Жизни льющаяся ткань

Ее творчество занимает особое место в истории отечественного декоративно-прикладного искусства. За более чем полвека художницей создано несколько сотен произведений, многие из которых вошли в золотой фонд казахской культуры. Так, например, в собрании Национального музея искусств РК им. Абылхана Кастеева находятся 18 ее работ, где через выразительный художественный язык Батима Заурбекова обращается к вековому укладу жизни, истории и духовным ценностям народа. И в то же время, как отмечают искусствоведы, традиции народного ремесла в ее произведениях соединяются с эстетикой современного искусства.

Батима Заурбекова родилась в Мойынкумском районе Жамбылской области. Мать Бибихан, незаурядная народная мастерица, шила красивые платья и кос­тюмы в национальном стиле, изготавливала мозаичные лоскутные одеяла – курак корпе, исподволь приучая к рукоделию и дочь. Именно тогда юная Батима усвоила уроки народной колористики и орнаментального ритма при изготовлении казахских войлочных и тканых ковров. Проявляя при этом склонность к рисованию, стремилась запечатлеть увиденное в рисунках.

В 1966 году она поступила на оформительское отделение Алма-Атинского художественного училища им. Н. В. Гоголя. Обучаясь здесь живописному искусству, Батима совместила тонкое чувство цвета с виртуозным владением кистью и создала свой декоративный стиль с элементами свободной интерпретации казахского орнамента.

В формировании ее творческой судьбы и оттачивании мастерства важную роль сыграли многие художники Казахстана, но сама она особенно выделяет Акрапа Жубанова и Курасбека Тыныбекова. Отмечая ее редкий колористический дар, они рекомендовали юной Батиме обратиться к живописи, что в дальнейшем и определило ее индивидуальный почерк при создании гобеленов.

– Стиль Батимы ярко индивидуален и легко узнаваем, где бы она ни выставлялась, – считает экс-директор Национального музея искусств РК им. Абылхана Кастеева Бахыт Сералиев. – Наш зритель в гобеленах и живописных полотнах Батимы ценит близкие и понятные ему мотивы и символы национальных традиций. Иностранные почитатели ее таланта открывают для себя в них новые образы и эстетику другой культуры, где соединены традиционное и современное. Музыкальность, цветоносная живопис­ность, пластическая упругость форм, свойственные ее произведениям, создают празднично-оптимистичный настрой, который передается посетителям музея.

Всегда очень внимательная к исполнительскому мастерству, Батима Заурбекова доводит свои работы до высшего уровня профессионализма. Такой же точности она требует и от своих учеников, но это не отталкивает, а напротив – притягивает их к ней. Сегодня многие молодые художники считают большой удачей работать рядом с мастером, усваивая секреты и тонкости искусства гобелена, которые можно увидеть только в самом процессе ткачества.

По словам искусствоведа Умиткан Аязбековой, в 70–80-х годах прошлого века в Казахстане сложились благоприятные условия для развития художественного текстиля. В этот период гобелен становится одним из новых приоритетных видов современного декоративно-прикладного искусства.

– В истории его становления и расцвета особую роль сыграло творчество Батимы Заурбековой, – говорит она. – Художница создала более 300 произведений – гобеленов, живописно-декоративных полотен, портретов и натюрмортов. Лучшие из них находятся в крупнейших музеях страны и частных коллекциях в Австралии, Германии, Франции, США, Италии, Канаде, Турции и Швейцарии.

К раннему творчеству Заурбековой относятся небольшие по размеру гобелены, созданные в начале 1970-х годов: «На джайляу», «Прядильщица», «Орнаментальный», «Весна», «Сувенирный коврик», «Кошкармуйиз». В этот период искусство малых текстильных форм для художницы являлось своеобразной творческой лабораторией. Мини-гобелены давали ей возможность экспериментировать, пробовать силы в разных жанрах и осуществлять первоначальные замыслы с наименьшими затратами материала и времени.

В те же годы художница активно участ­вует в городских и республиканских выставках молодежной секции декоративно-прикладного искусства, принесших ей заслуженное признание.

В 1977 году Заурбекова стала одной из участниц авторского проекта – знаменитого крупномасштабного монументального гобелена «Радуга Казахстана» (102 кв. м) для круглого банкетного зала гостиницы «Казахстан». За эту работу три года спус­тя она вместе с творческим коллективом художников – Курасбеком Тыныбековым, Еленой Николаевой и Ириной Яремой – стала лауреатом Государственной премии КазССР им. Шокана Уалиханова.

Художественный гобелен в это время развивался в различных направлениях, вбирая в себя черты нескольких жанров: его создатели являются одновременно и живописцами, и ткачами, и сценографами, и отчасти скульпторами.

В созданном в 1989 году монументально-тематическом гобелене «Мать Земля» Батима Заурбекова проявила себя как сложившийся мастер. Идейное содержание ее детища раскрывается в единстве формы, композиции и колорита, основанного на золотисто-охристых цветовых сочетаниях, придающих этой работе декоративность. Широкое поле спелой пшеницы и две женщины-труженицы ассоциируются с темой родной земли, дарующей жизнь и земные блага.

