Заседание рабочей группы по вопросам дорожной безопасности прошло в Астане

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Айман Аманжолова
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Под руководством председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Сабита Нурлыбая проведено очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам дорожной безопасности (МВРГ)

Фото: gov.kz

В работе заседания приняли участие председатель Комитета административной полиции МВД Султанбеков К.А., заместители акимов регионов, руководители ответственных подразделений профильных ведомств министерств, территориальных подразделений местных исполнительных органов, департаментов полиции, областных прокуратур, территориальных департаментов Комитета, АО «НК «КазАвтоЖол», а также IT-компаний.

Открывая заседание, Сабит Нурлыбай напомнил, что вопрос дорожной безопасности находится на особом контроле главы государства и генерального прокурора.

Подчеркнув масштаб проведенной работы МВРГ, отмечено, что в рамках рекомендаций МВРГ отменена самоподготовка к экзамену на получение водительского удостоверения, разработана информационная система «Автошкола». В электронный формат переведена государственная услуга «Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством». Разрабатывается план мероприятий по контролю за безопасной установкой газобаллонного оборудования на транспортные средства.

Министерством транспорта с крупными агрегаторами такси «Яндекс» и «Индрайв» заключен меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будет осуществляться контроль за режимом труда и отдыха, состоянием здоровья водителей такси, а также техническим состоянием автомобиля. Разработана методика определения мест по размещению и передислокации трассовых медико-спасательных пунктов, согласно которым места ДТП и аварийно-опасные участки дорог визуализированы на Карте аварийности, разработанной Комитетом.

В ходе заседания обсужден новый пакет рекомендаций по повышению уровня дорожной безопасности, сформированный с учетом предложений участников МВРГ.

Также о проблемных вопросах в сфере дорожной безопасности, и с предложением о необходимости принятия комплексных мер выступил председатель Комитета административной полиции МВД Султанбеков К.А., который проинформировал о том, что на состояние безопасности дорожного движения, по-прежнему, продолжают влиять негативные факторы – это низкая дисциплина на дорогах, как водителей, так и пешеходов, а также состояние дорожной инфраструктуры.

В целях сокращения числа ДТП и снижения тяжести их последствий им предложен ряд мер по устранению причин ДТП, созданию безопасной дорожной инфраструктуры на республиканских трассах и местных автодорогах.

В частности, организовать совместно с уполномоченными органами работу по обследованию автодорог, изменению организации дорожного движения, проведение оперативной работы по открытию готовых участков на всех дорогах, где ведется реконструкция и ремонт, проработать вопрос применения зарубежного опыта использования инновационной «светящейся» дорожной разметки для минимизации аварийности на трассах в ночное время, а также принятие отдельной программы развития дорог местного значения.

Также в ходе заседания рассмотрен опыт Атырауской области, где успешно апробировали патрулирование загородных трасс на служебных автомашинах полиции без опознавательных знаков, оборудованных современными системами фотовидеофиксации нарушений. Информация о таких правонарушениях автоматически направляется в Процессинговый центр ЕРАП КПСиСУ ГП, а сам правонарушитель получает уведомление о штрафе.

МВД рекомендовано аналогичную практику апробировать во всех регионах страны, а также совместно с КПСиСУ ГП изучить техническое решение о возможности применения «дронов» для составления схем ДТП и профилактики нарушений на дорогах, предложенное IT- компанией.

Министерству здравоохранения рекомендовано совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям и Комитетом административной полиции МВД проработать вопрос оперативного межведомственного взаимодействия для своевременного оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП.

По итогам заседания все заинтересованные государственные и местные исполнительные органы ориентированы на принятие совместных мер по выработке конкретных и детальных мероприятий, направленных на снижение аварийности, как на республиканском, так и на областном уровнях, с учетом их специфики.

В данном контексте межведомственная рабочая группа под эгидой Комитета стала своеобразным хабом, который позволяет уполномоченным органам объединить усилия, и, тесно взаимодействуя друг с другом, решать возникающие вопросы.

#полиция #ДТП #МВД #дороги

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