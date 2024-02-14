Пожилой американец спустя годы встретил своих 37 родных детей

В США бывший донор спермы Питер Элленштейн нашел 37 родных детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
Житель США, сдававший сперму десятки лет назад, внезапно обнаружил, что является отцом 37 детей. Об этом сообщает The Sun.
62-летний Питер Элленштейн из штата Калифорния был донором спермы в 1980-1990-х годах. Так он пытался заработать деньги на создание театральной труппы в США.
– В то время в клинике мне сказали, что донорство будет анонимным. Однако я разрешил передать потомкам информацию обо мне, если им понадобится медицинская помощь — например, мой костный мозг для пересадки, — рассказывает он.
Спустя несколько десятилетий, в 2017 году, его нашла девушка по имени Рейчел Уайт. Она написала Элленштейну в Сети и сообщила, что является его родной дочерью согласно данным генеалогического сайта. По словам пожилого мужчины, это сообщение навсегда изменило его жизнь.
Вскоре он встретился с Уайт вживую.
– Мы обнялись и расплакались. Мы сразу нашли общий язык и проговорили до раннего утра, — вспоминает он.
Через три недели девушка нашла еще 11 родных детей мужчины. Список увеличивался с каждым месяцем и, наконец, Элленштейн выяснил, что у него 37 биологических сыновей и дочерей.
В настоящее время он поддерживает общение с 36 из 37 детей, которые родились благодаря его донорству. Мужчина регулярно посещает семейные ужины, побывал на свадьбах нескольких детей и даже отправился в трехнедельное путешествие по Европе с одним из сыновей.
Элленштейн заявил, что внезапное воссоединение с детьми — лучшее, что когда-либо с ним случалось.
– Благодаря этому я многое узнал о себе и стал хорошим человеком, — утверждает он.