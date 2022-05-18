Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля

Сын общественного деятеля жестоко избил жену в лифте и попал на видео, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

В лифте одного из жилых комплексов мужчина жестоко избил молодую женщину. Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.

Запись опубликовала член Национального совета общественного доверия, правозащитница Айгуль Орынбек на своей странице в социальной сети.

На них видно, как молодой человек хватает девушку за воротник и валит на пол. Далее он наносит удары ногой то в живот, то в область груди. После этого девушка поднимается, а парень забивает ее кулаками.

Судя по дате, зафиксированной на камере видеонаблюдения, инцидент произошел еще 28 марта в 1:30 ночи.

Как сообщает Айгуль Орынбек, на кадрах запечатлена семья Гулайым Шунгараевой — ее сын и сноха. Сама Гулайым является членом партии Amanat, а также кандидатом в депутаты маслихата Шымкента. Ранее она освещала проблемы женщин в южном мегаполисе и призывала бороться с бытовым насилием.

На сегодняшний день все аккаунты известного общественного деятеля Шымкента Гулайым Шунгараевой удалены.

Инцидент прокомментировали в местном филиале партии Amanat.

«Мы взяли эту ситуацию на контроль. Это ее старший сын. Он не является членом нашей партии. Поэтому на него мы никакого влияния оказать не можем. Мы провели разъяснительную беседу с Гулайым Шунгараевой, попросили ее пока не принимать участие в массовых мероприятиях, чтобы она не выезжала на агитационные встречи по нашим социальным проектам. Партийный контроль сейчас будет разбираться с этой ситуацией, решение будет позже», — заявила Жанар Бектаева, первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала Amanat.