Жандос Шаймарданов назначен вице-министром национальной экономики РК

Кадровые назначения
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Ранее он возглавлял Агентство по стратегическому планированию и реформам РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Шаймарданов Жандос Нурланович назначен на должность вице-министра национальной экономики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Йоркский Университет (Великобритания), Университете IE (Испания).

Трудовую деятельность начал в 2009 году в Министерстве экономики и планирования РК в должности главного эксперта.

2010-2013 гг.  – менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына».  

2013-2014 гг. – главный эксперт Управления политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2016 гг. – директор Департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики РК.

2016-2019 гг. – директор Департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек».

2019-2020 гг. – председатель правления АО «QazTech Ventures».

2020-2022 гг. – директор Департамента денежно-кредитной политики Национального Банка РК.

2022-2023 гг. – руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

2023-2025 гг. – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

#назначение #вице-министр #МНЭ #Жандос Шаймарданов

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