Журналистам подарили квартиры от имени Касым-Жомарта Токаева

65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы.

Фото пресс-службы фонда «Халык»

В преддверии Дня работников СМИ 65 казахстанских журналистов стали обладателями собственной квартиры. Это стало возможным благодаря инициативе главы государства. По его поручению ключи от квартир вручили работникам АО РТРК «Qazaqstan», АО «Хабар», Телерадиокомплекса президента РК, АО «Qazcontent» и ТОО «Қазақ газеттері», сообщает Kazpravda.kz.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай отметил, что Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности отечественных СМИ, поэтому было принято решение поддержать сотрудников государственных средств массовой информации.

«Мы продолжим оказывать поддержку со стороны государства, желаю вам успехов в работе. Вы - защита информационной политики нашей страны. Я сам работал в агентстве «Хабар» и в корпорации «Казахстан», поэтому вы мне близки. Я считаю себя вашим коллегой, поэтому ваша радость - наша радость. Пусть в ваших домах будут только счастье, уют. Ходите в гости друг к другу, поддерживайте друг друга и пусть таких светлых событий будет больше. Спасибо всем!» – сказал Желдибай.

Журналистов также поздравил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

«Спасибо всем, ради кого мы сегодня собрались. Пусть новые дома станут для вас светлым очагом. Сегодня мы стали свидетелями эмоций наших дорогих коллег, журналистов, режиссеров и операторов, которые на протяжении нескольких лет не могли купить квартиры» - поздравил коллег глава МИОР Дархан Кыдырали.

65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы.

«Это самый лучший подарок, который можно было бы преподнести ко Дню журналистики - двухкомнатная квартира! Я очень рада, меня переполняют эмоции. Я 15 лет работаю в СМИ и такое в моей жизни в первый раз. Хочу выразить благодарность руководству страны, нашему президенту, за то, что поддерживает нас. Это очень важно», - говорит журналист Динара Шаяхметова.

Радостными эмоциями поделилась и Рахима Балтаева, сотрудник национального телеканала со стажем 35 лет.

«Для меня это большая радость! У меня двое детей, и это моя первая квартира. Хочу сказать спасибо нашему президенту, фонду и своему руководству за предоставленный подарок. Мы заполнили анкеты в минувшую пятницу. Я думала, что это конкурс в преддверии профессионального праздника и особо не придала значения. Такой подарок стал для нас полной неожиданностью», - поделилась она.

По поручению главы государства церемония, подчеркивающая особый вклад профессионалов сферы масс-медиа, состоялась при поддержке Фонда президентских инициатив «Дара» и частного благотворительного фонда «Халык».

«Этот замечательный праздник объединяет всех работников СМИ, сотрудников прессы, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий, чьи статьи, репортажи, интервью и передачи помогают менять к лучшему нашу страну. В своих работах вы часто поднимаете важные социально значимые темы. Вы являетесь катализатором того, чтобы обратить внимание общественности на острые проблемы и добиться их решения. Благодаря вам общество движется вперед и процветает», - отметил управляющий директор фонда «Халык» Нариман Абильшаиков.

Стоит отметить, что частный благотворительный фонд «Халык» оказывает системную помощь казахстанцам. За годы существования фонд реализовал благотворительные программы на сумму более 45 млрд тенге. В частности, это помощь населению в условиях пандемии, поставка медицинского оборудования и препаратов, распределение продуктовых наборов среди наиболее нуждающихся жителей, программы по развитию качественного образования детей и молодежи, развитие спортивной инфраструктуры в селах и другие.