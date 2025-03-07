Жанбота Алдабергенова объявила о завершении спортивной карьеры

Попрощаться со спортом она решила из-за вывиха бедра
Один из лидеров команды Казахстана по фристайл-акробатике, призер этапов Кубка мира Жанбота Алдабергенова приняла решение завершить карьеру. Об этом спортсменка сообщила , передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
«Я очень благодарна моему виду спорту за то, что мог доставить удовольствие летать. Буду очень скучать по этим ощущениям! Спасибо за то, что я увидела мир, за то, что познакомилась с уникальными людьми с сильным духом. Спасибо большое моей команде за весь труд и поддержу, и тем, кто проходил со мной вместе мой спортивный путь», - объявила спортсменка.
Жанбота отметила, что за свою карьеру выступала на 125 соревнованиях разного уровня: на трех зимних Олимпийских играх; на восьми чемпионатах мира; на 54 этапах Кубка мира; на четырех юниорских чемпионатах мира.
«Я была победителем 14 раз. Также была 33 раза на пьедестале. К сожалению, у меня не получилось завоевать медаль на Олимпийских играх. Видимо не суждено (значит не мне быть этим историческим спортсменом в Казахстане). Очень рада, что внесла большой вклад и на данный момент показала никем недостигнутый в нашем виде спорта результат для Казахстана (не хвастаюсь, но факт). Верю и очень надеюсь, что будет у нас олимпийский чемпион. А завершаю я в связи с травмой, которую получила в декабре прошлого сезона (вывих бедра). Здоровье мне важнее», - написала Алдабергенова на своей странице в Instagram.