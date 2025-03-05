В США выдали кредит якобы 157-летнему мужчине

DOGE сообщило о выдаче займов на $333 млн «мертвым душам» в США

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Чиновники в США выдали кредиты в общей сложности на сумму $333 млн умершим заемщикам, которые в базах данных числились как живые, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Об этом 5 марта сообщил Департамент эффективности госуправления (DOGE) в соцсети X.

«В 2020–2021 годах управление по делам малого бизнеса выдало 3 095 кредитов, включая PPP (Программа защиты заработной платы) и EIDL (Кредит на случай экономического ущерба) на сумму $333 млн заемщикам старше 115 лет, которые всё еще были отмечены как живые в базе данных социального обеспечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из случаев включал выдачу кредита на сумму $36 тыс. якобы 157-летнему мужчине.

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