствует высоким стандартам. Это подтверждается тем, что Казахстан до сих пор не может представить судей на мировых турнирах, что говорит о необходимости повышения их квалификации.

«Нам необходимо обратить внимание на опыт других стран, таких как Грузия и Узбекистан, которые благодаря системной поддержке детского спорта и развитию инфраструктуры подняли уровень своего футбола. Казахстан, в свою очередь, должен сосредоточиться на создании условий для тренировок, особенно в сельских регионах, где зачастую отсутствуют даже минимальные условия для детских футбольных школ», - сказал сенатор.

 

#Спорт #сенатор #легионеры

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