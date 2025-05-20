Ежедневно до 40% звонков в скорую помощь составляют повторные обращения, связанные с уточнением времени прибытия бригады

Фото: пресс-служба МЗ РК

Минздрав совместно с акиматом Астаны и Yandex Qazaqstan объявили о запуске пилотного проекта по внедрению нового цифрового сервиса, позволяющего жителям столицы отслеживать в режиме реального времени передвижение бригады скорой помощи, направленной по их вызову, передает Kazpravda.kz

По информации Минздрава, при поступлении вызова первой категории срочности система автоматически направляет заявителю SMS со ссылкой на интерактивную карту. Открыв карту в браузере, пользователь может в реальном времени следить за маршрутом скорой помощи.

Новшество направлено на повышение прозрачности работы экстренных служб, снижение уровня тревожности у граждан, а также уменьшение нагрузки на диспетчеров.

Согласно данным службы скорой помощи Астаны, ежедневно операторы обрабатывают до 6 000 входящих звонков, до 40% из которых составляют повторные обращения, связанные с уточнением времени прибытия бригады. Внедрение системы автоматического информирования позволит существенно снизить количество подобных звонков и сосредоточить ресурсы на обработке новых экстренных обращений.

На первом этапе функция будет доступна для части вызовов первой категории срочности на территории Астаны. В дальнейшем планируется масштабирование проекта на все экстренные вызовы по всей территории Казахстана.

«Возможность видеть движение бригады скорой помощи — это пример того, как технологии обеспечивают прозрачность, снижают тревогу у вызывающих и сокращают нагрузку на диспетчеров. Кроме того, цифровое информирование помогает подготовиться к прибытию бригады, к примеру, открыть шлагбаум во дворе или подготовить документы пациента», — отметил вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

Министерство здравоохранения продолжит внедрение цифровых решений в систему здравоохранения с целью повышения качества, доступности и оперативности медицинской помощи для всех граждан страны, добавил он.

Функция реализована с помощью решения JavaScript API от API Яндекс Карт.