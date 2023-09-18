Женщина заставляла родную сестру заниматься проституцией в Атырау

Забрав её документы, она применяла к ней физическое насилие.

Фото: polisia.kz

Сотрудники УБОП ДП Атырауской области установили уроженку Узбекистана, которая вовлекла в занятие проституцией свою родную младшую сестру 1998 года рождения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Полицейские установили, что в мае 2021 года подозреваемая привезла потерпевшую из Ташкента в Шымкент, а после - в Атырау, предложив работу продавцом в продуктовом магазине. Но после приезда, забрав документы и применив физическое насилие, заставила ее заняться проституцией.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией), проводится расследование.

Также сообщается, что УБОП ДП Актюбинской области установлена и задержана жительница Актобе 2004 года рождения, которая обманом и шантажом полгода вовлекала в занятие проституцией 17-летнюю учащуюся 2-го курса колледжа.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 134 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией).