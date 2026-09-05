От дорог до аэропортов: как Казахстан развивает транспортную инфраструктуру

Экономика

За пять лет валовая продукция транспортной отрасли выросла почти втрое и превысила 14 трлн тенге

Фото: Пресс-служба Правительства

Казахстан продолжает модернизацию транспортной инфраструктуры и расширяет международные маршруты. Сегодня транспортная отрасль формирует около 6,1% ВВП страны, а за последние пять лет объем ее валовой продукции вырос почти втрое и превысил 14 трлн тенге, передает Kazpravda.kz.

Одним из ключевых направлений остается развитие гражданской авиации. За пять лет число стран, связанных с Казахстаном прямым авиасообщением, увеличилось с 25 до 32, а количество международных маршрутов - с 74 до 161. Уровень соответствия стандартам безопасности ИКАО достиг 95,7%.

В 2026 году завершена модернизация аэропорта Аркалыка, откуда возобновились регулярные рейсы в Астану, Алматы и Костанай. До конца года планируется завершить строительство новых аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах, а также в курортной зоне Кендерли. До 2029 года предусмотрено строительство и реконструкция взлетно-посадочных полос в Астане, Алматы, Шымкенте, Таразе, Актобе, Уральске и Жезказгане.

Расширяется и география международных полетов. С начала года открыты новые направления в Армению, Кипр, Китай, Монголию, Грузию, Азербайджан, Польшу, Турцию, Узбекистан и Россию. До конца года ожидается запуск еще нескольких маршрутов, в том числе Алматы – Токио, Актобе – Баку, Алматы – Чунцин и Уральск – Москва.

«В 2026 году всеми видами дорожных работ охвачено порядка 11 тыс. км. Из них 3,4 тыс км приходится на строительство, около 5 тыс км — на ремонт республиканских дорог и 2,4 тыс км - дорог местного значения», - сообщили в Правительстве Казахстана.

Среди крупнейших дорожных проектов – трассы Актобе – Кызылорда, Бейнеу – Саксаульский, обход станции Сарыагаш, Жанаозен – граница Туркменистана, Центр – Запад и Караганда – Жезказган. Строительство трех магистралей Бейнеу – Саксаульский, Улгайсын – Саксаульский и Кызылорда – Саксаульский общей протяженностью 1 574 км планируется завершить до 2029 года. Они позволят почти на треть сократить сроки доставки грузов по маршруту Китай – Европа через Казахстан – до трех суток.

Одновременно идет реконструкция автомобильных пунктов пропуска. Работы ведутся на 37 из 39 действующих объектов на внутренней границе ЕАЭС. Их модернизация должна увеличить пропускную способность и сократить время прохождения границы.

Продолжается обновление железнодорожной инфраструктуры. За последние пять лет в стране построено и модернизировано около 5 тыс км путей. Объем транзитных перевозок достиг 33 млн тонн, а доходы отрасли превысили 3 трлн тенге. В ближайшие три года рассматривается строительство и модернизация еще 2,2 тыс км железнодорожных путей.

В 2026 году также планируется поставка 191 нового пассажирского вагона. Параллельно реконструируются 124 железнодорожных вокзала, на 100 из которых строительно-монтажные работы уже завершены.

Растут перевозки и по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. За пять лет их объем увеличился в 5,6 раза – с 800 тыс до 4,5 млн тонн. Совокупная мощность казахстанских морских портов сейчас составляет 21,8 млн тонн, к 2030 году ее планируется довести до 30 млн тонн.

#жд #авиа #транспортная система

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