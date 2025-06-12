В четверг на брифинге руководство Фонда отчиталось по реализации инвестпроектов.
«С начала 2023 года по сегодняшний день реализовано 25 крупных проектов на 2,2 трлн тенге практически во всех отраслях присутствия. Это газо- и энергоснабжение населения и промышленных предприятий, наращивание ресурсной базы, нефтепереработка, логистическая инфраструктура, обеспечение жителей западных регионов водой», - сообщил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.
Для покрытия дефицита и перспективного роста водопотребления в Атырауской и Мангистауской областях осуществлен запуск водовода Астрахань-Мангышлак и построен опреснительный завод в п. Кендерли.
Мощность завода CASPI BITUM увеличена в 1,5 раза до 750 тыс. тонн в год, что позволит обеспечить внутренний рынок дорожным битумом.
Для обеспечения стабильного газоснабжения западных регионов Казахстана завершен проект по газификации местностей «Сарша» и «Теплый пляж», построены лупинг магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ» и 2-ая нитка «Бейнеу-Жанаозен».
Построена газовая инфраструктура для перевода Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на природный газ.
Дан старт работе транспортно-логистического терминала в Сиане, контейнерному хабу в порту Актау и логистическому комплексу в Алматы. Это усилило позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии.
Завершен проект по переходу на циклично-поточную технологию добычи, транспортировки и погрузки угля на разрезе «Богатырь», что позволило увеличить мощность разреза с 32 до 40 млн. тонн угля в год.
Восстановлен 1-ый энергоблок Экибастузской ГРЭС-1. Впервые за последние 30 лет станция заработала в восьмиблочном режиме (до 4 ГВт).
Введены новые линии электропередачи, построенные для усиления электрической сети Западной зоны Казахстана.