25 крупных инвестпроектов реализовал фонд «Самрук-Қазына»

Экономика
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В четверг на брифинге руководство Фонда отчиталось по реализации инвестпроектов.

Фото: sk.kz

«С начала 2023 года по сегодняшний день реализовано 25 крупных проектов на 2,2 трлн тенге практически во всех отраслях присутствия. Это газо- и энергоснабжение населения и промышленных предприятий, наращивание ресурсной базы, нефтепереработка, логистическая инфраструктура, обеспечение жителей западных регионов водой», - сообщил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Для покрытия дефицита и перспективного роста водопотребления в Атырауской и Мангистауской областях осуществлен запуск водовода Астрахань-Мангышлак и построен опреснительный завод в п. Кендерли.

Мощность завода CASPI BITUM увеличена в 1,5 раза до 750 тыс. тонн в год, что позволит обеспечить внутренний рынок дорожным битумом.

Для обеспечения стабильного газоснабжения западных регионов Казахстана завершен проект по газификации местностей «Сарша» и «Теплый пляж», построены лупинг магистрального газопровода «Макат-Северный Кавказ» и 2-ая нитка «Бейнеу-Жанаозен».

Построена газовая инфраструктура для перевода Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на природный газ.

Дан старт работе транспортно-логистического терминала в Сиане, контейнерному хабу в порту Актау и логистическому комплексу в Алматы. Это усилило позиции Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии.

Завершен проект по переходу на циклично-поточную технологию добычи, транспортировки и погрузки угля на разрезе «Богатырь», что позволило увеличить мощность разреза с 32 до 40 млн. тонн угля в год.

Восстановлен 1-ый энергоблок Экибастузской ГРЭС-1. Впервые за последние 30 лет станция заработала в восьмиблочном режиме (до 4 ГВт).

Введены новые линии электропередачи, построенные для усиления электрической сети Западной зоны Казахстана.

#Самрук-Казына #инвестпроекты

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