1 млрд тенге выделен из резерва Правительства на завершение строительства отводного канала в Костанайской области

Водное хозяйство
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Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

В регионе по-прежнему продолжается борьба с последствиями паводка прошлого года, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Костанайской области

В зоне особого внимания Карасуский район, где весной 2024-го в результате обильного снеготаяния и прилива вешних вод, пять озер слились воедино и образовали зону подтопления общей площадью 621 кв.м.

- Это привело к серьезным повреждениям инфраструктуры: под водой оказались 234 опоры линий электропередачи общей протяжённостью 38 км, что составляет 15,5% от всей сети ЛЭП в районе. В случае их обрушения без электроснабжения могли остаться 2 426 абонентов — около 10 тысяч человек и 114 сельскохозяйственных формирований. Также в зоне подтопления оказались важные инфраструктурные объекты: дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища, - сообщает пресс-служба акимата Костанайской области.

Чтобы предотвратить подтопление райцентра, а также нескольких прилегающих сел, осенью прошлого года был построен искусственный отводной канал протяженностью 14 км, шириной 45 м, а его глубина местами достигает 14 м. По нему по-прежнему спускают пришедшую еще весной 2024-го воду. На сегодняшний день уже удалось отвести свыше 1,5 миллиарда кубометров.

Впрочем, проект еще полностью не завершен. Его общая стоимость составляет 1,9 млрд тенге, из которых 900 млн потратили из областного бюджета, и вот сейчас оставшуюся сумму выделили из резерва Правительства. На эти деньги предстоит вынести порядка 6 миллионов кубометров грунта и построить предусмотренные проектом защитные сооружения.

#Костанайская область #водное обеспечение #обводной канал

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