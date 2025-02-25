1 марта в Казахстане будут отмечать День благодарности

В этом году празднование Дня благодарности в Астане ознаменуется еще одним важным событием — стартом мероприятий, посвященных 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь этой памятной даты в Астане проведут десятки разноплановых спортивных, культурных, познавательных мероприятий.

В праздничные дни организации культуры, спорта, образования, столичная Ассамблея народа Казахстана и другие учреждения готовят для жителей и гостей города ряд разноплановых мероприятий. В честь Дня благодарности в Астане проводят тематические выставки, для детей и школьников – познавательные часы, направленные на культивирование традиций и разнообразных способов выражения благодарности. В целом, все запланированные мероприятия способствуют консолидации общества вокруг ценностей Независимости, укреплению национального единства, казахстанского патриотизма.

27 февраля волонтерские молодежные организации партии «AMANAT» и столичной АНК традиционно помогут пожилым горожанам и очистят их дворы от снега.

В этот же день пройдет традиционная благотворительная акция АНК в Доме престарелых. Для постояльцев организуют большой концерт, а также угощение блюдами национальных кухонь от этнокультурных объединений.

Также 27 февраля в столичной школе №43 состоится благотворительная акция «Бірлік пен ынтымақтастыққа 30 жыл» для детей из малообеспеченных семей.

28 февраля в школах города состоятся тематические классные часы «Ассамблее народа Казахстана – 30 лет». В течение всего марта в школах также организуют комплекс мероприятий в виде встреч с ветеранами и активистами АНК.

1 марта торжественные мероприятия в столице начнутся с важного события — в Доме дружбы пройдет церемония открытия памятной доски «Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл», посвященной юбилею АНК. Затем состоится международный круглый стол, во время которого будет зачитано приветственное обращение президента Казахстана в честь юбилея Ассамблеи. Это мероприятие станет официальным стартом года, посвященного 30-летию АНК.

После участники круглого стола отправятся к монументу «Қазақ еліне мың алғыс», где состоится торжественная церемония возложения цветов.

Кроме того, в социальных сетях будет запущен видеочеллендж с поздравлениями, в котором примут участие представители молодежи разных этносов.

Еще одним важным событием станет старт благотворительной акции «Караван милосердия», направленной на поддержку нуждающихся слоев населения.

В этот же день, 1 марта, в Доме дружбы состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов. Для детей будет организован праздничный стол.