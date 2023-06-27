Журналистам подарили квартиры от имени Касым-Жомарта Токаева

Президент, Общество
1244

65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы.

Фото пресс-службы фонда «Халык»

В преддверии Дня работников СМИ 65 казахстанских журналистов стали обладателями собственной квартиры. Это стало возможным благодаря инициативе главы государства. По его поручению ключи от квартир вручили работникам АО РТРК «Qazaqstan», АО «Хабар», Телерадиокомплекса президента РК, АО «Qazcontent» и ТОО «Қазақ газеттері», сообщает Kazpravda.kz.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай отметил, что Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности отечественных СМИ, поэтому было принято решение поддержать сотрудников государственных средств массовой информации.

«Мы продолжим оказывать поддержку со стороны государства, желаю вам успехов в работе. Вы - защита информационной политики нашей страны. Я сам работал в агентстве «Хабар» и в корпорации «Казахстан», поэтому вы мне близки. Я считаю себя вашим коллегой, поэтому ваша радость - наша радость. Пусть в ваших домах будут только счастье, уют. Ходите в гости друг к другу, поддерживайте друг друга и пусть таких светлых событий будет больше. Спасибо всем!» – сказал Желдибай.

Журналистов также поздравил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

«Спасибо всем, ради кого мы сегодня собрались. Пусть новые дома станут для вас светлым очагом. Сегодня мы стали свидетелями эмоций наших дорогих коллег, журналистов, режиссеров и операторов, которые на протяжении нескольких лет не могли купить квартиры» - поздравил коллег глава МИОР Дархан Кыдырали.

65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы.

«Это самый лучший подарок, который можно было бы преподнести ко Дню журналистики - двухкомнатная квартира! Я очень рада, меня переполняют эмоции. Я 15 лет работаю в СМИ и такое в моей жизни в первый раз. Хочу выразить благодарность руководству страны, нашему президенту, за то, что поддерживает нас. Это очень важно», - говорит журналист Динара Шаяхметова.

Радостными эмоциями поделилась и Рахима Балтаева, сотрудник национального телеканала со стажем 35 лет.

«Для меня это большая радость! У меня двое детей, и это моя первая квартира. Хочу сказать спасибо нашему президенту, фонду и своему руководству за предоставленный подарок. Мы заполнили анкеты в минувшую пятницу. Я думала, что это конкурс в преддверии профессионального праздника и особо не придала значения. Такой подарок стал для нас полной неожиданностью», - поделилась она.

По поручению главы государства церемония, подчеркивающая особый вклад профессионалов сферы масс-медиа, состоялась при поддержке Фонда президентских инициатив «Дара» и частного благотворительного фонда «Халык».

«Этот замечательный праздник объединяет всех работников СМИ, сотрудников прессы, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий, чьи статьи, репортажи, интервью и передачи помогают менять к лучшему нашу страну. В своих работах вы часто поднимаете важные социально значимые темы. Вы являетесь катализатором того, чтобы обратить внимание общественности на острые проблемы и добиться их решения. Благодаря вам общество движется вперед и процветает», - отметил управляющий директор фонда «Халык» Нариман Абильшаиков.

Стоит отметить, что частный благотворительный фонд «Халык» оказывает системную помощь казахстанцам. За годы существования фонд реализовал благотворительные программы на сумму более 45 млрд тенге. В частности, это помощь населению в условиях пандемии, поставка медицинского оборудования и препаратов, распределение продуктовых наборов среди наиболее нуждающихся жителей, программы по развитию качественного образования детей и молодежи, развитие спортивной инфраструктуры в селах и другие.

 

#президент #праздник #СМИ #квартиры #журналисты #подарок #вручение #сертификаты

Популярное

Все
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Около 60 человек оказались в больнице с отравлением в Кентау
Центр "Сарайшык" открыли для министра и снова закрыли в Атырауской области
Семерых патрульных из Алматы и Алматинской области подозревают во взяточничестве
Создание научного центра обсудил Водный совет Казахстана
Нурсултан Назарбаев утратил очередной статус
Назначен новый вице-министр информации и общественного развития РК
Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
Объявлены дата боя и следующий соперник Шавката Рахмонова
Труп мужчины нашли возле здания полиции в СКО
Сенат избрал пять судей Верховного суда РК
Казахстанцы снова смогут летать в Уфу прямым рейсом из Астаны
Какая сезонная работа разрешена иностранцам в Казахстане
Серьезные нарушения выявила прокуратура в спортшколах Петропавловска
Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по математике
Федерация пообещала поддержку в воспитании сына тяжелоатлета Седова
Водитель на скорости врезался в бетонную опору LRT в Астане
Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане
Возврат незаконных активов узаконил Сенат
Собственники онлайн-платформ будут обязаны уведомлять правоохранителей о противоправном контенте
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
От слов к действиям
Более шестисот ребят прошли «боевое крещение» на военно-патриотическом сборе «Айбын», который состоялся в учебном центре «Спасск» Карагандинской области
Авиапарк МЧС будет обслуживаться по европейскому образцу
Страсти вокруг бюджета
Блогер, популяризатор изучения казахского языка Александра Мыскина мечтает о том, чтобы клубы разговорного языка «Үйде сөйле» появились во всех дворах страны
Госсоветнику рассказали о проблемах Института археологии имени Маргулана
Новые задачи для экспертного сообщества
О чем мечтает наш народ?
Газ взорвался на заправке в ВКО, есть пострадавшие
Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии
Алматинку парализовало после удара мужчины на улице
Более 5 тысяч преподавателей колледжей обучатся в Центре педагогического мастерства
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Тернистый путь к знаниям
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция

Читайте также

Какой будет погода для казахстанцев в ближайшие три дня
Как будут ходить автобусы в праздничные дни в Астане
Акимат Астаны решил отказаться от салюта на День столицы
Собственники онлайн-платформ будут обязаны уведомлять право…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]