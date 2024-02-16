17-летнего парня задержали по подозрению в пропаганде терроризма

Молодой религиозный радикал из Атырауской области был активен в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ

Фото: КНБ

Как уточняется, 15 февраля КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержан 17-летний житель Атырауской области.

— В ходе обыска у него изъяты материалы, представляющие интерес для следствия. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК. Следует отметить, что в 2023 году указанный гражданин был приговорен к 2 годам ограничения свободы за аналогичное преступление. Несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В КНБ напомнили, что уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет.

Иная информация не подлежит разглашению.