Ранее глава DOGE Илон Маск указывал на наличие в системе соцобеспечения данных давно умерших людей в возрасте от 120 до 369 лет, которые формально все еще числились как живые

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Американское ведомство по повышению эффективности добавило, что администраторам системы соцстрахования необходимо обновить данные еще 2 млн человек, которые скорее всего также уже умерли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска добилось удаления из системы социального обеспечения 10 млн индивидуальных страховых номеров, принадлежавших лицам старше 120 лет. Об этом DOGE сообщило в соцсети X.

10 млн записей были удалены за последний месяц.

Как ранее указывал американский журнал Wired, ситуация с "300-летними вампирами" во многом объясняется особенностями в значительной мере устаревшего программного обеспечения, которым пользуется Служба социального обеспечения США, из-за которого база данных содержит ошибочные или устаревшие сведения. При этом сама Служба соцстрахования уведомляла, что 98% лиц в возрасте старше 100 лет, которые значатся в системе, не получают никаких выплат.

Илон Маск объявлял о планах масштабной ревизии системы соцобеспечения США в феврале 2025 года. Он отмечал, что подозревает "крупнейшее в истории мошенничество" из-за того, что число страховых номеров в системе соцобеспечения значительно превышает число граждан страны в целом.

Сразу после инаугурации 20 января республиканца Дональда Трампа DOGE приступило к масштабной проверке трат из бюджета США. Всего Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн.

Ранее стало известно, что в США выдали кредит якобы 157-летнему мужчине.