В Индии умерла слониха после «розовой фотосессии»

Айман Аманжолова
корреспондент

Власти Индии заинтересовались историей со смертью "розового" слона, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Гибель 65-летней слонихи Чанчал всего через три месяца после противоречивой фотосессии, сделанной блогершей российского происхождения, вновь взбудоражила мировые социальные сети. Под давлением общественного мнения местные чиновники заявили, что проведут расследование на предмет нарушения законодательства по охране дикой природы.

Чанчал стала известной в социальных сетях после того, как фотографии слонихи, окрашенной в яркий розовый цвет, попали в Сеть в декабре прошлого года. С самого начала эта фотосессия вызвала неоднозначную реакцию. В комментариях одни люди восхищались снимками, в то время как другие писали о жестоком обращении с животными.

Сама россиянка рассказывала, что найти заводчика, который согласился бы полностью покрасить слона в розовый цвет, оказалось непростой задачей. Она обошла несколько ферм, и только на одной ей удалось убедить хозяина на эту авантюру, причем с четвертого раза. Как заверяет блогерша, для окраски слона были использованы исключительно натуральные краски.

После того, как стало известно о гибели Чанчал, волна критики в адрес блогерши усилилась, даже несмотря на утверждения владельца слонихи о естественных причинах ее смерти. Зоозащитники обвиняют россиянку в жестоком обращении с животными, ведь к гибели уже немолодой Чанчал мог привести стресс, который она испытала во время окраски. Более того, по словам специалистов, даже натуральные краски могут содержать вредные вещества, вызывающие отравление. Тем более что кожа слонов не такая прочная и грубая, как может показаться. Слон чувствует, когда ему на спину садится муха. Как и человек, слон даже может обгореть на солнце.

«Сообщение о смерти слонихи Чанчал после того, как ее выкрасили в ярко-розовый цвет для фотосессии, свидетельствует о чрезвычайной ситуации, в которой оказались слоны, содержащиеся в неволе в Индии. Они страдают как физически, так и психологически», - заявила изданию Times of India вице-президент организации по защите прав животных PETA India.

Она пояснила, что слонов, которых используют для катания туристов и других представлений, обычно держат на цепи, когда они не на виду у публики. А управляют ими, по словам зоозащитницы, с помощью оружия.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, после волны возмущения в социальных сетях представители лесного департамента штата Раджастхан заявили о намерении провести расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены какие-либо законы об охране дикой природы. Чиновники заверили, что в случае выявления халатности или нарушения норм охраны дикой природы будут приняты соответствующие правовые меры, не уточняя, о каких мерах может идти речь.

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

70 человек пропали без вести после крушения лодки с мигрант…
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Власти Британии вводят антикризисные меры
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан

