14 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

31 получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«Сегодняшним утром перевернулся автобус из мексиканского штата Гуанахуато, к месту происшествия немедленно прибыла полиция штата, охранявшая территорию. По предварительным данным, 14 человек погибли и еще 31 получил ранения», - говорится в блоге министерства безопасности штата Мехико в соцсети Х.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на трассе Капулин - Чальма, в районе Гуарда-де-Герреро. Автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Пас, штат Гуанахуато.

Местные СМИ отмечают, что на борту автобуса находились паломники, направлявшиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма, местного святого.

Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.