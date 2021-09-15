​Живая нить времен

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Максут Иржанов

Проект «Живая нить времен» не персональный, а семейный. По словам Дарии Калимовой-Кастеевой, она не может рассматривать свою выставку в отрыве от творчества родителей, которые дали ей не только жизнь, но и путевку в мир изобразительного искусства.

Поэтому в экспозиции представлены работы ее отца, известного живописца Мухита Калимова – яркого представителя казахстанского искусства ХХ века. Прекрасное академическое образование позволило художнику реализовать свои замыслы, создавая разнообразные пейзажные, портретные и жанровые произведения.

Его считают безоговорочным мастером портрета, идеально выполненного, композиционно выверенного, наполненного внутренним светом и характером. Художник часто рисовал своих дочерей – Дарию и Толкын, эти работы есть на выставке. Портреты, созданные Мухитом Калимовым – мужские, женские, детские, – это своего рода исследование характеров, ведение некоего диалога с моделью – человеком известным или близким, предстающим монументально-возвышенным либо простым, дорогим и любимым.Отточенное мастерство, характерные нюансы, выбор неярких цветов – жемчужно-серых, светло-коричневых, песочных – таковы особенности стиля этого мастера.

Большое влияние на Дарию оказало и творчество матери – Лизы Калимовой. Ее работы также включены в экспозицию. Таким образом, Дария Калимова-Кастеева является продолжателем творческих семейных традиций. С самого раннего детства она находилась в мас­терской отца и наблюдала, как рождаются картины, каков труд художника.

– Когда я бывал у них дома, мы с Мухитом Калимовым почти всегда становились объектом внимания маленьких художниц Дарии и Толкын. Они сажали нас вместе на диван и рисовали наши портреты, – говорил на вернисаже друг семьи, известный ученый и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков. – Я рад, что их труды не пропали, и они стали настоящими мастерами.

Дария, как и ее мама, остановила свой выбор на декоративно-прикладном искусстве, а именно на гобеленах. Это отдельный мир творчества, который рож­дается благодаря глубоким знаниям, кропотливому труду и бесконечному терпению. Искусство гобелена отличается и глубоким философским содержанием. Работы «Осень», «Юрта», «Нежность» и другие подтверж-дают это.

Гобелены художника отличают плавность, некая текучесть линий и яркие, сочные цвета. В большинстве работ отражен образ женщины. Она многолика и прекрасна: мать, степная красавица, воительница («Бет­ашар», «Материнство», «Весна», «Девушка с арфой»).

Декоративизм, присущий батику и гобеленам, проявляется и в картинах, выполненных в традиционной живописной манере. Сюжеты произведений Дарии Калимовой-Кастеевой на первый взгляд незамысловаты, но они притягивают внимание зрителей, потому что в них чувствуется сильное творческое начало, женская энергетика добра, материнства, любви, надежды и красоты.

Можно с полным правом говорить и о том, что семейные творческие традиции и дальше не иссякнут: продолжателями их являются внуки и правнуки Мухита и Лизы Калимовых.

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