Завтра туриста: Казахстан представил свой потенциал в Берлине

Туризм
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Для развития въездного туризма планируется укрепление партнерства с такими медиагигантами, как CNN, Euronews и National Geographic, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Казахстан представил свой туристский потенциал на одной из крупнейших туристских выставок - ITB Berlin 2025, которая ежегодно привлекает более 10 тыс. экспонентов из 180 стран и 160 тыс. посетителей, включая 113 500 профессионалов индустрии.

Казахстан участвует в ITB Berlin с 1996 года и на протяжении 29 лет (за исключением 2020 года) ежегодно представляет национальную экспозицию, демонстрируя туристский потенциал страны на мировой арене. В этом году в состав делегации вошли представители министерства туризма и спорта, АО НК Kazakh Tourism и более 20 ведущих туристских компаний.

В ходе выставки проведены переговоры с международными туроператорами, мировыми медиа и стратегическими партнерами. Среди ключевых направлений работы – развитие партнерства с CNN, Euronews, National Geographic и Wanderlust, включая запуск рекламных кампаний и совместных медиапроектов. Организованы интервью для ряда европейских СМИ о туризме в Казахстане.

Также поднимался вопрос о расширении туристских программ по Казахстану с ведущими европейскими организациями, в том числе, с ассоциациями DRV и ASR, платформой Lastminute.com и туроператорами. Компания Lernidee Erlebnisreisen выразила заинтересованность в добавлении новых казахстанских направлений туристского поезда по примеру Oriental Silk Road Express.

Участие Казахстана в ITB Berlin 2025 укрепит международные связи и станет важным шагом для дальнейшего развития въездного туризма. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для увеличения потока иностранных туристов и продвижения Казахстана на мировом рынке.

#туризм #Минтуризма и спорта РК #въездной туризм

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