Обычно Батима Заурбекова создает гобелены классической прямоугольной формы, но в арсенале ее работ есть и фигуративный гобелен «Мадонна степи» (1980), выполненный в технике гладкого ткачества. Композиция с женской фигурой в центральной части выткана в виде удлиненного декоративного панно листовидной формы, украшенного по нижнему краю длинной бахромой. Стилизованное изображение фигуры не имеет графической четкости. Обобщенно проработаны округлое лицо, головной убор, светлая коса. Стройная фигура и длинное платье, созданное из орнаментированной тканой текстуры, предельно связаны с фоном, и в этом слиянии проявляется поиск гармонии. Теплые тона шерстяных нитей усиливают общее звучание радостного настроения, которое созвучно лиризму образа матери и осеннему плодородию Земли. В последующем в гобеленах художницы будут превалировать желтовато-охристые, зеленовато-оливковые, пастельные тона пряжи, организующие цветовую гамму произведений.

Батима Заурбекова является одной из тех казахстанских художниц, кто, занимаясь декоративно-прикладным искусством, пытается заглянуть вглубь истории и по-новому открыть для себя древние этносимволы. У нее есть серия гобеленов, созданных по мотивам наскальных рисунков, представляющих древнее искусство Казахстана. Петроглифы и образ солнцеголового божества из урочища Тамгалы становятся главными персонажами работ художницы. Им не подвластно время, и эти древнейшие символы жизненной энергии относятся к категории вечности.

– B начале 90-х Батима Заурбекова приняла участие в ряде престижных международных выставок и фестивалей декоративно-прикладного искусства, – рассказывает искусствовед Нуржамал Нурфеизова. – Орнаментальность и солнечный колорит гобеленов художницы привлекли внимание искушенного европейского зрителя и были удостоены высоких наград.

Вернувшись на родину, она создала серию гобеленов и живописных полотен, посвященных Великому шелковому пути и знаменитому мавзолею Ходжи Ахмеда Яссауи. Эти монументальные работы отличаются великолепным решением живописно-пространственных задач, изыс­канностью сине-бирюзовых, золотис­то-желтых и песочных оттенков колорита.

В 1997–1999 годах Батима Заурбекова провела несколько персональных выставок в Турции. Тогда пресса писала, что особое место в творчестве художницы занимает народная музыка, запечатленная в гобелене. И это действительно так. Будучи очень увлеченной натурой, Батима Заурбекова с юных лет питает особое отношение к домбре. По ее словам, струны этого инструмента могут издавать звуки, похожие на лебединую песню, колыхание степных трав и стремительный бег лошадиного табуна.

В гобелене «Священная домбра» (2007), отказавшись от развернутого сюжетного повествования, она создала обобщенно-символический образ домбры. Этот сакральный для казахов инструмент находится в центральной части композиции. Звучание музыки художница попыталась передать живописно-графическими средствами, изобразив вибрации расходящихся линий. Мелодичность произведению придает звучный колорит, основанный на контрастных переходах белого и желтого цветов в терракотово-красные и бирюзово-зеленые оттенки.

Изображение домбры и белых лебедей в гобелене «Лебединая песня» (2005) невольно вызывает ассоциации с произведениями Нургисы Тлендиева, посвятившего лебедям свой знаменитый кюй «Аққу», а также «Лебединую мелодию», написанную для кинофильма «Қыз Жібек». И это не случайно: в казахских преданиях лебедь является символом верной любви, чистоты и совершенства.

Особое место в творчестве Батимы Заурбековой занимают натюрморты. Воспитанная в народных традициях и уважении к старшему поколению, в своем творчестве она часто обращается к теме родного казахского аула с его старинными обычаями, традиционными праздниками и щедрыми дастарханами.

Выполненные в технике гобелена и написанные маслом на холсте, ее натюрморты привлекают фактурностью изображения, декоративным и сочным колоритом, где преобладают цвета, гармонирующие с яркими красками природы юга Казахстана. Традицион­ный казахский дастархан, пышные баурсаки и лепешки, сочные яблоки, спелые персики, груши и экзотические фрукты изображаются на фоне убранства юрты. Они словно вступают в соперничество с насыщенными красками узорных ковров, орнаментированных баскуров, тканых алаша, приглашая зрителя погрузиться в атмосферу отдыха и праздника. Это – «Натюрморт» (1978), «Натюрморт с яблоками» (2005), «Натюрморт национальный» (2006) и целый ряд других работ.

Мир художницы запечатлен также в серии гобеленов и живописных композиций «Птицы счастья» (2003–2010). Оригинальное цветовое и пластическое решение формирует декоративную структуру произведений, которые не перестают удивлять своими радужными цветовыми сочетаниями.

– Оптимистическое творчество Батимы Заурбековой, пронизанное положительной энергетикой, – это и есть извечное стремление воплотить общечеловеческую мечту о счастье и любви, – считает Нуржамал Нурфеизова. – Каждое новое произведение художницы свидетельствует о ее зрелом мастерстве. Благодаря личному обаянию и умению позитивно мыслить она всегда находится в центре внимания друзей и коллег.