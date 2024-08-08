16-ти летнюю школьницу вовлекли в занятие проституцией в Кызылорде

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Подозреваемые в преступлении одноклассники пострадавшей задержаны

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полиции Кызылорды прокомментировали взорвавший Казнет вопиющий случай жестокости, принуждения и шантажа в отношении школьницы, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ДП сообщили, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

«В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, расследование продолжается», – отметили в полиции.

Ранее фонд «НеМолчи» опубликовал информацию о том, что в Кызылорде эту школьницу с февраля текущего года вовлекли в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками.

«Девочка единственный ребенок у родителей, домашняя. С февраля стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но ее не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали ее сами. Периодически она выходила на связь, на видео и говорила, что она работает в кафе официанткой, или продавцом в цветочном магазине. Родители ехали туда, но им говорили, что она просто сняла видео и уехала. Девочка сообщает, что ее заставляли так делать, чтобы родители не поднимали шум», – написано на странице фонда.

Также известно, что с февраля она пропускала школу. Иногда появлялась, когда ее отпускали к родителям.

«Директор со всеми учителями продолжала психологически ломать эту девочку, запугивая, что родителей лишат родительских прав, обвиняя во всем ребенка и стыдили еще родителей девочки.

Одноклассники, угрожали тем, что якобы их родственники из Астаны, что там есть «крыша», а главное обещали убить ее родителей. Девочка очень боялась за маму и папу, потому что знала, что эти люди опасны. Ее постоянно накачивали наркотиками и насиловали. Об этом все знали, родители уверены, что знали все педагоги и директор школы, знал участковый, поэтому так запугивали мать и отца», – продолжила Тансари.

История вскрылась после того, как у девочки запросили крупную сумму денег, пригрозив тем, что ее побреют налысо и сбреют брови. Пострадавшая попросила эту сумму у друга из инстаграма, тот не выдержал и сообщил ее родителям.

«Правда оказалась слишком шокирующей, девочку пытали, насильно заставляли принимать мефедрон, душили, прижигали плавлеными пакетами, издевались, зарегистрировали на сайте проституированных женщин, заставляли заниматься проституцией и забирали деньги», – рассказали в фонде. 

Фонд «НеМолчи» обратился к адвокатам для содействия семье пострадавшей. 

#проституция #насилие #школьница

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