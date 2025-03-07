Жанбота Алдабергенова объявила о завершении спортивной карьеры

Фото: пресс-служба НОК РК

Один из лидеров команды Казахстана по фристайл-акробатике, призер этапов Кубка мира Жанбота Алдабергенова приняла решение завершить карьеру. Об этом спортсменка сообщила , передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

«Я очень благодарна моему виду спорту за то, что мог доставить удовольствие летать. Буду очень скучать по этим ощущениям! Спасибо за то, что я увидела мир, за то, что познакомилась с уникальными людьми с сильным духом. Спасибо большое моей команде за весь труд и поддержу, и тем, кто проходил со мной вместе мой спортивный путь», - объявила спортсменка.

Жанбота отметила, что за свою карьеру выступала на 125 соревнованиях разного уровня: на трех зимних Олимпийских играх; на восьми чемпионатах мира; на 54 этапах Кубка мира; на четырех юниорских чемпионатах мира.