После инцидента учителя уволили с работы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном учебном заведении зафиксировали случай применения физической силы педагогом в отношении ученика. Инцидент подтвердили в городском Управлении образования, сообщает Kazpravda.kz

В сети появилось видео с участием педагога и школьника в Астане. Шокирующие кадры вызвали широкий общественный отклик.

По информации ведомства, факт нарушения был установлен в ходе служебной проверки. По её итогам учитель был уволен на основании пункта 14 части 1 статьи 52 Трудового кодекса РК – за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, для лиц, выполняющих воспитательные функции.

Кроме того, дисциплинарные меры затронули руководство учебного заведения. Директор школы и его заместители привлечены к персональной ответственности. Им объявлены официальные взыскания.

В управлении образования подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле.