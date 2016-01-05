4 новых элемента добавили в таблицу Менделеева

В таблицу Менделеева внесли четыре новых супертяжелых химических элемента, открытых учеными из России, США и Японии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Guardian.
Подлинность открытых элементов 113, 115, 117 и 118 подтвердил Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК/IUPAC).
Сообщается, что ИЮПАК теперь инициирован процесс формализации имен и символов для этих элементов, временно названных унунтрий (ununtrium, Uut, элемент 113), унунпентий (ununpentium, UUP, элемент 115), унунсептий (ununseptium, Uus, элемент 117) и унуноктий (ununoctium, Uuo, элемент 118 ).
Новые элементы могут получить официальные названия на основе мифологической концепции, минералов, мест или стран, свойств или в честь ученых.