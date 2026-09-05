Новые меры поддержки легкой промышленности разработали в Казахстане

Экономика

Отечественным предприятиям планируют расширить доступ к государственным закупкам

Фото: Пресс-служба Правительства

В Казахстане намерены расширить доступ отечественных предприятий легкой промышленности к государственным закупкам и увеличить использование местного сырья. Дополнительные меры поддержки отрасли обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает Kazpravda.kz.

Предложения подготовлены с учетом инициатив отечественных производителей, озвученных на встрече с вице-премьером в начале августа.

Одно из решений касается государственного оборонного заказа. При закупках продукции легкой промышленности предлагается поэтапно повышать требования к доле отечественного сырья. Ожидается, что это позволит увеличить спрос на казахстанские материалы и обеспечить предприятиям более стабильную загрузку.

«Для расширения доступа отечественных производителей к государственным закупкам предлагается пересмотреть перечень товаров легкой промышленности, закупаемых через уголовно-исполнительную систему у РГП «Енбек» из одного источника. В нем планируется оставить только продукцию для внутренних нужд организации», — сообщили в Правительстве РК.

Отдельные изменения коснутся школьной формы. Требования к ее качеству предлагают закрепить на уровне национальных стандартов.

Еще одна мера направлена на снижение расходов производителей на сертификацию и лабораторные испытания. Бизнес ранее обращал внимание на высокую стоимость таких процедур при участии в государственных закупках. Теперь предлагается разработать методику с фиксированными тарифами на испытания продукции.

Часть решений планируется реализовать через подзаконные акты, а меры, требующие более существенных изменений, — через поправки в законодательство.

Кроме того, в рамках Комплексного плана по развитию легкой промышленности подготовлены поправки в Налоговый кодекс и другие законодательные акты.

Одним из инструментов поддержки должно стать Соглашение о повышении локализации. Предприятия, которые возьмут на себя соответствующие обязательства, смогут претендовать на налоговые льготы независимо от места расположения производственных объектов.

#Правительство #госзакупки #легкая промышленность

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