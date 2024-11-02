Зимой дороги требуют особого ухода

Противостоять заносам

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Имана­шев на пресс-конференции в СЦК рассказал о подготовке к зимнему содержанию автодорог. По его словам, сеть автомобильных дорог республиканского значения составляет 25 тыс. км. Из них 3,6 тыс. находятся на реконструкции и капитальном ремонте.

Как отметил Дархан Иманашев, содержание дорог зимой требует больших усилий. В парке ТОО «КАЖСервис», которое обслуживает магистрали, насчитывается 2 586 единиц техники. Это 35% от нормативной потребности. При этом работа по обновлению парка продолжается: привлечено дополнительно 255 машин. Глава «КазАвтоЖол» признал, что прошлой зимой продолжительные осадки вызывали многочисленные нарекания со стороны водителей по качеству уборки и безопасности дорог. Поэтому в нынешнем году принято решение увеличить заготовку противогололедного материала почти в три раза.

– Так, если в прошлом году план по заготовке технической соли составлял 26 тысяч тонн, то в текущем году он увеличен до 63 тысяч. Аналогично – по другим материалам, – рассказал Дархан Иманашев.

Компания определила 2,2 тыс. км участков, подверженных снежным заносам. Там планируется установка 31 тыс. временных деревянных щитов, будут созданы снежные стены и валы. На республиканских дорогах функ­ционируют пункты обогрева для временного размещения людей.

Дархан Иманашев напомнил, что информацию о состоянии дорог можно получить в круглосуточном колл-центре 1403. В прошлом году на этот номер обратились более 300 тыс. человек, около 60% звонков поступило зимой. Также для пользователей доступны telegram-канал «КазАвтоЖола», мобильное приложение Sapar. Информация о состоянии республиканских автодорог доступна и на сайте Kaztoll.kz.

Цифровой военкомат

Министерство обороны создало информационную систему, позволяющую вести электронный учет находящихся в запасе граждан. Заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев на площадке СЦК сообщил, что на воинском учете находятся более 6,8 млн граждан. Из них 3,6 млн являются военнообязанными. В систему поступают актуальные сведения о месте жительства, учебы, работы, нахождении на диспансерном учете, инвалидности граждан и так далее. Она позволяет автоматически ставить человека на воинский учет при внутренней миграции без его личного участия.

– С начала года порядка 700 тысяч человек прикрепили к военкоматам. Раньше необходимо было открепляться и прикреп­ляться по месту жительства. Люди не могли вовремя выходить на работу из-за задержек регистрации. Сейчас мы видим смену места жительства и в тот же день меняем его учет в воен­комате, – объяснил Дархан Ахмедиев.

Автоматически система проводит приписку семнадцатилетних юношей – сейчас их уже более 130 тыс. Раньше им приходилось проходить медкомиссию в военкомате, собирать более 20 видов справок. А в селах отпала необходимость организации коллективной поезд­ки школьников и студентов. Также призывникам больше не нужно ходить в военкомат для оформ­ления отсрочки от призыва на срочную воинскую службу. А лицам, достигшим 27 лет и не прошедшим воинскую службу, военные билеты не выдаются. Все сведения воинского учета гражданина отражаются в личном кабинете на eGov и mGov порталах.

В электронный формат переведены государственные услуги постановки в очередь на получение служебного жилья, заключения и продления договора найма жилого помещения для военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных сил. Цифровая трансформация позволила повысить привлекательность воинской службы, взять, к примеру, предос­тавление кредитных каникул. Как отметил Дархан Ахмедиев, приказ о призыве граждан на срочную воинскую службу издается непосредственно в системе и сразу передается в сервисы кредитных бюро. Банки второго уровня и микрокредитные организации дают отсрочки кредитов сроком на 14 месяцев.

– На сегодняшний день каникулами охвачено более 42 тысяч человек. Предоставлены кредитные каникулы более 10 тысячам призывников по 15 тысячам займов на общую сумму порядка четырех миллиардов тенге, – сообщил спикер.

Минобороны также предос­тавляет отслужившей молодежи возможность поступить бесплатно в 80 вузов страны. Для удобства и прозрачности отбора используется ИС «Срочники 2.0», где отображаются все оценки и идет автоматическое распределение по вузам.

Дархан Ахмедиев рассказал и о других цифровых решениях. В систему безопасности ВС будет встроена система видеоаналитики. Она работает на основе искусственного интеллекта и способна определять посторонних, пытающихся незаконно проникнуть на территорию военного объекта, распознавать лица, номера автомашин, обнаруживать скопления людей и задымление помещений. ИИ будет выявлять выведение камер из строя, проводить анализ данных для принятия управленчес­ких решений. Сейчас система проходит пилотное тестирование в воинских частях Сил воздушной обороны, и после апробации ее внедрят во всех воинских частях.

Чемпионат мира в Астане

8–10 ноября в столичном Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова состоится чемпио­нат мира по боевому и спортивному самбо, а также самбо среди незрячих. Как сообщил первый вице-президент Федерации самбо Казахстана Манарбек Бисекенов, заявки на участие в состязаниях подали более 700 спортсменов из 84 стран. На турнире разыграют 31 комплект медалей.

Мужчины и женщины в спортивном и боевом самбо будут соревноваться в 28 различных весовых категориях, а незрячие борцы примут участие в трех весовых категориях. Всего нашу страну будут представлять 28 спортсменов, которые сейчас активно участвуют в учебно-тренировочных сборах в столице.

Главный тренер национальной сборной команды Биржан Имаханов отметил, что среди участников сборной есть именитые спортсмены. К примеру, чемпионы мира Нурбол Сериков, Арайлым Абенова и Гульдана Альмухамбетова.

– Есть молодые спортсмены. Они хорошо зарекомендовали себя на международных соревнованиях и теперь готовятся защищать честь страны и на данном первенстве планеты. Это Болат Сапар, Есентай Имаханов, Нади Райхан и Бакытжан Дуйсенбеков, – подчеркнул он.

Сегодня в Федерации самбо Казахстана числятся 43 тыс. атлетов. Первый чемпионат мира по самбо состоялся в 1973 году в столице Ирана – Тегеране, а Казахстан принял участие в 46 из них. Отметим, что федерация ежегодно проводит чемпионат страны, а в следующем году планируется развивать в республике клубную систему, увеличить количество молодежи, юношей и кадетов, а также больше приобщать детей к спорту.