14 человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике
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Айман Аманжолова
31 получили ранения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
«Сегодняшним утром перевернулся автобус из мексиканского штата Гуанахуато, к месту происшествия немедленно прибыла полиция штата, охранявшая территорию. По предварительным данным, 14 человек погибли и еще 31 получил ранения», - говорится в блоге министерства безопасности штата Мехико в соцсети Х.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на трассе Капулин - Чальма, в районе Гуарда-де-Герреро. Автобус ехал с пассажирами из Сан-Луис-де-ла-Пас, штат Гуанахуато.
Местные СМИ отмечают, что на борту автобуса находились паломники, направлявшиеся в католический храм и монастырь Владыки Чальма, местного святого.
Пострадавшие были госпитализированы в местные больницы.