Золотые правила Клименовых

Красивая девушка с красными волосами и говорящими татуировками на доброй половине тела, рядом – здоровенный бородатый мужчина под стать яркой супруге, и оба – на мощных байках. «Хулиганье»,­– сказали бы сварливые приподъездные бабушки...

При более же близком знакомстве не очароваться этой семьей просто невозможно. У четы семь детей, шесть сыночков и лапочка дочка. А также теплица, работа, благотворительность, путешествия и куча планов.

Много лет подряд Маргарита и Василий Клименовы проводят различные благотворительные акции, а под Новый год, сменив привычный байкерский «лук» на костюмы Деда Мороза и Снегурочки, семейная пара верхом на железном коне мчит порадовать детей с непростой судьбой и подарить им настоящее волшебство.

Маргарита никогда не думала, что станет настолько многодетной матерью. Мало того, сложные первые роды вообще могли поставить крест на дальнейшем расширении семьи. Будь Маргарита робкого десятка, не решилась бы еще раз рожать. После неудачной спинальной анестезии были опасения вообще остаться в инвалидном кресле. Но трудности стали вызовом, она нашла врача, который помог родить второго ребенка самостоятельно, после сложного кесарева сечения за такое практически никто не берется. А третьего так вообще родила дома с помощью супруга.

По словам Маргариты, у них в семье заведено правило, которого придерживаются неукос­нительно: никогда не роптать, а вставать и делать. Поддерживать друг друга и помогать – подпункты этого золотого правила. А иначе в семье с семью детьми невозможно.

Ответом на поступившие трудности стало семейное детище – теплица с двумя тысячами видов растений. Маргарита была беременна пятым ребенком, когда Василию, физику по образованию, сократили зарплату в несколько раз. Конечно, можно было начать выкладывать слезливые посты в соцсетях, костерить на чем свет стоит руководство, урезавшее оклад, требовать довольствия у государства или просить помощи у байкерской тусовки. Но это не про них. Работали сутками напролет, и постепенно смог­ли выйти на местный рынок со своей продукцией, выдержав серьезный прессинг конкурентов и бюрократической машины. «Сами родили, самим и кормить» – еще один постулат Клименовых. Теплица помогла выстоять и в карантин.

Сейчас Василий трудится на трех работах, берет подработки, очень хочется расширить жилплощадь. Дети во всем помогают родителям. Старший уже путешественник со стажем: первый «дальняк» Алматы – Мурманск совершил, когда ему было 2,5 месяца. Чего только не пришлось услышать отчаянной девушке и ее супругу в тот период! Даже бывалые байкеры крутили у виска, агрессивно отправляя на кухню варить борщ. А когда Марго выложила в чат фото со стелой в Мурманске, испытания чужой славой многие попросту не выдержали и удалились из чата...

В семье, особенно такой многочисленной, вполне можно раствориться и не вылезать из пеленок и учебников. Но Маргарита ведет очень активную жизнь. В благотворительность вовлекает детей, проводит вместе с ними различные мероприятия для байкеров и их семей. И в пух и прах разбивают Клименовы застарелые представления о своих коллегах на железных конях.