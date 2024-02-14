Пожилой американец спустя годы встретил своих 37 родных детей

В США бывший донор спермы Питер Элленштейн нашел 37 родных детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Житель США, сдававший сперму десятки лет назад, внезапно обнаружил, что является отцом 37 детей. Об этом сообщает The Sun.

62-летний Питер Элленштейн из штата Калифорния был донором спермы в 1980-1990-х годах. Так он пытался заработать деньги на создание театральной труппы в США.

– В то время в клинике мне сказали, что донорство будет анонимным. Однако я разрешил передать потомкам информацию обо мне, если им понадобится медицинская помощь — например, мой костный мозг для пересадки, — рассказывает он.

Спустя несколько десятилетий, в 2017 году, его нашла девушка по имени Рейчел Уайт. Она написала Элленштейну в Сети и сообщила, что является его родной дочерью согласно данным генеалогического сайта. По словам пожилого мужчины, это сообщение навсегда изменило его жизнь.

Вскоре он встретился с Уайт вживую.

– Мы обнялись и расплакались. Мы сразу нашли общий язык и проговорили до раннего утра, — вспоминает он.

Через три недели девушка нашла еще 11 родных детей мужчины. Список увеличивался с каждым месяцем и, наконец, Элленштейн выяснил, что у него 37 биологических сыновей и дочерей.

В настоящее время он поддерживает общение с 36 из 37 детей, которые родились благодаря его донорству. Мужчина регулярно посещает семейные ужины, побывал на свадьбах нескольких детей и даже отправился в трехнедельное путешествие по Европе с одним из сыновей.

Элленштейн заявил, что внезапное воссоединение с детьми — лучшее, что когда-либо с ним случалось.