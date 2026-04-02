Гибель 65-летней слонихи Чанчал всего через три месяца после противоречивой фотосессии, сделанной блогершей российского происхождения, вновь взбудоражила мировые социальные сети. Под давлением общественного мнения местные чиновники заявили, что проведут расследование на предмет нарушения законодательства по охране дикой природы.

Чанчал стала известной в социальных сетях после того, как фотографии слонихи, окрашенной в яркий розовый цвет, попали в Сеть в декабре прошлого года. С самого начала эта фотосессия вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях одни люди восхищались снимками, в то время как другие писали о жестоком обращении с животными.

Сама россиянка рассказывала, что найти заводчика, который согласился бы полностью покрасить слона в розовый цвет, оказалось непростой задачей. Она обошла несколько ферм, и только на одной ей удалось убедить хозяина на эту авантюру, причем с четвертого раза. Как заверяет блогерша, для окраски слона были использованы исключительно натуральные краски.

После того, как стало известно о гибели Чанчал, волна критики в адрес блогерши усилилась, даже несмотря на утверждения владельца слонихи о естественных причинах ее смерти. Зоозащитники обвиняют россиянку в жестоком обращении с животными, ведь к гибели уже немолодой Чанчал мог привести стресс, который она испытала во время окраски. Более того, по словам специалистов, даже натуральные краски могут содержать вредные вещества, вызывающие отравление. Тем более что кожа слонов не такая прочная и грубая, как может показаться. Слон чувствует, когда ему на спину садится муха. Как и человек, слон даже может обгореть на солнце.

«Сообщение о смерти слонихи Чанчал после того, как ее выкрасили в ярко-розовый цвет для фотосессии, свидетельствует о чрезвычайной ситуации, в которой оказались слоны, содержащиеся в неволе в Индии. Они страдают как физически, так и психологически», - заявила изданию Times of India вице-президент организации по защите прав животных PETA India.

Она пояснила, что слонов, которых используют для катания туристов и других представлений, обычно держат на цепи, когда они не на виду у публики. А управляют ими, по словам зоозащитницы, с помощью оружия.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, после волны возмущения в социальных сетях представители лесного департамента штата Раджастхан заявили о намерении провести расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены какие-либо законы об охране дикой природы. Чиновники заверили, что в случае выявления халатности или нарушения норм охраны дикой природы будут приняты соответствующие правовые меры, не уточняя, о каких мерах может идти речь.